Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 22 settembre 2026: tutti i segni

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Branko 22 settembre 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 22 settembre 2026.

Ariete

Quest'anno l’Equinozio d’autunno, stagione che mette sempre in primo piano i vostri rapporti più stretti, dalla professione al matrimonio, inizia domani sera. Oggi il cielo è nuovamente calmo e per voi sarà facile passare dalle atmosfere professionali della Vergine al segno della Bilancia che vi accoglie con Luna e Giove molto positivi, tant'è vero che partirete subito con l'amore. Ma tutta la settimana è piena di avvenimenti, in amore fate parlare solo i vostri occhi famosi nello zodiaco.

Toro

L'autunno significa avere la protezione del Sole e di altri pianeti nel segno che governa il vostro lavoro e la salute. L’Equinozio è previsto per domani sera, oggi siete disturbati dalla Luna e da Venere che toccano naturalmente in primo luogo l'amore ma anche il rapporto con l'ambiente vicino, domestico o professionale. Potreste ripetere qualche errore del passato, sbaglio che il prossimo Mercurio vi farebbe pagare. Cercate di essere particolarmente affettuosi con la persona, cara.

Gemelli

Pianeti in aspetto positivo, ma in molti casi, se anche l'ascendente risulta bene illuminato, possiamo definire eccezionale. Luna in Acquario è in aspetto felice con Mercurio e Urano nel vostro cielo, insieme domani inaugurano il mese della Bilancia, il vostro amore antico. Ma per farlo questo amore ci vuole quella giusta, attivatevi fisicamente e ritrovate il consueto sprint. Le stelle parlano di lavoro, impegno professionale, nuove idee che nascono nella vostra mente.

Cancro

Come ogni anno il cambio di stagione vi butterà un po' giù, effetto normale del Sole che diventa aggressivo in Bilancia, a partire da domani. Ma oggi non c'è bisogno di agitarsi, Luna è nel punto giusto per ritrovare tutte le forze interiori che richiedono nuovi impegni, Venere è ancora quella estiva che tutti abbiamo ammirato nella vostra vita sentimentale. Ma è anche vero che non vi siete sentiti sempre a vostro agio, i pensieri correvano in altre direzioni lontane dall’amore.

Leone

Domani Equinozio d'autunno, ma voi sentite già oggi una strana nostalgia dell'estate, che richiama alla vostra mente Luna opposta in Acquario e quadrata a Venere. Disturbo passeggero, ma noi siamo sicuri che la vostra vita sia cambiata molto in una sola estate. Ma la storia del 2026 ha tanto da raccontarvi, c'è ancora una serata di gala il prossimo weekend quando il Sole splenderà in Bilancia e Luna in Ariete, che annuncia l'arrivo di Marte lunedì 28.

Vergine

L'ultimo bacio d'estate viene dato da Venere sensuale in Scorpione, ancora forte il richiamo della passione fisica da parte di Marte che fino al 28 sarà in diretta con il vostro corpo. Del vostro aspetto fisico raccontano. Luna e Plutone in Acquario, che vi daranno domani il benvenuto nella stagione autunnale. Ci sarà da sudare e faticare, soprattutto dovrete esercitare con abilità quella vostra capacità di convincimento. Tanto lo sapete, la gente vi crede e vi asseconda.

Bilancia

Domani nel vostro segno, Equinozio d’autunno, e quindi l'inizio della stagione del vostro compleanno, per molti uno dei capitoli più importanti della vostra bella vita, indipendentemente dalla vostra età, che sarà caratterizzata dalla opposizione di Saturno-Urano. Quanti cambiamenti nei rapporti stretti, in un solo mese! Ma rispetto agli anni 2010/20l2 adesso avete il favore di Giove. Intanto oggi si presenta una improvvisa, pazzesca situazione di fortuna finanziaria. Non stancatevi.

Scorpione

Non è ancora Equinozio ma voi sentite una strana atmosfera intorno, è l'effetto della Luna passata in Acquario congiunta a Plutone, combinazione più insidiosa per quanto riguarda certi rapporti familiari e le controversie che non sono mai state affrontate seriamente e definite. Considerando le tante questioni professionali che dovrete affrontare e risolvere in autunno, la cosa migliore è programmare due giorni di relax. Il vostro amore non vi può capire, però vi ama sempre.

Sagittario

Non è stata un'estate deludente, avete avuto tutti occasioni di divertimento, anche di lavoro, di amore, amicizia. Certe decisioni e certe passioni, se così le possiamo chiamare, sono partite troppo in fretta e naturalmente non hanno lasciato molto, ma questo è il vostro modo di essere. Cambierete quest’autunno, che apre domani con una Luna ottimista in Acquario e finisce la settimana in Ariete con uno splendido annuncio per il vostro autunno tutto d’oro, Giove e Marte.

Capricorno

L'equinozio di domani apre una particolare situazione astrale: Sole in Bilancia, Saturno e Nettuno in Ariete. Un quadro astrale del tutto nuovo, ma rispetto all’ultima volta che si è verificato un aspetto simile (2010), questa volta avete Giove e Urano in aspetto molto positivo. Vi dovete comunque preparare a nuove guerre di potere, se svolgete un lavoro importante. Noi staremo in ogni caso giornalmente attenti a qualsiasi variazione, oggi dedicate il vostro pensiero all’amore.

Acquario

Equinozio d'autunno domani, vuol dire l'ingresso del Sole in Bilancia, che significa una luce che si accende in un segno lontano ma vostro grande amico. Governa innanzitutto i viaggi, fa nascere nuove idee e fa incontrare nuove persone, tra queste potrebbe già domani esserci una persona importante per il vostro successo. Bilancia è un segno femminile e voi con le donne non è che andate al massimo, soprattutto finché Venere è contro. Frenate la vostra gelosia e possessività.

Pesci

Per voi è sempre una notizia buona quando termina l'opposizione del Sole dalla Vergine, vi libera dalle tensioni nelle collaborazioni, apre la mente a nuove esperienze, il cuore a nuove speranze d'amore. Questo amore è già protagonista della settimana, grazie a Venere e Marte in aspetto passionale. Luna in Pesci il 24-25. Qualsiasi cambiamento che avete programmato per questa settimana, nel lavoro o in famiglia, sarà indovinato. Felicissimo il matrimonio.