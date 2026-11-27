come a Garlasco

Il 56enne, condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio, ha ottenuto il lavoro esterno dal carcere di Bollate presso la Coimec

Al mattino esce da Bollate con la felpa azzurra dell’azienda. A fine turno deve rientrare subito, senza soste, nemmeno per un caffè al bar. Massimo Bossetti, 56 anni, condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio, ha ottenuto il lavoro esterno. Dice però di aspettare un’altra libertà: vuole lasciare il carcere “da innocente, non da detenuto”. Ne è convinto: prima o poi la sua vicenda avrà una svolta come quella di Garlasco e verrà fuori la verità. “Non sono il mostro”, ripete. Lo racconta il quotidiano “la Repubblica”. Bossetti è impiegato alla Coimec, società del gruppo Isolmec specializzata in coibentazioni termoacustiche e servizi per l’industria e l’edilizia.

All’inizio lavorava nell’officina di lattoneria aperta dall’azienda dentro il penitenziario. Poi il giudice di sorveglianza ha autorizzato il passaggio al “programma 2121” esterno. I suoi difensori, Claudio Salvagni e Paolo Camporini, spiegano di aver faticato a convincerlo: in un primo momento lui non voleva uscire. Il motivo della resistenza sta tutto nella sua cella. A Bollate il regolamento prevede celle condivise. Bossetti invece ne occupa una singola e l’ha arredata a suo gusto, con le pareti dipinte di colori vivaci come nella casa di un tempo. Secondo Salvagni, temeva di perderla accettando il lavoro fuori.

Prima dell’arresto era un muratore molto attento al proprio aspetto. Fra un cantiere e l’altro passava anche tre volte a settimana dal solarium dell’Oltremare, il centro estetico a centocinquanta passi dall’abitazione della vittima. Oggi appare provato nel fisico, ma il morale regge. Per i suoi avvocati è addirittura “il più ottimista di tutti noi”. Chi prova a fermarlo per strada riceve un saluto sbrigativo: deve andare a lavorare. Bossetti sa di non essere l’unico detenuto a dichiararsi innocente. Lui però sostiene di esserlo davvero e di volerlo dimostrare: aspetta soltanto che gliene diano l’occasione. Il lavoro gli piace, dice, ma non gli basta. La prossima tappa è fissata al 24 febbraio, quando la Corte di Cassazione si pronuncerà sul suo nono ricorso.