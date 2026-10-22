Bonelli e Fratoianni cavalcano l’onda degli autotrasportatori ma vengono contestati

PESSIMA FIGURA

Credevano di ricevere applausi e magari qualche voto, invece sono tornati a casa con un pugno di mosche. I due leader di Avs, Bonelli e Fratoianni, hanno incontrato gli autotrasportatori che da giorni protestano per i costi elevati derivanti dal caro benzina, ma qualcosa in quel tassello di campagna elettorale è andato storto.

La discussione fra le icone della sinistra e un lavoratore sul posto è stata ripresa dal profilo facebook di Enzo Costanza. Nel corso del video, dopo un flusso di idee da parte di Bonelli, il suo interlocutore lo imbecca: “Ma voi siete stati pure per anni al governo”.

Il deputato tira dritto, arriva fino ai massimi sistemi e pure alla guerra in Ucraina con Kiev che viene incolpata a monte del disagio dei carburanti per la colpa d’aver “bombardato” le raffinerie russe. Un capovolgimento della narrazione poco gradito da chi chiede solamente di rimettersi su strada per lavorare. Poco gradito soprattutto da un ambiente tipicamente di centrodestra, che oggi ha trovato un accordo col governo per sbloccare la situazione.