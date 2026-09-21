Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 21 settembre 2026: tutti i segni

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Branko 21 settembre 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 21 settembre 2026.

Ariete

Conflitti e litigi con le persone vicine, amore nervoso. Niente di grave, è solo conseguenza della tensione arrivata con Luna in Capricorno, molto insistente anche oggi fino al pomeriggio. Dovete stare un po' attenti e autodisciplinati perché mette in luce solo le vostre debolezze di carattere. Se lo stato d'animo è davvero così rimandate appuntamenti e decisioni di affari, relax. La sera sarà rallegrata dalla compagnia degli amici, previsto anche un romantico incontro.

Toro

Anche oggi la protezione più affettuosa e più sicura arriva dalla Luna in Capricorno, per vostra fortuna durante le ore lavorative e quindi sarete in grado di riprendere subito in mano affari e discorsi professionali rimasti incompiuti dalla scorsa settimana. Questa sera l'atmosfera sarà pre-autunnale, creata dalla Luna in Acquario quadrata a Venere, eventuali incontri d'amore sono provocati da transiti non abbastanza sicuri, quindi bisogna prenderli con leggerezza. Sogni d’oro.

Gemelli

Mancano due giorni all'autunno, ma il vostro cuore è già autorizzato a sperare in una nuova grande emozione. Così dice Giove in Leone che protegge insieme a Mercurio anche le persone vicine, viaggi, lavoro, affari. Questa generosa presenza dei pianeti si arricchisce in serata anche di una straordinaria Luna in Acquario, che fa già prevedere una prossima stagione ricca di novità. Questa presenza aiuta i coniugi a ritrovare un po' di pace. Figli: attaccamento al padre.

Cancro

Certamente, eccessiva la preoccupazione per la famiglia, troppo ansiosi i genitori del segno, ma questo è ancora effetto della Luna contraria. Bisogna calmare l'agitazione perché l'evento dell'autunno porta il Sole in aspetto molto impegnativo, fatto che obbliga i giovani del Cancro a non chiedere tanto ai genitori, vi hanno sempre dato abbastanza. Fatevi aiutare se dovete in mattinata affrontare importanti transazioni. Questa sera Luna sarà leggera e amorosa.

Leone

Avanti nel lavoro, affari, tutte le questioni pratiche hanno il favore di una intraprendente Luna, partono bene anche i cambiamenti che sono stati forzati all'inizio. La vostra forza interiore viene dal Sole che vi rappresenta nello zodiaco e vi fa brillare. Siete nati per vivere in mezzo alla gente, anche in autunno che inizia mercoledì, sarà proprio il Sole insieme a Giove a rendervi protagonisti. A chi piace l'idea di iniziare la stagione con un nuovo amante? Arriverà.

Vergine

Quest'anno il vostro mese zodiacale vi concede un giorno in più, l'equinozio d'autunno inizia infatti mercoledì, come se le stelle avessero sentito il vostro grido di amore, passione, vita! Nel vostro caso Luna è ottimista, intraprendente nel lavoro e con occhio infallibile per il profitto finanziario, che le vostre finissime antenne captano nell'aria. Molti cercano aiuto nella intelligenza artificiale, quando farebbero meglio a cercare una Vergine. Famosi fuori, meno in casa vostra.

Bilancia

Due giorni di vigilia, mercoledì arriva il Sole, inizia la stagione del compleanno. Venere canta: cosa desideri da me? Amore, successo, salute? Pensateci ancora un momento, fate passare questa stressante. Luna, prudenza alla guida e in viaggio. Comprendete gli altri con sensibilità, ma non avete la stessa risonanza quando siete voi ad avere bisogno del sostegno. Non preoccupatevi, ve lo daranno Sole, Giove e presto anche Marte. Amici, un’oasi di serenità.

Scorpione

È in arrivo l'autunno, la vostra stagione, arriveranno transiti potenti per dare via a nuove imprese professionali, collaborazioni, affari. Influssi stancanti per il fisico, ma estremamente validi per l'attività mentale e con notevole effetto sulla vita sentimentale, passione, attrazione. Oggi stesso avete una grande Luna, prima in Capricorno e poi in Acquario, dove sosta Plutone il vostro pianeta che risveglia i vulcani, figuratevi se non cambierà i vostri rapporti stretti, come volete voi.

Sagittario

C'è una banca dalle vostre parti? Questa Luna nella seconda casa zodiacale, che incide sul vostro patrimonio, è il massimo che potete avere per le transazioni e operazioni bancarie. Siete in grado di chiudere l'estate e iniziare l'autunno con la borsa piena. In serata invece la Luna entra in Acquario e ravviva piacevolmente i rapporti con le persone vicine, insieme a Plutone e Giove offre una notte di passione e di amore. Oppure soltanto passione per una notte.

Capricorno

Anche voi, sempre così padroni del vostro autocontrollo, siete apparsi agitati nell'ultimo periodo, innervositi da Mercurio. In Bilancia non diventa solo chiacchierone, ma sa essere anche spione quando è incalzato dalla Luna, come può succedere questa mattina. Poi la situazione si calma e la Luna passa nel vicino Acquario, risveglia il vostro talento e la capacità di guadagno. Accanto a Plutone risveglia impulsi creativi, passione imperiosa e generosa. Amanti.

Acquario

Sarete voi a costruire una versione migliore, nel mondo del lavoro, anche se non siete direttori. Sarà la forza delle idee la vostra carta vincente a partire già da oggi, quando arriva nel segno la Luna, che chiuderà l'estate e aprirà con voi l’autunno. È bene avvertirvi che anche il vostro autunno sarà molto caldo, però voi siete capaci di rivoltare le situazioni professionali a vostro favore. In momenti così, Acquario si fa avanti e vince! Amore: ogni minuto più intenso.

Pesci

L'autunno bussa alle porte e voi dovreste essere felici, è la stagione che porta il Sole in Bilancia, fa cadere gli ostacoli che si erano presentati nel mese della Vergine, specie per quanto riguarda le collaborazioni. Giove è libero di agire nel campo del lavoro e della salute, il tempo che dedicate alle amicizie è ben speso. Al momento non ci sono più opposizioni planetarie, siete liberi di creare nuovi traguardi nel campo professionale e di cercare nuovi amori. Seguite la vostra rotta.