violenza in piazza

Altro sabato di tensione tra Askatasuna, anarchici e ProPal. Fari puntati su Torino e Bologna

Il ministro Piantedosi: “Confido sulla consolidata capacità delle forze di polizia di contenere questi fenomeni”

di Redazione web
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Altro sabato ad alta tensione tra antagonisti e ProPal. Oggi sono previste manifestazioni in diverse città italiane nell’ambito della mobilitazione contro il riarmo, il carovita e le politiche del governo. Gli appuntamenti principali sono a Torino e Bologna, ma cortei e presidi sono annunciati anche a Genova, Cremona e Ancona.

A Torino il corteo è previsto alle 15 in piazza Castello, con la partecipazione annunciata anche del centro sociale Askatasuna e di altre realtà antagoniste. Nella stessa giornata è previsto un presidio antimilitarista organizzato dalla Federazione anarchica torinese.

“Abbiamo una certa attenzione perché a Torino ci sono i soliti anarchici che fanno capo a quel centro sociale, Askatasuna, che proporranno l’ennesima giornata da gestire”, affermato ieri il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “Io confido su quella che è una ormai consolidata capacità delle forze di polizia di contenere e in qualche modo limitare questi fenomeni”, ha affermato il capo del Viminale alla presentazione del nuovo libro di Mario Sechi al Circolo della Stampa di Avellino.

In vista degli appuntamenti, a Torino la Prefettura ha disposto misure preventive, vietando nelle aree interessate dal corteo il possesso ingiustificato di oggetti utilizzabili per nascondere il volto e di materiali potenzialmente impiegabili negli scontri.

A Bologna la mobilitazione è promossa da Bologna in piazza, parte della rete Italia in piazza. La manifestazione è a forte rischio disordini. Autorità e organizzatori trattano la designazione di una piazza decentrata.

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