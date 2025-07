Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 13 luglio: tutti i segni

13 luglio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 13 luglio 2025

Ariete

Innamoramenti anche per le persone non più giovanissime, ritorni di fiamma nel matrimonio, felicissime le nuove unioni. Guidati da Venere e Luna entrerete nel giardino dell'amore, aspetto beneaugurante anche per i vostri affari, incontri professionali, viaggi, amicizie. Tra gli influssi che si incrociano nel vostro cielo di grande interesse interpretativo astrologico, solo Giove mantiene un atteggiamento severo, vi controlla anche sotto il profilo del cibo e delle bevande.

Toro

La settimana si conclude con una nervosa Luna in Acquario, agitati anche i rapporti liberi, discussioni in famiglia - vi raggiungono anche in vacanza, non fatevi trovare. Domani la situazione sarà più gentile, quindi calmatevi e aspettate. Bellissimi influssi dei pianeti amorosi, non si escludono nuovi innamoramenti ma Venere ammonisce le donne del Toro ancora sole: se non rischi un po' di farti male non avrai un fidanzato per Natale. Vale pure per “lui".

Gemelli

Illuminati da Venere potete vivere una domenica d'amore, ma il problema è che siete anche oggi molto presi dalle questioni professionali o domestiche. La persona cara protesta, le nuove conquiste però sono affascinanti ed hanno anche l’eccitante sapore del proibito, cosa che piace molto a Marte. Fate comunque bene ad essere impegnati, Mercurio vi aiuta a raggiungere importanti obiettivi e vi avvicina alla cifra che volete raggiungere nel mese di luglio.

Cancro

Il fiore di luglio è il gelsomino, simbolo di affetto nascente, di tenerezza. Volano pesanti le farfalle, i nativi americani definiscono luglio "luna dell'oca che vola". Oggi la Luna è in Acquario ma è già in volo verso il mare dei Pesci, domani sembrerà un gabbiano. Luna è madre, figlia, moglie, donna nel significato più alto della parola. Mercurio altrettanto generoso vi gratifica nel campo degli affari, poi vi conduce nel mondo delle amicizie e relazioni sociali fino alla prossima fermata: amore.

Leone

Situazione astrale di fuoco. Sotto il profilo psicologico il fuoco significa la voglia di bruciare qualcosa di vecchio, e non solo in amore. Nonostante il nervosismo che procura anche oggi Luna con Plutone in Acquario (colite, gastrite o gonfiori nella salute) vivrete una festa in amore. È sempre attiva la fortunata Venere: sorprese, emozioni. Gli altri ammirano in voi, soprattutto la chiarezza delle idee, la puntualità, la costanza. Un viaggio, anche breve, rende leggero lo spirito.

Vergine

Una decisione indovinata, nell'ambiente domestico e in affari che sono anche oggi illuminati dalla Luna in Acquario, sede giusta per tutte le questioni pratiche e lo studio, "medica" per la salute. Insieme a Plutone produce foruncoli, secondo alcuni, ma in ogni caso la pelle è più sensibile, le ossa si stancano facilmente, non è il caso di fare sport anche in previsione della Luna in Pesci domani. L'amore è la storia di tutta la vostra vita, parlate se avete qualcosa da dire.

Bilancia

Conferme clamorose per le relazioni nate nel mese del Gemelli, quando Giove transitava nel segno, ma anche questa domenica è un piccolo gioiello grazie a Venere in aspetto con una per voi fortunata Luna in Acquario. È come se splendesse nel vostro segno, al massimo della forza erotica grazie al sostegno di Plutone, esperto di amori sensuali. L'unico neo del pianeta è che salta facilmente da un corpo all'altro. Beneauguranti stelle per attività, affari. Un viaggio decisivo.

Scorpione

Aspetta domani per dirgli di sì o di no, dipende. Oggi avete ancora Luna ostile, severa, critica. Agitata per la famiglia, impegna soprattutto i genitori del segno, ma anche i giovani devono partecipare alla vita in casa - meno caciara per le piazze di notte e più presenza in famiglia. Una burrasca in amore per i più giovani, che maggiormente risentono del clima pessimo della vita sociale. Molte volte avete riposto la vostra fiducia in persone non meritevoli. Relax.

Sagittario

È ancora festa per l'amore, Luna in Acquario avvinghiata a Plutone pianeta della sensualità maschile, nonostante il nervosismo che procura Venere in Gemelli. Mantenete un'alimentazione equilibrata e sana, evitate bevande alcoliche ma anche troppo fredde. Per voi è sempre attivo Mercurio in Leone, la vostra economia è il vostro segreto, non vediamo perché dovreste dire tutto prima di aver concluso l’affare. Allargate in ogni caso il giro degli interessi.

Capricorno

Una donna sente il desiderio quando sa di piacere. Un uomo per sentirsi desiderabile più che altro deve sentirsi sicuro di sé. Questa domenica entrambi sessi avranno le stelle giuste per organizzare un coinvolgente gioco d'amore, sotto il segno della passione di Marte e il delizioso stimolo di Venere che provoca anche improvvisi "folli" innamoramenti. Progetti matrimoniali. Altre possibilità per i nativi non soddisfatti di un certo lavoro, ambiente, associazione.

Acquario

Com'è andata l'altra notte? Anche la prossima sarà infuocata da Plutone e Luna. Se vi chiedono dove eravate la notte scorsa, rispondete con naturalezza: è stato tanto tempo fa, non ricordo… Oggi cautela durante i viaggi, alla guida, a contatto con i macchinari, e sostanze infiammabili, guasti su qualche linea ferroviaria (ma non dovrebbero esserci scioperi, questi sono tradizionalmente di venerdì). Lavoro: mi aspetto da voi una reazione di orgoglio, ignorate certa gente.

Pesci

Qualche tensione nei rapporti di vecchia data, disturbati o concentrati su una particolare situazione familiare, che riguarda anche i figli, ma in questo caso Giove risolve. Venere e Marte occupano posizioni di disturbo, il vostro cuore è un po' smarrito, ma è la storia di ogni amore anelare ad una rosa solo per essere punti dalle sue spine. Le proprietà continuano ad essere favorite da pianeti importanti, cercate di costruire qualcosa anche se non siete architetti.