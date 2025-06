Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 22 giugno: tutti i segni

Branko 22 giugno 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 22 giugno 2025.

Ariete

La previsione astrologica è anche oggi concentrata sul passaggio del Sole in Cancro, aspetto che potrà sembrare faticoso per la vita familiare. Ci sono questioni difficili, ma che devono essere risolte. Però sarà un periodo anche di avvenimenti lieti in famiglia, nella vita dei figli. Questi primi giorni servono per riflettere, studiare le mosse dei concorrenti professionali, ordinare le carte. La prima Luna estiva splende accanto a Venere, regala emozioni, aumenta il desiderio.

Toro

Molto bella la partenza d'estate, però ci potrà essere un po' di stress fisico lasciato dal precedente transito di Marte in Leone. Ma è indubbio che avete un quadro astrale favorevole per le questioni pratiche, discussioni di affari, contatti con il lontano. Sempre molto intensi i rapporti con i fratelli, Luna indica affetto per i nipoti. Nell'affrontare la prossima settimana tenete presente che ora va di moda il segno del Toro, sarete impegnati su diversi fronti, desiderati in amore.

Gemelli

Avete ancora la sensazione di debolezza fisica e stress mentale, conseguenza dell'uscita del Sole e naturalmente della nuova pressione di Marte adesso in Vergine, attualmente il vostro cielo è senza presenze. Domani però arriva la prima Luna estiva, il 4 luglio planerà sul vostro cuore, una bellissima Venere, in amore c'è ancora tanto da dire, scrivere, convincere, inventare. Nel lavoro non abbiate paura di chiedere e di protestare, sono gli altri che vi devono ringraziare.

Cancro

Un brindisi per la nuova stagione del vostro compleanno! È importante precisare che l'estate inizia con Luna positiva, auspicio migliore per le prossime quattro settimane che vi rivedranno tra i protagonisti anche nella vita sociale, nel lavoro, in affari. Dopo 12 anni, questo compleanno è sotto la protezione di Giove-Sole, due forze cosmiche considerate come segnale sicuro della fortuna. Domenica non rilassante se dovete lavorare, ma se pensate solo all’amore…baci!

Leone

Isolatevi un momento, per riflettere in pace e tranquillità. L'entrata del Sole nel segno che vi precede significa che il vostro anno personale arriva alla conclusione, ripensate a quello che avete realizzato negli ultimi mesi, studiate qualche modifica dove è necessario, ma in ogni caso, bisognerà cambiare metodo di lavoro e di pensiero. Non appena arriva Mercurio nel segno, il 26, avrete più forza per imporvi anche in casa vostra, occasioni migliori nel lavoro e in affari. Gastrite.

Vergine

Se avete già deciso che non avreste più parlato d'amore, oggi smentirete voi stessi. Eccovi nuovamente a chiedere, e fate bene a parlare, Venere è ancora in Toro e oggi anche la Luna: lei e lui si ritrovano, si guardano sorpresi di leggere nei loro occhi il desiderio. Non può essere diversamente, avete Marte nel vostro cielo e Sole nuovamente splendido nel campo dei grandi incontri anche professionali e di affari, possiamo ben scommettere sul vostro indiscusso successo.

Bilancia

Un quadro astrale impegnativo. Almeno in questi primi giorni con il Sole in Cancro cercate di non pretendere troppo da voi stessi, aspettate il passaggio di Mercurio in Leone, Venere in Gemelli. Forse già domani la Luna in Gemelli darà segnali di ripresa, ma siete divisi su due fronti: da una parte il vostro privato, dall'altra ostacolati dalla situazione estemporanea che nasce in questi giorni nell'ambiente professionale. Oggi consigliamo completo relax, contatti con la famiglia.

Scorpione

La buona notizia forse non arriverà oggi, non tanto perché domenica ma perché c'è la Luna in Toro insieme a Venere che vi distrae dalle questioni di tipo pratico, lavoro e discussioni di eventuali contratti. Sappiate che già domani questa leggera nuvola si allontana ed esplode la forza di Sole e Giove dal segno del Cancro, Mercurio sistema in un attimo le questioni scritte, voi non perdete tempo per firmare e concludere. Un progetto importante da discutere il 25, 26. Oggi, Sex.

Sagittario

Buone notizie. Il Sole, fonte di tutte le energie in un oroscopo, transita in un segno che sollecita e stimola il vostro desiderio di cambiamento, rinnovamento, ampliamento. Dobbiamo mettere al centro dei vostri rapporti con altri segni il Cancro, perché è lì che transiterà un anno il vostro pianeta guida Giove. È chiaro che consigliamo rapporti e intese reciproche. Ripartite comunque con prudenza, così per scaramanzia, visto che Marte in Vergine sarà agitato domani.

Capricorno

Il buon senso è la difesa migliore nei momenti di incertezza che si presenteranno nel mese del Cancro. È una opposizione al vostro segno che si incrocia con Saturno e Nettuno, in Ariete. Praticamente abbiamo sullo stesso piano la vita familiare e le collaborazioni professionali, matrimonio e liberi amori. Precisiamo che il Capricorno non è un tipo zodiacale alla ricerca di facili avventure, quindi siamo tranquilli. Domenica insolitamente amorosa grazie a Venere e Luna in Toro.

Acquario

Profonde tendenze materne e paterne, notevole anche lo slancio passionale in amore, Marte continua a tenere accesi i desideri… Una stella comincia a brillare all'orizzonte, Venere, ma fino al 4 luglio potrà ancora creare qualche tensione in famiglia, apprensione nei confronti di una donna. Infatti, oggi anche la Luna è in una posizione di stress. Indipendentemente dal vostro sesso, i rapporti migliori sono con gli uomini, Sole-Giove-Marte sono astri maschili, vigorosi.

Pesci

È una bella domenica, illuminata dal Sole transito nel settore della fortuna. Venere e Luna in Toro pensano al vostro amore e alla vostra felicità, conquiste molto probabili. La stanchezza fisica si sente a causa di Marte, schiena dolorante. Aria di mare per i vostri bronchi, farete una conoscenza utile per la carriera, una nuova amicizia, un nuovo amante, un nuovo amore, una vincita… Inizia la vostra estate di Giove, non dimenticate il senso del dovere e delle responsabilità.