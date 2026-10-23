Bimba di tre anni trovata morta in casa a Tortona: arrestata la madre

Allarme nella notte. La donna fermata dopo essere stata ascoltata dal magistrato

Dramma nella notte a Tortona, in provincia di Alessandria. Una bambina di appena tre anni è stata trovata morta all’interno di un appartamento d’accoglienza nel social housing di via Baluardo, nei pressi della chiesa di Santa Maria Canale. Ad ucciderla, secondo quanto emerso finora, sarebbe stata la madre, una trentenne originaria dell’Est Europa, arrestata dai carabinieri dopo essere stata ascoltata dal magistrato di turno.

L’allarme è scattato intorno all’1.30 della scorsa notte, ma il delitto risalirebbe a diverse ore prima. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti che mantengono il massimo riserbo, la donna avrebbe colpito a morte la figlia con un grosso coltello da cucina.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti gli uomini dell’Arma e gli specialisti della Scientifica per i rilievi e per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. La donna risiedeva nell’alloggio da circa un anno ed era seguita dal Cisa, il Consorzio intercomunale socio-assistenziale di Alessandria.

Il contesto familiare

Dietro la tragedia ci sarebbe un contesto familiare particolarmente complesso e conflittuale con l’ex compagno e padre della piccola, un uomo di origini italiane. La madre aveva l’affidamento esclusivo della bambina, ma a seguito di una recente udienza in Tribunale era emersa la possibilità di un riavvicinamento del padre.

Quest’ultimo, secondo quanto si apprende, era stato indicato in passato come violento nei confronti della donna, ma non della figlia. L’ipotesi di una riapertura dei contatti avrebbe gettato la donna in un profondo stato di prostrazione, elemento che gli investigatori stanno valutando come possibile scatenante del raptus sfociato nel delitto.