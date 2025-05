Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 19 maggio: tutti i segni

19 maggio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 19 maggio 2025.

Ariete

Un'altra settimana che offre molto nel lavoro, moltissimo in amore. Giorno dopo giorno, le stelle confermano che siete bene avviati sulla strada maestra, le montagne del malcontento sono sempre più lontane finché, in estate, vi troverete in una verde valle - Mercurio sarà quasi tre mesi in Leone. Lo spread che sale e che scende, non vi deve condizionare nelle scelte per il futuro, il guadagno sarà assicurato nel vostro cielo. Innamorati e appassionati, domani il cielo sarà già estivo.

Toro

Ultimo quarto è la quarta fase lunare difficile della vostra primavera, ma visto che nasce in Acquario interessa più l'ambiente di lavoro però non dovrebbero esserci problemi per voi, farete comunque bene a programmare un po' di relax. Questa Luna annuncia la conclusione di un certo periodo professionale o personale, apre una nuova stagione anche nella vita sentimentale. Il Sole esce domani, ma nel pomeriggio avrete nuovamente una Luna bellissima in Pesci, segnale di amore.

Gemelli

Giorno di vigilia, domani sera parte la nuova stagione del compleanno, oggi avete Luna bellissima per i vostri affari e porterà una buona notizia che aspettate dal 4 marzo. Ma se avete in mente un progetto veramente importante, o volete fare un'azione clamorosa nell'ambiente, conviene attendere Luna nuova del 27. Amore infinito, come non succedeva da molto. Impazienti di ottenere subito quello che Venere sta promettendo da un mese, avrete anche di più.

Cancro

Hanno qualcosa di misterioso queste notti di maggio, ultimo quarto sarà seguito domani pomeriggio dalla Luna in Pesci, congiunta a Saturno: anima e corpo, finalmente in sintonia, ma quello che piace di più è il vostro ritrovato bisogno di sognare e di dare amore. Giovani innamorati, programmate il matrimonio - tra un mese inizia Giove nel vostro segno, che sarà benefico anche per i meno giovani. Nel campo pratico si prevedono nuovi contratti lavorativi.

Leone

Abbiate pazienza, questa Luna non è tranquilla. Lasciate stare iniziative che potrebbero avere conseguenze non positive, nel futuro. E invece noi prevediamo un bellissimo futuro per il Leone che avrà tutta l’estate un Mercurio semplicemente magnifico. Qualche volta vi sembrerà che il pianeta dei soldi e facilitazioni abbia scambiato il Ferragosto per Natale… Domani il vostro Sole ritornerà a illuminarvi con affetto, seguiti da Venere abbandonatevi all'amore. Un po' di relax.

Vergine

Chiudere le trattative in corso, dovrebbero già essere a un buon punto di cottura, grazie a Mercurio in Toro. Però domani inizia la stagione dei Gemelli, segno che influenza il vostro lavoro e il mondo degli affari, rapporti con persone autorevoli e istituzioni, dovete essere preparati anche per un improvviso cambio di rotta. Questa Luna è a vostra completa disposizione in casa e in amore. Ricordiamo che il nuovo transito Sole-Giove è strettamente legato alle vertenze legali, spartizioni.

Bilancia

Il vostro bisogno di certezze vi porta a privilegiare lo status quo, anche in amore, ma i tempi sono già cambiati da… tempo. Seguite la nuova corrente astrale, che inizia da domani con ingresso del Sole in Gemelli dove incontra Giove, questo è un aspetto che l'astrologia considera come il migliore in assoluto. Preparatevi bene e non perdete questa magnifica occasione che durerà tutto il mese dei Gemelli, fino all'estate. Poi Giove cambierà natura, ma la cambierete anche voi.

Scorpione

Sempre alle prese con questioni familiari e situazioni professionali non facili. Molto severa e critica nei vostri confronti. Luna ultimo quarto che si forma tra oggi e domani mattina, poi passerà in Pesci e sarà decisamente diversa, nello stesso momento anche il Sole dal Toro passerà in Gemelli, segno con cui avete un rapporto molto particolare, che gli altri non comprenderanno mai. Siete come due uccelli nella notte, comunicate cantando.

Sagittario

Catturate una bellissima farfalla che vi ronza intorno da Pasqua! La fortuna è con voi, domani sera magari sarà da un'altra parte e allora vivete oggi questi transiti così giovani e creativi. Certo, ci sono anche questioni non risolte nel matrimonio, famiglia, lavoro, cercate di sistemare le cose senza dare spettacolo. Venere dice che avete trovato l'amore giusto, non precisa quando - oggi o anni fa - ma è quello che si incontra una volta e mai più.

Capricorno

Ai segnali di fortuna presenti nel vostro oroscopo, possiamo aggiungere il ritrovato ottimismo, dinamismo, disponibilità al cambiamento. Radicati come siete nel vostro territorio, nemmeno l'amore riesce a smuovervi dalle vostre posizioni, ma questa volta Giove fa il miracolo - vi lancerete nelle nuove avventure, professionali e finanziarie. Tutto ciò che è nuovo parte con gli auspici di buone stelle, per questo consigliamo ai separati e divorziati anche un nuovo matrimonio.

Acquario

Questa settimana siete protagonisti del nostro oroscopo ma anche per l'oroscopo sociale, il vostro segno infatti governa il parlamento, ministri, contatti con l'estero… Ultimo quarto segna la conclusione di qualcosa, aprirà un nuovo ciclo dopo la Luna nuova in Gemelli il 27. Infatti domani sera inizia la stagione del vostro segno fratello dove transita per vostra fortuna il benefico Giove. Aspettiamo notizie vostre, raccontateci del vostro amore.

Pesci

Quest'anno il mese del Toro vi ha dato forza e protezione soprattutto nel lavoro e in affari, nelle questioni pratiche della casa e della famiglia, certamente avrà influenzato anche l'amore. Domani il Sole passa in Gemelli e la situazione cambierà, anche la vita personale entrerà in una nuova fase impegnativa, consigliamo perciò di sfruttare i positivi transiti e soprattutto la generosa Luna che arriverà nel segno domani dopo le ore 12. Attrazioni fisiche sono immediate.