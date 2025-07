Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 11 luglio: tutti i segni

11 luglio 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 11 luglio 2025.

Ariete

Siete ancora sotto l'effetto della Luna piena, non avete la necessaria concentrazione, prendetevi ancora una pausa salutare e vedrete che gli umori e gli stati d'animo incostanti lasceranno spazio a una deliziosa beatitudine amorosa. Luna nel tardo pomeriggio ritorna leggera in Acquario sarà facile discutere nel lavoro, perfetta per i viaggi. Saturno, che non lascia troppo spazio alla superficialità, vuole che vi concentriate sui cambiamenti in famiglia. Chiedete risposte immediate in amore.

Toro

Forse vi infastidisce il dispettoso Mercurio che provoca contrasti in famiglia, come qualche opposizione da parte di un parente anziano. Attenzione alle spaccature nell'ambiente di lavoro, ma il passaggio della vostra Venere nel campo del patrimonio vi vedrà impegnati con molta energia a un progetto molto allettante. Potreste essere troppo distratti dall'amore che è davvero estremamente appagante. Se siete soli contate su questo magico momento per trovare un amore.

Gemelli

Un mese molto impegnativo ma pieno di ottimi risultati nella professione. Contate sulla vostra iniziativa e su una discreta dose di fortuna, portata da Venere che tocca da vicino questo nuovo Saturno in Ariete, influsso che vi permette di essere più concreti. L'importante è mantenere la calma: quel Marte negativo vi agita e provoca anche discussioni su cose che magari esistono solo nella vostra fantasia. Il weekend di folli amori inizia questa sera con Luna in Acquario e Plutone.

Cancro

Una scatenata Luna nel settore delle collaborazioni potrebbe mettere in crisi e perfino concludere un rapporto, ma in questo caso è già pronta una nuova valida intesa. Siete sensuali, irresistibili, potrete trovare un amore davvero importante e duraturo. Non scoraggiatevi davanti al primo insuccesso, tenete presente che Giove resta con voi ancora 11 mesi. Durante il giorno, controllate la salute per essere in forma questa sera, quando ritorna Luna passionale.

Leone

Mattinata ancora ottima per affari e lavoro, Luna è ancora in Capricorno e potrebbe portare occasioni per nuovi guadagni, transita però nel campo della salute, evitate eccessi. Da stasera e per due giorni sarete contrastati dalla Luna in Acquario, allontanatevi insieme al caro amore. Le stelle parlano di una nuova intesa nella sfera coniugale favorita da un bel Mercurio nel vostro segno e Venere in posizione ideale per voi che volete iniziare una nuova bellissima storia.

Vergine

Quella stessa Luna che avrà provocato qualche ritardo durante il mese dei Gemelli, oggi vi risponde in tutto, lavoro e famiglia. Luna in Capricorno riapre il dialogo e lo slancio affettivo, azione che prosegue anche quando saràin Acquario per due giorni. Sei il vostro è un amore che ha basi solide, Marte nel segno non farà che aumentare la sensualità, il magnetismo e il fascino. Venere avrà ben poco da obiettare, anzi vi darà una mano nel tessere la rete in cui cadrà un innocente soggetto.

Bilancia

Sferrate il vostro attacco non prima di questa sera, meglio ancora se passate l'azione domani e dopodomani fortissimi della Luna in Acquario congiunta a Plutone. A parte i favori, le novità, le occasioni vicine e lontane, questo aspetto celeste può anche farvi perdere la testa perché è il massimo della passione fisica. Una certa insoddisfazione nel campo pratico va gestita con un po' di ottimismo e leggerezza. Saturno agisce sulla sfera emozionale, aumentando l'ansia e lo stress.

Scorpione

Mercurio negativo vi rende polemici e acuisce le divergenze di vedute e di prospettiva con soci e collaboratori, ma è ancora più nervoso nei rapporti con i parenti. Tanti influssi possono anche bruciare nel fuoco del Leone, fate una scelta netta e precisa. Poi aspettate sotto le stelle, in due… Perché voi avete il talento di inventare e l'intelligenza di realizzare, però da questa sera isolatevi nel mondo che vi è familiare, oppure fate una visita ai parenti anziani che vivono altrove.

Sagittario

Il weekend ha il sapore delle vacanze, della spensierata e allegra compagnia, ma vale la pena portare a termine le imprese già avviate, gli impegni che potete chiudere in anticipo,contrattate su una meritata tregua nei rapporti con gli altri, soci e collaboratori compresi, per dedicarvi all'attività. Mettete in conto Marte negativo per tutto il mese come anche Venere. I due amanti dello zodiaco studiano qualche vendetta, ma certamente hanno una ragione.

Capricorno

Questa notte, intorno all'una, l'avete vista la Luna nel cielo? Non importa se il tempo non era favorevole, sappiate che quella Luna piena sta creando anche oggi una intensa scena d'amore. Quasi incredibile: sei mesi sognando passione ma anche incontri frivoli e passeggeri, ed ecco arrivare Marte e Venere insieme a ripetere le lezioni di piano. Avete talento, imparerete subito. Non solo amore e sesso, Luna passa in Acquario e comincia a creare guadagni superlativi.

Acquario

Persino Saturno, che non è facile ai complimenti, vi ammira e vi spinge avanti, insieme al fortunato Giove, sulla strada del successo e dell'amore. Magnifica Venere nel doppio Gemelli, per le operazioni finanziarie, mentre in serata arriva nel segno una Luna ancora piena di luce. Sarà come un Sole, illuminerà il vostro cuore e anche le persone che avete accanto e che amate. Mai come questo luglio voi siete stati così attaccati alla famiglia e ai vostri figli, grandi e piccini.\

Pesci

Linea della vita, segnata nel palmo della mano destra da Nettuno, pianeta che governa il segno dei Pesci. Attualmente villeggia sulle montagne dell'Ariete, ma vi ispira idee originali e fantastiche, non tutte realizzabili in tempi brevi, ma importante è avere la mente in attività. Venere e Marte sono attualmente interessati agli aspetti economici della vita in casa, con i figli, nella stessa coppia si parla più dei soldi che non della passione. Tutto potete rimandare, non l’amore.