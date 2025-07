Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 12 luglio: tutti i segni

Branko 12 luglio 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 12 luglio 2025

Ariete

Siete ancora sotto l'effetto del contrasto Saturno-Giove, ma proprio oggi Saturno inizia il moto retrogrado verso i Pesci dove ritornerà a fine agosto, Luna però nel frattempo ha raggiunto Acquario e oggi racconta un'altra storia per voi e per il vostro amore. Avrete l'occasione di fare nuove conoscenze e amicizie, tra queste prevalgono le donne… insieme alla Luna è in azione anche Venere, che si farà vedere e sentire anche oggi.

Toro

Eventi eccezionali sono previsti nei mercati mondiali, oggi nasce uno degli aspetti più significativi per l’economia globale, Luna-Plutone-Saturno. Persone potenti si dimostrano disponibili, lo stesso non accade nel vostro solito ambiente, consigliamo perciò di puntare altrove e lontano, in considerazione del prossimo ritorno di Saturno in Pesci. Mercurio in Leone è troppo impulsivo, voi pensate solo a mantenervi in forma fisica e mentale. Marte risveglia nuove curiosità sexy.

Gemelli

Camaleonti dello zodiaco, dal vostro pianeta guida Mercurio avete ricevuto in dono la capacità di cambiare colore e atteggiamento, a seconda delle situazioni in cui vi coinvolge la vita. Un finale d’argento, come quello che riuscirete a ottenere, impostare, con Luna per due giorni in Acquario congiunta a Plutone. Possibili colpi di fortuna inattesi. Marte può far esplodere le tensioni represse a lungo. La recita più bella però rimane l’amore.

Cancro

Come gli Stati Uniti, anche voi potete festeggiare il vostro giorno dell’indipendenza: oggi finisce la prima fase di preparazione per un nuovo successo. Così conferma la Luna in Acquario, insieme a Plutone dona fortuna in pubblico, attività artistica, popolarità. Sotto il profilo economico meglio non rischiare troppo perché Saturno retrogrado in Ariete non perdona errori di valutazione. Il vostro vero problema sono gli altri. Non siete mai attenti a con chi vi accompagnate.

Leone

Venere è simbolo della gioventù, i giovani sono molto favoriti ma visto che nasce un aspetto con il maturo Saturno, sorprese anche per i cinquantenni. Luna purtroppo per due giorni renderà antipatiche più che negative le collaborazioni professionali, ma non dovete temere per i vostri incassi che sono sempre chiusi in cassaforte da Mercurio. Luna in opposizione rende frettolosi e imprudenti anche nel movimento fisico.

Vergine

Disse una donna Vergine amica mia: un giorno nella mia vita comparirà un uomo, che sarà una trappola. Quel giorno potrebbe essere oggi, oppure domani quanto dura Luna congiunta a Plutone in Acquario, amico anche delle vostre acrobazie sessuali. Il campo del lavoro è sollecitato da influssi creativi, ma non dimenticate la promessa che avete fatto a voi stessi: relax. La prossima settimana sarà ancora più impegnativa, risolutiva per i contratti.

Bilancia

Luna ancora piena di luce nel punto del vostro oroscopo che significa semplicemente fortuna. Dove, come e con chi voi potreste trovare occasioni fortunate, Venere non lo precisa con esattezza, noi abbiamo la sensazione che succederà durante uno spostamento, una gita, un viaggio. Se per caso sarete nella vostra magione in campagna, montagna o mare, non vale - perché è come se foste a casa. Solo persone mai conosciute prima portano la bellezza nella vostra vita.

Scorpione

Resta qualche difficoltà di intesa con le persone del vostro ambiente professionale, ma con una improvvisa mossa potete spiazzare tutti. Luna fino a lunedì abbastanza fredda in Acquario, proprio ciò che ci vuole per le discussioni professionali: razionalità scorpionica, intuito. Plutone provoca inquietudine mentale, nostalgia e fantasia, desiderio di avventura, spirito di indagine. Lui non dice “la mia casa è il mio mondo”, ma “tutto il mondo è la mia casa”.

Sagittario

Oggi il problema non siete tanto voi quanto il contorno di persone nervose e non in sintonia con il vostro pensiero, che non colgono le vostre sollecitazioni. Persino l’amore guarda da un’altra parte, non vede due occhi imploranti, non sente il vostro respiro. Luna-Acquario è più interessata alle persone sole, anche ai divorziati, che attendono un nuovo brivido. Arriverà con Plutone. Niente male però il brivido provocato da un guadagno.

Capricorno

Realizzazioni. Non rimandate la firma di un contratto, collaborazione, compromesso. Se gli uffici non lavorano, fissate un appuntamento per lunedì, poi regalatevi un completo relax. Aristocratici dello zodiaco, avete le vostre soddisfazioni nonostante il comportamento delle persone che si sono riunite in una società, giusto per criticarvi. Rilassatevi con amici, un lavoro piacevole in casa, un film d’amore. Marte vuole girare con voi un film alla “Nove settimane e 1/2”.

Acquario

Arriva la Luna di luglio, nel segno fino a lunedì, ma resterà positiva anche nei giorni seguenti soprattutto quando cambierà in Ariete venerdì 18. Puntate molto su queste giornate in cui la fortuna si farà sentire negli affari finanziari, in amore non manca nemmeno oggi. Plutone fa vivere esperienze emotive molto profonde, evitate però le competizioni tese a cercare di acquistare potere l’uno sull’altro giocando sulle emozioni.

Pesci

Il cambiamento è nell’aria da tempo, però c’è sempre Saturno che vuole i suoi tempi, l’importante è proseguire con i programmi stabiliti, nel lavoro e nel privato. Entrambi i settori ricevono il positivo aspetto di Giove, se avete bisogno di alte protezioni. C’è un po’ di tempesta provocata da Venere, qualche amore è legato ad un granello di sabbia, come cantava Nico Fidenco. Tenetelo al riparo se vi interessa, altrimenti affidatelo pure alle onde del mare.