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3bmeteo: “Ciclone extratropicale”. Che succede sull’Italia

di Redazione
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Il Met Office non ha ancora ufficializzato il nome della perturbazione autunnale in arrivo sul Regno Unito - il primo in lista sarebbe Austen - ma online viene già chiamata così. L’ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime 24 ore ma il dato rilevante è l’intensità del ciclone extratropicale diretto sulle Isole Britanniche e sulle coste dell’Europa occidentale: con un minimo vicino o sotto i 950 hPa potrebbe rappresentare un record per settembre.

Come descritto da 3bmeteo il vortice colpirà soprattutto l’Irlanda e l’Europa occidentale con venti oltre i 120 km/h, mareggiate violente e piogge intense ma alimenterà più a est un solido anticiclone subtropicale che porterà stabilità e caldo anomalo dal Mediterraneo al Mare del Nord. Sull’Italia effetti marginali con solo qualche nube sparsa e precipitazioni assenti o del tutto occasionali.

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