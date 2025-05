Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 20 maggio: tutti i segni

20 maggio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 20 maggio 2025.

Ariete

Le cose si metteranno al meglio, ci penseranno sole, mare, montagne… Oggi occupatevi della famiglia, date un’occhiata alla salute, tenete sotto controllo l’amore. Le esperienze del passato (Saturno) si intrecciano in modo equilibrato con il nuovo Sole che entra oggi in Gemelli, potete inserirvi con abilità in un affare importante. Questo segno porta sempre un nuovo entusiasmo nella vostra vita, nuove possibilità. Viaggi da intraprendere.

Toro

Alle ore 18:56, Sole esce dal segno e conclude la stagione del Toro, ma anche in Gemelli sarà energico e intraprendente per la vostra attività, ricerca di nuovi traguardi e nuove collaborazioni, patrimonio finanziario e immobile. Luna è ancora nervosa per la vita di coppia - uno dei due coniugi troverà di sicuro un pretesto per discutere. Meglio non lasciarsi prendere dalle parole, non creare tensioni, Marte è ancora contro.

Gemelli

Io ti darò di più, assicura Giove nel segno che attende l’abbraccio del Sole, in arrivo oggi alle ore 20:58, inizia la stagione del vostro compleanno - auguri! Cambierà la situazione famigliare e sentimentale, naturalmente in meglio, riprenderete in mano le redini del successo professionale, guadagnerete e sarete più volte toccati dalla fortuna. Preparatevi alla festa della vostra vita! Questa mattina: affari, banca, viaggi.

Cancro

Quando il Sole passa nel segno che precede il nostro, significa che il nostro anno personale si sta avviando alla conclusione e, di solito, uno è portato a fare un bilancio delle cose fatte negli ultimi 12 mesi. Quello che ci fa piacere comunicare oggi è che voi partite sotto una Luna generosa, amorosa, appassionata. La mattina in Acquario e poi in Pesci, in un punto felice del vostro oroscopo, avrete la grinta per osare un'impresa importante.



Leone

È una buona notizia per voi il passaggio del Sole in Gemelli. Avviene questa sera ma il giorno va vissuto ancora con prudenza nel campo del lavoro-affari finanziari, attenzione alla vita privata e famiglia, alla salute. Luna infatti transita in Acquario, evitate incontri improntati nell’ambiente del lavoro, ascoltate e studiate attentamente gli altri. Risparmiate.

Vergine

Molto è possibile sotto l’odierno cielo generoso anche per la nascita di un nuovo amore, ma i transiti più incisivi sono sempre nel campo economico. Svolte impensate nella professione. Parenti lontani. Tenete presente che l’annuale passaggio del Sole in Gemelli, renderà faticose le prossime settimane, almeno finché Saturno resta in Pesci. Venere innamorata e passionale sussurra da lontano: fate l’amore, non la guerra.

Bilancia

Lezioni di piano in amore, una nuova satira da approfondire, ubriacatevi di vita. Da oggi e fino al Solstizio estivo, il vostro segno potrà contare su transiti di grande respiro, che vi porteranno avanti nel lavoro e in affari, emozioni profonde in amore, nuovi innamoramenti. Da stasera il Sole transita nell’amato Gemelli, nasce così la congiunzione con Giove, coinvolge positivamente la vita dei figli - aspettatevi nuove nascite. Ritrovate semplicità, immediatezza.

Scorpione

Agitazione positiva perché significa che state uscendo dal letargo, pronti a conquistare (riconquistare) il successo e l’amore. Oggi il Sole esce dal Toro e inizia il transito nel creativo Gemelli, tra poco anche Mercurio passerà in aspetto affascinante, il colpo grosso è previsto dopo la Luna nuova del 27. Oggi non conviene rischiare, tutta la mattinata siete ostaggi della Luna in Acquario. Però una porta si apre: entra Venere, dea della primavera e dell’amore.

Sagittario

Sole in Gemelli, transito che si verifica sempre in questa stagione, ma quest’anno è unito a quello di Giove. Qualche pensiero in più. È un motivo valido per concludere al più presto le trattative in corso, in mattinata Luna veramente buona per le iniziative economiche e le questioni domestiche. Pianeti grandi, importanti per i giovani e per i meno giovani del segno, forze cosmiche che aiutano davvero a cambiare una vita. Da oggi al 20 giugno, tutto può accadere!

Capricorno

Calde emozioni sotto la Luna che nel pomeriggio passa in Pesci, mentre il Sole esce dal Toro ma vi lascia amico Mercurio, portatore di un gesto di fortuna. Benvenuto il mese dei Gemelli, porterà occasioni migliori per il successo e gli affari. È un giorno di vera partenza, nel senso che avrete la grinta giusta, accettate anche proposte che sul momento non vi convincono. Voi ancora soli avrete nuovamente occasioni di fare ottime scelte.

Acquario

Ultimo quarto per ilterzo giorno nel vostro segno, ottimo per affrontare questioni che interessano la casa, la famiglia, i figli. Ma la notizia bellissima è un’altra: alle ore 18:56 finisce il tormento del Sole in Toro che passa nel fratello Gemelli, dove farà risplendere ancora di più il grande Giove. Il pianeta adesso avrà più forza per realizzare il desiderio di un figlio, coronare un sogno d’amore, costruire una nuova famiglia. Cominciate le trattative per nuovi affari.

Pesci

Quest’anno il Toro vi ha dato molta energia soprattutto nel lavoro e anche negli affari, nelle questioni della casa e della famiglia, ha influenzato bene l’amore. Da oggi Sole in Gemelli aumenta stress fisico e responsabilità in famiglia e fuori. Dobbiamo tenere presente anche la pressione di Giove, ma almeno Marte - pianeta della forza e del coraggio - è ottimo. Notizia che in molti state aspettando: Saturno domenica prossima vi saluterà…