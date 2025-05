Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 18 maggio: tutti i segni

Branko 18 maggio 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 18 maggio 2025.

Ariete

Svegliatevi, siete il segno della primavera, con voi tutto rinasce e tutto ricomincia - anche oggi, se volete. Marte è contro, siamo d'accordo, ma non tutti i giorni, per Giove! Oggi diventa molto positiva Luna in Acquario congiunta a Plutone, un influsso rinnovativo per tutte le situazioni che vanno ringiovanite e rafforzate, matrimonio compreso. Numerose possibilità di guadagno, concluderete il mese del Toro con soddisfazioni economiche. Guidati da una buona stella, Venere.

Toro

Luna in Acquario è in cambiamento di fase, martedì diventa ultimo quarto e si dirige principalmente verso l'ambiente professionale e verso persone che dovete trattare. Se non vi sentite pronti per certi confronti, rimandate incontri a martedì prossimo, Luna sarà in Pesci e tutto diventa più facile. Notevoli impegni anche nella vita domestica. Attenzione per una donna vicina, moglie, madre, figlia, sorella. La pesantezza alle gambe dovuta alla circolazione non perfetta.

Gemelli

Luna in Acquario, vostro settore del lontano e dei lunghi viaggi, ma la vostra fortuna non è lontana. Giove nel segno offre un'energia eccezionale e si unisce all'astuta intraprendenza di Plutone, non perdete questa occasione che si presenta a sorpresa nel vostro lavoro e in affari. Nel vostro pensiero deve esserci sempre quell'obiettivo ambizioso, ma così ambizioso, da sembrare un sogno impossibile. Dopo il 20, Sole nel segno renderà tutto possibile. Amore, storie nuove.

Cancro

Ci fa piacere segnalare una positiva Luna, dopo il passaggio un po' tormentato in Capricorno, oggi inizia a cambiare fase in Acquario, segno con cui avete un feeling particolare - dal punto di vista astrologico rappresenta la vostra anima. Mai fidarsi delle sole promesse, tutte le iniziative devono avere la garanzia di una firma. Prevediamo comunque successo, anche economico. Se vi piace giocare col fuoco in amore, vi andrà molto bene.

Leone

L'ambizione, la voglia di arrivare o almeno di progredire, non mancano. Potrebbe però mancare un forte sostegno dall'esterno, come conferma questa per voi difficile Luna in Acquario che praticamente conclude il mese del Toro. Questa almeno è una buona nuova. Ultimo quarto nasce nel settore delle collaborazioni e del matrimonio, annuncia condizioni non molto facili nell'ambiente professionale. Questo periodo è totalmente nuovo, per questo è possibile vedere anche occasioni di grande successo e di grande amore. Domenica relax obbligatorio.

Vergine

Questa domenica si inserisce in uno scenario astrale quasi perfetto, Luna in Acquario diventerà ultimo quarto, fase per voi ottima per i soldi, viaggi e contatti con il lontano, indovinate iniziative nel ramo dei beni immobili. In amore c'è un prezzo da pagare? Pagate senza discutere tanto, sarà per la vostra felicità. Luna in Acquario è positiva per tutte le questioni riguardanti la salute, vostra o di qualche persona vicina. Dite che gli amici veri non esistono? Non conoscete lo Scorpione!

Bilancia

Guadagni, anche attraverso le vie segnate dalla fortuna. Così fa pensare questa danarosa Luna che porta verso il mese dei Gemelli, dove ancora regna il fortunato Giove, amico delle donne e delle spose. Gli investimenti e gli acquisti, i possedimenti, il prestigio sociale… sono un mezzo per raggiungere la soddisfazione, ma non calmano le tempeste interiori che turbano la vostra vita. Marte propizia nuovi incontri, ribollite di sensualità, troverete due labbra da baciare.

Scorpione

Il lavoro e l'attività in generale, nonostante lo stress che richiede Marte, sono il vostro punto di forza. Il numero crescente di obblighi ed impegni vi aiuta a non pensare a certe situazioni domestiche, che vanno comunque affrontate e chiarite. Così dice Luna che cambia fase in Acquario ultimo quarto che è la fase meno sentimentale ma chiede di esaminare i conti. Il mese del Toro è quasi alla fine, fate un inventario e chiarite subito. Due occhi vi fissano con insistenza.

Sagittario

Siete in grado di lavorare e di programmare con grande abilità, una nuova corsa al successo, che parte con Luna ultimo quarto in Acquario congiunta a Plutone. Le vostre stelle professionali sono in fermento, dovete insistere sulle questioni in fase di progettazione, un momento ottimo per impostare nuovi affari. In amore non riuscite a dimenticare l'inverno, come mai? Eppure Venere e Marte lanciano fiamme appassionate, sono fonte di calore.

Capricorno

Quello che si dice un periodo completo: progressi, soldi, amicizia, amore. Intanto avete una ottima Luna per affrontare e, in parte, risolvere le più urgenti questioni della casa e dei figli. Mercurio favorisce i contatti di lavoro, i viaggi, le questioni scritte e, sorpresa, fortuna al tavolo verde, Urano è favorevole per ogni impresa finanziaria. Anche quel pizzico di follia che c'è in voi, vi porta guadagno. La bellezza, certo, non è tutto, ma se vi capita una Bilancia bellissima…

Acquario

Luna ultimo quarto nel vostro segno conclude il mese del Toro, fase poco romantica ma utile per scoprire cosa vi tormenta e per fare tutti i cambiamenti necessari. È sempre in primo piano la famiglia, confermano Mercurio e Urano, che non rendono nemmeno semplice la ripresa lavorativa. Dovete buttarvi nella mischia, lasciate alle spalle un certo passato, senza però dimenticare le esperienze fatte. Amore da riscoprire, ritrovare.

Pesci

Luna cambia in Acquario, aumenta lo stress, agita un po' la famiglia, ma potete tranquillamente rimandare gli impegni e concentrarvi piuttosto sulla Luna che arriva martedì pomeriggio in Pesci, concluderà la stagione del Toro in modo trionfale. Anche i pianeti dell'amore preparano uno splendido concerto, nelle conquiste andate fino in fondo. Quella donna o quell'uomo così inseguito, vi dovrà sposare prima o poi. Fortuna al tavolo verde.