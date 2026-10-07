3bmeteo: “Vortice in formazione”. Quando arriva la pioggia

caldo addio

L’alta pressione sta cedendo sull’Europa centrale, sotto l’azione di correnti atlantiche che stanno portando una perturbazione con rovesci e temporali su gran parte dell’Europa centro-occidentale.

Come descritto sul sito 3bmeteo Nella giornata di mercoledì il fronte raggiungerà il nord-ovest italiano, con un peggioramento caratterizzato da piogge e rovesci in estensione a Lombardia, Emilia e Toscana.

Da giovedì l’ingresso di aria più fresca e instabile da nord darà vita a un vortice sul centro-nord che porterà instabilità anche sulle regioni centrali, con fenomeni localmente intensi sul versante tirrenico.

Venerdì il maltempo si spingerà anche verso parte del Sud, accompagnato da un generale calo delle temperature.