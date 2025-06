Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 23 giugno: tutti i segni

Branko 23 giugno 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 23 giugno 2025.

Ariete

Quando il Sole transita in Cancro, la vostra quarta casa natale, spinge a concentrare l’attenzione sugli aspetti più intimi della propria vita e sulle persone che maggiormente l’influenzano, e questo significa la famiglia, i genitori. È molto curioso vedere come si intrecciano gli influssi che regolano gli affari e la vita professionale, con influssi diretti al mondo privato. Questa settimana la Luna più importante si presenta la mattina del 25. Tutto ruota intorno al novilunio.

Toro

Quando il Sole transita in Cancro richiama l’attenzione su quello che vi circonda molto da vicino, aumenta le relazioni con amici, vicini, parenti, soci d’affari o di lavoro. E questi rapporti sono adesso positivi, avrete soddisfazioni e guadagni. Dovete prendere decisioni anche per luglio e agosto, quando avrete Mercurio negativo. Siglate immediatamente un contratto. La vostra forza è il vostro fascino, conquistate le persone che appena conoscete, magari attraverso gli amici.

Gemelli

Non vi dispiace questo Sole nel segno del Cancro, per due ragioni: la ricchezza personale potrebbe aumentare, grazie alle occasioni del tutto impreviste che portano stelle fuori dal comune; ma il richiamo è anche sui viaggi e sulla salute, perché l’unico disturbo proviene da Marte, oggi stesso in contrasto con Luna nel vostro segno. Litigi coniugali.

Cancro

Auguri per questa settimana del vostro compleanno. Che avrà il momento astrologico più importante mercoledì 25 quando avrete Luna nuova nel vostro segno. Le prospettive di un vostro successo economico sono appoggiate da Giove, avrete libero percorso anche in ambienti altolocati e privilegiati. Altrettanto bella la sfera sentimentale, passionale, Venere e Marte insieme al vostro Mercurio vi presentano in alta società. Un nuovo amore potrebbe essere molto più ricco di voi.

Leone

Anche voi non avete poi dato tutto quell’amore che un giorno avete promesso, non lamentatevi se non sarete sempre corrisposti come sperate. Le donne Leone sono però più interessate al denaro, qualche uomo non riesce invece a conquistare una donna che fa la preziosa. Ma quando una donna finge di scappare è perché vuole essere presa, aprite gli occhi! Sole in Cancro, qualche volta dovete mettervi in contatto con il vostro mondo inconscio.

Vergine

Sopportate l’odierna Luna in Gemelli, anche perché è l’unico disturbo in un cielo che non presenta influssi negativi. Signore e signori, questo è quasi un fenomeno che si presenta per la prima volta dopo oltre due anni di Saturno contro. State attenti nel movimento fisico, gli incidenti si possono verificare nella vostra casa perché è proprio nell’ambiente familiare che uno agisce senza pensare troppo, istintivamente. Programmate quel viaggio che sognate da tanto.

Bilancia

Venere è positiva, sarà ancora più bella dal 4 luglio in Leone, consiglia di dimostrare il vostro amore nelle piccole cose di tutti i giorni. Siete voi il regalo più prezioso per chi vi ama. C’è anche oggi un risveglio passionale, Marte formidabile per le nuove attrazioni, le donne del segno sono guardate da un uomo più giovane. Sole in decima, Sole in Cancro, per un mese intero concentratevi sulla carriera, e la reputazione nella comunità in cui vivete. Legalità.

Scorpione

Sole in Cancro, come sempre, chiude una certa fase ed apre una nuova stagione lavorativa. Sarà un’estate laboriosa e produttiva ma in certi giorni molto stressante. Periodo di vacanza consigliato dal 25 luglio al 17 agosto. Sole in Cancro non è importante soltanto per i vostri viaggi e incontri, che saranno numerosi e anche divertenti non solo impegnativi, ma è favorevole per iniziare nuovi studi e per crearsi altri “hobby”.

Sagittario

La settimana apre con la nervosa Luna in Gemelli che diventa anche stressante per il fisico a causa dell’aspetto che forma con Marte in Vergine. Reumatismi alle spalle, braccia, gambe, mani, piedi, cattiva digestione. Scriviamo questi dettagli per la nostra mania di essere completi nelle previsioni, adesso però aggiungiamo che poi la Luna diventerà il giorno 25 nuovamente positiva per il lavoro, il 26 magnifica per l’amore.

Capricorno

Come ogni anno, l’inizio dell’estate porta una specie di rilassamento nel trasporto amoroso, non dovete nemmeno dare peso ai contrasti matrimoniali: dipendono dalla stagione, appunto. Sole in Cancro transita nella vostra settima casa natale, dovete migliorare la conoscenza di voi stessi approfondendo le relazioni personali con gli altri. Una delle relazioni più importanti è quella matrimoniale, sia essa legalizzata o unione libera. Piccola vacanza dal 25 al 29.

Acquario

Non c’è da fidarsi sempre della Luna, cambia spesso e velocemente, però quando è cosi incisiva come questa in Gemelli, concreta e operativa, bisogna fare di tutto per vincere, guadagnare. Del resto Sole in Cancro è nella casa del lavoro, prendete in esame il problema di come dirigere la vostra vita e quali compiti portare a termine. Rinviate i piaceri, sforzatevi di fare le cose come si deve e guadagnerete parecchio. Persone sole: sarà più grande il vostro prossimo amore.

Pesci

Sole in Cancro, secondo la tradizione è nella sua posizione migliore, sarete completamente liberi di esprimervi e di essere voi stessi. La quinta casa è considerata anche la casa dei divertimenti e dei giochi, andate pure a divertirvi oggi dato che la Luna non è adatta per gli affari e nemmeno per lo studio ma mercoledì 25 non perdete Luna nuova in Cancro congiunta a Giove, che è il massimo come fortuna e come amore.