Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 29 marzo: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 29 marzo 2025.

Ariete

Partenza. La vita vi offre una nuova opportunità, così annuncia la Luna nel segno che diventa Luna nuova alle ore 10:59 (numeri fortunati?). In aspetto con Giove e Mercurio, apre un nuovo capitolo nel lavoro, affari. Chi cerca un posto di lavoro si faccia avanti, sono favorite le complesse transazioni finanziarie, senza rinunciare a un sogno d'amore. Nettuno, pianeta dei sogni entra in Ariete in simultanea con il novilunio, l'ingresso avviene a distanza di 164 anni.

Toro

La prossima Luna nuova sarà vostra, potete già cominciare a studiare cambiamenti in casa e nel lavoro. Seguite gli interessi e le proprietà. Uno sguardo sulle cose fatte, un attimo di riflessione e poi sarete pronti con nuove idee. Felice inserimento in ambienti del tutto nuovi, svuotate il vostro cuore, esprimete tutto quello che avete a lungo represso. Sorprendente risveglio passionale, Venere manda un bacio - portatelo alle persone che vivono lontano, informatevi sempre.

Gemelli

Partite, cercate, osate! Luna nuova-Mercurio in Ariete, segnale sicuro anche di aumenti nelle finanze. Abbiamo la sensazione che sarete presto più ricchi. C'è qualche rimorso che affiora qua e là, ma la situazione odierna è molto promettente per gli incontri professionali, ottima l'assistenza di Giove nelle questioni legali. Forse vi sarà offerto il ruolo di mediatore nelle situazioni conflittuali. Ardore passionale, aumenta il desiderio ma aumenta anche la gelosia.

Cancro

Il freddo che arriva dai Balcani, non giova al vostro segno. Marte cerca il caldo tra le braccia di Venere, ma oggi quella spudorata guarda in altre direzioni totalmente incantata dalla Luna nuova in Ariete, che certamente voi non potete gradire. Eppure avrà importanza nel vostro lavoro, affari, collaborazioni. Soprattutto è preziosa per stabilire il ruolo che avete o che vi spetta nell'ambiente in cui siete occupati. Se possibile, consigliamo un'attività in proprio. Casa agitata.

Leone

Avete le qualità e tutto il coraggio che la vita richiede, nel lavoro e in famiglia. Ma ci sono anche stelle della fortuna che seguono la vostra carriera, affari, ricerche che spaziano dall'amore alle case da vendere o da comprare. Questo sabato 29 diventerà nel vostro ricordo come tappa fondamentale di un inizio di vita diverso, altro non vogliamo aggiungere, ma tenete presente che il transito di Nettuno in Ariete è un evento epocale, apre il mondo davanti a voi.

Vergine

Il passaggio di Nettuno dai Pesci all'Ariete non è definitivo ma intanto per qualche mese ritorna positivo per voi, soprattutto per quel che riguarda le questioni mediche, farmaci, cure. Oggi siete stimolati dalla Luna nuova in Ariete che lascerà un'impronta indelebile in qualche rapporto a cui tenete particolarmente ma non siete ancora riusciti a stabilire e a capire che cos'è che vi interessa veramente, in quell'uomo o in quella donna, oppure perché ambite a certi ambienti sociali.

Bilancia

Tempi di guerra planetaria, a cominciare dalla Luna nuova questa mattina e l'ingresso di Nettuno in Ariete, dove per due giorni ancora transita anche Mercurio. Situazione confusa ma anche stancante per il fisico e per la mente, mantenetevi sul vago se proprio non riuscite ad allontanarvi dalle persone che vi innervosiscono con la sola presenza. Dovreste invece discutere seriamente in famiglia, fare progetti per i figli. Le Lune negative passano, certa gente invece non cambia mai.

Scorpione

Se c'è qualche scienziato tra voi, un artista, un giovane con qualche talento particolare, ma un po' tutti voi indipendentemente dall'età o dalla professione state entrando nella stagione della creatività, delle idee, della voglia e del coraggio di intraprendere. Luna nuova in Ariete, positiva anche per i soldi, Nettuno sarà per qualche mese nello stesso segno e potrà essere prezioso per la salute. La voce del destino. Il pianeta ricorda che il destino è un mare che non ha sponde

Sagittario

Sviluppate al massimo le facoltà razionali, il senso degli affari: Luna nuova in Ariete è congiunta a Mercurio che si trova in quel segno ancora due giorni, ma già questa mattina il suo posto è preso da Nettuno. Proprio il pianeta che da 12 anni crea il bello e il cattivo tempo nel mondo, ma ora lo avrete nel punto dell'amore e sarete assaliti da un'acuta sensibilità romantica. Sentirete Venere che sospira: "Datemi un bacio ancora, labbra odorose!” (Tasso). Altri viaggi.

Capricorno

Una caldaVenere protegge i sentimenti e la famiglia, tuttavia non può impedire l'arrivo di una improvvisa tensione anche sul posto di lavoro perché sarete disturbati dalla Luna nuova in Ariete e anche dall'ingresso di Nettuno in quel segno. Il consiglio che ci sentiamo di dare è quello di evitare o di posticipare impegni gravosi o faticosi o pericolosi per il fisico, Luna sarà positiva lunedì in Toro. Dovete calmarvi e disciplinarvi da soli. Confidatevi con gli amici.

Acquario

Lanciatevi in una ambiziosa iniziativa. Luna nuova in Ariete, con Mercurio, è nell’aspetto migliore per i vostri affari che possono spaziare dalle spese personali per la bellezza ed eleganza, come per un grande affare che potrebbe essere un investimento immobiliare. Sappiate che sarete da oggi anche voi condizionati da Nettuno in Ariete, imparate a essere razionali nella vita quotidiana e poi magari fantasiosi e visionari nel mondo intimo.

Pesci

Dopo 12 anni nel segno, Nettuno passa nel vicino Ariete, ma ritornerà da voi in ottobre, avrete così altre occasioni per sistemare le cose che non siete riusciti a mettere in ordine. Tuttavia conservate quel simpatico disordine nei vostri pensieri, anche quell'impulsivo slancio in amore, sono in fondo caratteristiche del segno dei Pesci. Oggi, Luna nuova si forma in Ariete, che non è altro se non il campo del vostro profitto economico. Un po' si litiga, un po' ci si mette d'accordo. Nulla di nuovo, insomma.