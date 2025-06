Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 24 giugno: tutti i segni

24 giugno 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 24 giugno 2025.

Ariete

I fuochi di San Giovanni, nella sua notte mettiamo alla finestra i progetti che abbiamo più a cuore, fioriranno. Se il lavoro, le collaborazioni, amicizie, amori…non vi danno quanto volete e meritate, ne troverete di nuovi. Questo è il messaggio di Saturno nel vostro segno quadrato al Sole, dipende anche da come siete capaci di raggirare le bugie delle persone, gli inganni. Alcuni aspetti astrali prima chiudono qualcosa e poi aprono al nuovo. Siete giovani"dentro", motivati.

Toro

È bello anche questo giorno, grazie a Giove che agisce nel settore degli affari, case e terreni. Il pianeta però induce alla pigrizia, rende lenti nelle azioni e decisioni. Mantenete vivo lo spirito battagliero, sarete vincenti. Un amore da archiviare? È già in arrivo un altro, durante il viaggio incontri e attrazioni. Sarebbe imperdonabile un disinteresse amoroso, Venere invita a partecipare alla vita sociale. Magia nella notte di San Giovanni: timo e maggiorana sul davanzale della finestra.

Gemelli

Estate, stagione di nuove partenze? Decisamente sì. Siete entrati nel solstizio estivo con il favore del vostro Mercurio, la spettacolare protezione di Giove, oggi avete ancora il sostegno della Luna nel segno. Plutone nel settore del lontano apre una nuova e per molti inaspettata via, al successo. Impegnatevi fino in fondo e più del solito, amate come sapete amare e non sarà solo un gioco d'estate. Magia della notte di San Giovanni: osserva il ragno come tesse la rete.

Cancro

Natività di San Giovanni Battista, santo legato in modo speciale al vostro segno d'acqua, battezzò Cristo e così si dice"ciò che la rugiada di San Giovanni tocca avrà un felice compimento". Siete alla vigilia della vostra Luna più importante, diventerà nuova domani pomeriggio, ma già questa mattina è buona per sistemare questioni scritte, relative a un nuovo progetto, un contratto. Giove e Luna nuova in Cancro: i maghi siete voi! Incontri fondamentali.

Leone

Il rapporto con il gruppo di lavoro non è perfetto perché siete ancora in rodaggio. Oggi, con Luna in Gemelli, la situazione si apre, studiate nuovi affari con gente di fuori. Per i giovani, futuro all'estero. Dov'è la fortuna? In amore non volate troppo con la fantasia per quanto riguarda il resoconto economico, il quadro astrale richiede senso di concretezza e di matematica. Tutto va studiato in anticipo, nel minimo dettaglio. Fuochi di San Giovanni, è la vostra festa, indossate qualcosa di rosso.

Vergine

Dal privato, il richiamo della Luna si dirige al campo del successo. Nel doppio Gemelli fa pensare a due possibilità per arrivare al traguardo, ma oggi non vi è ben chiara la direzione, deciderete domani con Luna nuova in Cancro. A piedi nudi sull'erba verde, questa notte di San Giovanni, la rugiada rafforza il cuore. Un messaggio di Venere: "Scappa dove vuoi, prendi la corriera, tingiti i capelli…non potrai sfuggire all'amore!" Grosso rischio, grande ricompensa.

Bilancia

Solstizio d'estate, come da tradizione, porta agitazione nella vostra vita, almeno nei primi giorni tocca la salute, concedetevi una pausa domani e dopodomani, ci sarà una pesante Luna nuova in Cancro, ricaricati di nuove energie, equilibrate il metabolismo. La garanzia è Giove nel campo del successo, fa prosperare le proprietà che possedete lontano è in posti di mare. La vostra vita è una costiera, bella ma faticosa. Notte di San Giovanni: baciatevi sotto un sambuco in fiore.

Scorpione

Giorno non facile per quelli che si trovano di fronte a una scelta da fare, un bivio. Effettivamente con la doppia Luna in Gemelli, le tentazioni sono due. Rimandate a domani, voi segni d'acqua sarete gratificati dalla Luna nuova in Cancro, la più potente dell'anno! Fortuna. Raccolto ancora oggi per tradizione il giorno di San Giovanni l'aglio che era alla base dell'alimentazione romana. Infatti, si diceva "dove è arrivata Roma, c'è l'aglio". Per voi significa abbondanza prossima.

Sagittario

Attraverso l'applicazione dell'immaginazione alle cose concrete, nascono anche le ricchezze. Questo dice a voi Plutone, simbolo della plutocrazia, che agisce nel campo delle finanze, Acquario. Giove conferma ed è assai probabile che possiate concludere ottimi affari entro sabato sera. I fuochi di San Giovanni, fuochi della nostra infanzia che possono ancora portare luce e speranza nel cuore. Basta cogliere, al levar del sole, un seme di felce, e recarlo sempre con sé…

Capricorno

Farete un selfie con Venere? La fulgida stella brilla nel campo dell'amore e può in qualsiasi momento provocare un nuovo incontro, in collaborazione con il passionale Marte. Cautela durante i viaggi, soprattutto domani e giovedì, Giove sarà congiunto con Luna nuova in Cancro, opposizione che riguarda i vostri rapporti stretti e in particolare il matrimonio. Anche Urano darà una scossa alla sessualità. Magia di San Giovanni: un ramo di alloro, come dei.

Acquario

Qualcuno lo vorrebbe "nano", e invece Plutone è un gigante nelle interpretazioni che riguardano non solo il vostro segno ma noi tutti. Negli abissi dove vive nascosto Plutone disegna il futuro del mondo, lo farà con calma fino al 2044. Oggi diventa protagonista della vostra vita intima, coniugale, amorosa, familiare. È in ottimo rapporto con il suo antico nemico, Saturno, farete progressi e guadagni. Sera di San Giovanni Battista, cena a lume di candela. Fortuna.

Pesci

I fuochi di San Giovanni, nelle nostre campagne, vengono accesi per scacciare spiriti dispettosi rimasti dall'inverno, ma questa festa è legata anche all'acqua, che il vostro segno assorbe come linfa di una nuova vita. Al centro dell'attenzione di tutte le stelle, domani con l'evento della Luna nuova congiunta a Giove in Cancro, sarete protagonisti. Concentratevi sulla questione che più vi interessa, vivete le emozioni con abbandono assoluto, che èpoi il vostro modo di amare.