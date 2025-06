Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 26 giugno: tutti i segni

26 giugno 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 26 giugno 2025.

Ariete

Luna nuova in Cancro rappresenta un importante momento di riflessione e di azioni concrete, in famiglia e nei rapporti più o meno positivi con i fratelli e con le persone che fanno parte della vita quotidiana. C’è una novità che interessa il campo pratico della vita, Mercurio inizia in serata un fenomenale aspetto in Leone, segno della vostra fortuna. Il transito sarà lungo e naturalmente provocherà anche un fremito che voi conoscete bene: gelosia.

Toro

Il segno del Cancro indica i vostri fratelli, sorelle, cugini, altri parenti, atti scritti, brevi viaggi… Luna nuova è molto positiva per iniziare nuove trattative di affari, ma dovete accelerare perché da stasera avrete per parecchie settimane Mercurio in Leone. Nel significato di “medico, farmacista, terapia”, il pianeta richiederà presto controllo medico. Prima di tutto liberatevi dall’ansia. Venere e Marte sono i due poli dell’amore, la tenerezza e il desiderio, il sentimento ideale e la passione carnale.

Gemelli

Conferme: studio e lavoro, professione e affari, carriera. Forse è presto per parlare di una più alta posizione nel campo del successo, ma ciò che annunciano le stelle è davvero molto positivo. Luna nuova attiva nel campo del patrimonio, Mercurio in serata entra in Leone, imbattibile, la posizione migliore per il vostro astro guida. Pensate di rivoluzionare la vita, forse anche l’amore? Prego accomodatevi è il vostro anno. Investite in dollari.

Cancro

Luminosa giornata, specialissima se leggete questo oroscopo al mare: guardate il vostro vicino d’ombrellone, potrebbe nascere una bella amicizia. Voi avete bisogno di molti amici, importanti per il divertimento certo ma più ancora per raccomandarvi in affari. Non ritornate sulle decisioni prese, consiglia Luna nuova, non inseguite chi ha preferito un altro segno, attendete un nuovo amore. Non è tempo di discorsi teorici, andate sul concreto.

Leone

Sembra un paradosso ma è proprio la vostra mania dell’ordine a portare disordine: vi preoccupate di piccoli insignificanti particolari, poi manca il tempo per affrontare questioni veramente importanti. Selezionate. Da oggi in poi sarà tutto più scorrevole, Mercurio inizia il transito nel vostro segno questa sera, e sarà con voi fino al 19 settembre! Questo astro aprirà anche una strada nuova in amore, la strada nel bosco. Conoscete il suo nome?

Vergine

Pazzia d’amore o, meglio, voglia di pazzia. I pianeti che regolano la vita sentimentale, Marte nel vostro segno e Venere in Toro sono in aspetto clamoroso. Contribuiscono a dare intensi slanci passionali anche al matrimonio. Oggi dovete fare affari, Luna nuova congiunta a Giove, infallibile e generosa per le iniziative. I giovani hanno qualche difficoltà con i genitori. Domani chiamerete il dentista.

Bilancia

Questa Luna nuova non è buona per faticosi spostamenti, ma stasera inizia un nuovo e magnifico transito di Mercurio in Leone, che vi darà una mano tutta l’estate. Oggi occupatevi solo di questioni materiali che interessano la casa, matrimonio, figli. Ultimamente la state buttando troppo sulla filosofia, questa ricerca di “profondità” può essere un bene per voi, ma una noia per gli altri. Tornate ad essere l’anima delle feste, riunioni, iniziative eleganti e divertenti.

Scorpione

Avete già fatto tante opere di bene, a partire da questa Luna nuova secondo giorno in Cancro dovete seriamente pensare al vostro futuro, indipendentemente dall’età che avete, mettere voi stessi al centro dell’attenzione. Solo così sarete in grado di tenere testa alle persone del vostro ambiente che avranno da questa sera in mano una nuova arma: Mercurio in Leone. Gli altri pianeti sono tutti vostri, fate però un’attenta valutazione della situazione finanziaria.

Sagittario

Completata Luna nuova in Cancro, questa sera inizia un meraviglioso transito di Mercurio in Leone, dove sarà in contatto con Saturno - affari di grande portata, Nettuno: attimi romantici in amore e cure mediche, se necessario, efficace. Ancora più protagonista della vostra estate diventa Plutone che vi apre tante possibilità nel mondo esterno. Per le persone sole previsto un colpo di fulmine da antologia. Intelligenza faustiana.

Capricorno

Una relazione sentimentale non ufficiale, magari nascosta, ha diritto di cittadinanza - cominciate a preparare le carte per un matrimonio prossimo. Giove in opposizione può dividere gli amanti ma può anche creare nuove validissime intese, buttatevi senza pensare troppo. Prima di lanciarvi anima e corpo nel lavoro, un po’ di relax in riva al mare con l’amore. Domani mattina vi sveglierete con due sorprese: Luna e Mercurio in Leone, segno che voi amate.

Acquario

La situazione astrale cambierà da questa sera quando Mercurio inizia un lungo transito in Leone, opposizione al vostro segno. Chiarite determinate situazioni con le persone con cui siete intimamente legati, coniuge o socio di affari o di lavoro. Insieme si può ottenere molto di più che non separatamente. Sotto il profilo economico siete protetti da altri grandi pianeti, fate attenzione però alle idee ossessionanti, maniacali che escludono qualsiasi altro pensiero dalla vostra mente.

Pesci

Mentre in tanti pensano alle vacanze, voi iniziate oggi un nuovo capitolo professionale, se lo volete, se cercate nuove opportunità di guadagno. Mercurio sarà tutta l’estate in Leone, transito efficace per ogni tipo di lavoro, bravissimo nel trovare per voi le migliori occasioni di guadagno. Domani ci sarà anche Luna in Leone, quanto di meglio possiate avere nel campo della vita affettiva. Marte è nervoso per l’amore, tocca i nativi che hanno concluso un rapporto, i separati.