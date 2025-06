Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 25 giugno: tutti i segni

Branko 25 giugno 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 25 giugno 2025

Ariete

La prima lunazione dell’estate avviene questa mattina in Cancro, non proprio a vostro favore. Cercate di iniziare la giornata senza troppe pretese, soprattutto non con incondizionata fiducia in chi promette tanto nel lavoro. Vi chiedono di cambiare, ma loro restano là. Se pensate di cambiare voi, aspettate il 27, Luna in Leone. In famiglia dovete andare in profondità di tutti i problemi che si ripresentano. A pensarci bene però c’è un regalo: amore, sex.

Toro

Luna nuova in Cancro positiva per gli affari, questioni scritte, iniziative domestiche, ma è una fase non indicata per lavorare insieme ad altri - meglio fare e decidere da soli. Guadagni superiori alla norma, un nuovo incarico è molto probabile. Vorremmo davvero che ci fossero molti rappresentanti nello Stato, nell’industria, economia e finanze, nati sotto il Toro. In amore non si può fare a meno dell’altra persona, preparatevi però per una sfuriata.

Gemelli

Saturno adesso nel settore della professione dice di continuare il bel ritmo con cui avete portato avanti i vostri progetti. La forza del vostro oroscopo, gran parte della vostra fortuna, risiede nella vostra intelligenza. È il momento di agire anche in amore, di rispondere alla provocazione di Marte. Il corpo ha bisogno di mare, sole, sale…

Cancro

Come uno scoppio di energia in cui volontà, vitalità ed emozioni si fondono armonicamente. I rapporti con gli altri, in particolare con il sesso opposto, scorrono meglio del solito. Questo è l’effetto della Luna nuova che si forma nel segno alle ore 10:33. È come un personale capodanno, da questo momento in poi tutto diventa possibile. L’amore somiglia alla sete: una goccia d’acqua la fa aumentare. Speriamo che piova tanto…

Leone

Saturno sarà attivo per la famiglia il tempo della Luna nuova in Cancro, due giorni. Ci sono situazioni che chiedono verifiche e soluzioni che non devono essere più rinviate. Nell’ambiente di lavoro c’è qualcuno che crede di fare lo spiritoso con voi, affrontatelo direttamente e senza alcun timore. Il tormento interiore preannuncia nuove emozioni, anche in casa. Tanti eventi emotivi vissuti dall’inizio dell’anno incidono sulla salute, non proprio da leoni.

Vergine

Decisamente meglio, sotto ogni punto di vista! Ci preme sottolineare sopattutto il passaggio di Marte nel segno e la forza di Urano in Toro, perché vi forniscono nuove energie fisiche ed aprono la mente a nuove invenzioni. Oggi avete il favore di una fortunata Luna nuova per gli incontri di lavoro e amore. Viaggi e relazioni sociali in primo piano. Venere rende un po’ egoisti i vostri familiari, ma non è una novità.

Bilancia

Prendetevi una barca e andate a largo, troverete la pace di cui avete bisogno in questo giorno che vede cambiare la Luna nel punto decisivo del vostro oroscopo. Dato che nasce in Cancro, segno che presiede i rapporti di lavoro e ancora di più con l’ambiente professionale nel suo complesso, prima di dire si o no, pensateci. Io dico: perché rischiare oggi quando dopodomani la Luna sarà decisamente più favorevole e Mercurio - leggi: soldi, comincia un lungo transito in Leone?

Scorpione

In casa parlate meno di soldi e più dei vostri sentimenti. Qualche trepidazione bellissima per i giovani sposi, sotto questo cielo fortunato può nascere un nuovo, incredibile amore. Così è forte il potere della Luna nuova in Cancro che porta in alto e lontano anche le vostre ambizioni personali, professionali, lavorative. Forte l’impulso ad evadere dalla routine quotidiana e andarsene da qualche parte, senza saperne bene il perché. Eliminare la noia.

Sagittario

Giove appare moderatamente soddisfatto delle imprese fin qui realizzate, sostiene però che potreste fare di più. La mancanza di risultati eccellenti è dovuta però alla posizione di Marte. Un nuovo respiro per le vostre finanze lo porterà di sicuro Mercurio in Leone a partire da domani sera. Forestieri in casa, nel mondo troverete occasioni più importanti. Non si tratta di infedeltà si tratta solo del bisogno di respirare.

Capricorno

Fragilità fisica e anche stanchezza di pensiero. Guardate che l’estate è appena iniziata, ma voi vi comportate con una fretta da fine anno, mentre con questa Luna nuova che nasce tra oggi e domani in Cancro, accanto a Giove e Mercurio, bisogna accettare delle condizioni. Passata questa fase, che annuncia anche rinnovamento nelle collaborazioni e associazioni, avrete tutto il tempo per pensare a nuove soluzioni in casa, ad un nuovo amore. Articolazioni, trachea.

Acquario

Luna nuova in Cancro, nel campo del lavoro e della salute (cure efficaci) è imperdibile per affrontare qualsiasi concorrente nel lavoro, affari. Ma chi è che osa andare contro di voi? Quarantotto ore ti tempo e di occasioni per trovare un amore sexy. Consiglio personale: concludete le trattative in corso, possibilmente entro la fine di giugno, prima della lunga opposizione di Mercurio dal Leone.

Pesci

La fortuna è qui, nel vostro azzurro mare, e nemmeno tanto in profondità. Gettate la rete, pescherete in quantità e qualità; iniziate senza timore ogni nuova collaborazione, accettate le proposte che arrivano da fuori. Questa Luna nuova in Cancro è preziosa quasi per tutto, ma non sempre riesce a calmare Marte nervoso e prepotente. Donna Pesci una seduttrice naturale, conquista con il solo sguardo, la voce, gambe.