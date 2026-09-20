Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 20 settembre 2026: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 20 settembre 2026 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 20 settembre 2026.

Ariete

Luna non è quella di ieri, transita in Capricorno, nervosa con voi e con le persone vicine, crea umidità nell'aria e nella vostra testa, non è proprio il giorno adatto per farsi coinvolgere in questioni importanti. Per fortuna, è domenica. L'influsso si incrocia con quello di Marte e Mercurio, è anche vero che cresce nel campo del successo. In fondo è un cielo adatto a voi, spericolati come siete, ma considerate l'avviso ai naviganti: pericolo di burrasche in amore.

Toro

Non avete perduto cose veramente importanti nel lavoro e in affari, le stelle hanno svolto anche un ruolo educativo, avete capito cosa conta veramente, situazioni, persone e cose che dovrete approfondire in autunno. Vi siete occupati del benessere fisico e della salute, fatto scelte e cure efficaci. Oggi godete questa intensa Luna in Capricorno, che aumenta la vostra tendenza al risparmio, ma è capace anche di realizzare miracoli in amore. È un vento che viene da lontano e porta novità.

Gemelli

Con Luna in Capricorno segno delle vostre emozioni più profonde e istinti passionali, il vostro cuore vuole provare e avere tutto. Caramelle non ne voglio più, ditelo chiaramente alla persona che vi interessa e al coniuge, Venere esercita un influsso passionale e l'amore non è un optional ma una necessità. Dovreste però essere più discreti d'ora in poi, troppo scoperta la brama del guadagno e del potere nel lavoro. Mercurio vi calma e aiuta a ragionare, trova idee.

Cancro

Prendetela con filosofia, ma non osate troppo sotto l'odierna Luna in opposizione al vostro Marte, scontro diretto con Saturno, faticosa per il fisico e il mondo vicino. Rilassatevi e non pensate alle antipatiche situazioni ambientali, Venere vuole allontanarvi dall'ambiente professionale e dalle persone che ne fanno parte, prepara per voi un caldo nido d'amore. Non trascurate nessun segnale di debolezza. Avete come un presentimento che succederà qualcosa.

Leone

Prosegue la fiamma ottimista accesa nei giorni passati dal primo quarto, così voi dovete proseguire con i vostri programmi, progetti, intenzioni, accordi. Se c'è qualche titubanza, questa Luna in Capricorno è forte come una roccia, decisa come un maniscalco, vi dà il coraggio necessario. Quasi incredibile il vostro successo, se consideriamo la situazione generale. Nonostante Venere negativa, avete Giove che stimola i rapporti e salva i coniugi da qualche crisi.

Vergine

“Dolce come fanciulla che si spoglia”, ci piace sempre ricordare questa definizione di settembre dei nativi americani, perché questo è il mese governato dalla Vergine e perché quelle romantiche parole si adattano alla vostra situazione astrale in amore. Se non si è visto ancora niente, per quelli che attendono l'amore, l'odierna Luna in Capricorno è tanto appassionata dell'amore, felice di creare nuovi incontri rafforzati da Venere e Marte. Oggi solo amore, domani tutto il resto.

Bilancia

Dopo settimane di transiti faticosi e impegnativi per la famiglia è del tutto normale, una lieve caduta del tono vitale. Luna in Capricorno impone un ritmo di vita meno forsennato. Non dovete pensare di perdere chissà quali opportunità, dalla prossima settimana iniziano influssi promettenti per il successo che vi aspetta in autunno. Non possiamo sorvolare il richiamo ancora una volta sulla famiglia, figli e figlie, genitori, parenti anziani - questi sono indicati da Saturno.

Scorpione

Non sappiamo se avete fatto una vacanza o se partirete ora, ma vi dobbiamo informare che le stelle sono eccezionali per ogni tipo di attività professionale, imprenditoriale, affaristica. Bene anche i lavori più semplici. Vicino a voi ci sono persone che presentano occasioni che possano portare successo. Luna in Capricorno coinvolge nel gioco della seduzione, Venere e Marte, avrete modo di far conoscere il tanto reclamizzato sex-appeal dello Scorpione.

Sagittario

Ancora frastornati dalla bellissima Luna primo quarto, l'estate si concluderà con Luna in Capricorno, vostro campo del patrimonio personale (non i beni in comune con il coniuge o la famiglia). Anche Saturno dice che ve la cavate molto bene sul terreno finanziario. Siete un po' distratti in amore, dovrete proseguire con l'audacia lungo il tracciato segnato da Giove: gioia totale. Parlate troppo, il silenzio è magia." Mi sono innamorato di te perché tacevi", disse il poeta.

Capricorno

Non avete bisogno di nascondervi dietro una maschera di comodo, fatevi sentire nella vostra verità, le stelle vi stanno portando in pista a grande velocità verso un periodo che definire rinnovativo non basta. Solo questa Luna nel segno forma 6 aspetti con altrettanti pianeti, ma solo uno può diventare aggressivo, Marte. Preludio dell'autunno… Però che bella questa Luna innamorata, sembrate seduti sulla banchina del porto e fate i saluti a una nave. Arriva o parte?

Acquario

Luna nel segno che vi precede, ma già domani sera risplenderà nel vostro cielo e poi vi porterà verso l'autunno. Oggi interessa di più il campo del lavoro, specie i nativi che svolgono attività a contatto con il pubblico, nella salute provoca un leggero disturbo ai vostri famosi piedi, tanto che questa mattina non riuscite a mettere le scarpe. Chi gioca a calcio ne risente di più. Andate col passo leggero incontro al coniuge, scoprirete quanto siete innamorati. Avete atteso la fine dell’estate!

Pesci

Ancora un paio di giorni dobbiamo ricordare il Sole in Vergine, opposizione che può far nascere conflitti nelle collaborazioni, persone vicine, rapporto di coppia. Ma i pianeti sono in ordine perfetto se volete iniziare un autunno d'oro. Per la vostra attività, per la famiglia, per l'amore. Luna in Capricorno porta bene, vi farà incontrare proprio la persona di cui avete bisogno. L'amore l'avete già. I giovani sposi devono ora pensare a future nascite, perché i figli concepiti in autunno sono sempre speciali.