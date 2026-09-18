Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 18 settembre 2026: tutti i segni

Branko 18 settembre 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 18 settembre 2026.

Ariete

Primo quarto in Sagittario, il rapporto di coppia è meraviglioso siete amati e desiderati, solo questo deve contare. Purtroppo questa fase lunare si esprime anche in irritabilità, facilità a depressione ed eccessiva emotività. Sappiate trattenervi perché solo così potrete vivere la gioia che può derivare dall’aspetto Luna-Giove, tradizionalmente associato anche alla fortuna economica che arriva improvvisamente. Visto che si intreccia con Urano, porta amori a sorpresa.

Toro

Le iniziative di lavoro di ogni tipo partono avvantaggiate con Luna primo quarto in Sagittario, porta una visione ottimistica della vita e permette di affrontare ogni impegno con fiducia ed entusiasmo, non mancheranno gratifiche finanziarie. Certe questioni familiari e situazioni che interessano la persona cara, il coniuge, non sono ancora chiare del tutto ma questa fase lunare avviene nel punto rinnovativo del vostro cielo e vi libera di un pensiero. Ritrovate romanticismo.

Gemelli

Per quanto possa essere seccante e noiosa, Luna primo quarto nel settore del matrimonio e delle collaborazioni, apre un capitolo nuovo. Forse è più favorevole ai litigi (passeggeri), ma tutto è relativo sotto il cielo. In mezzo al caos si nasconde qualcosa di bello e di eccitante, cercatelo. Di sicuro non manca una bella prova di passione, Mercurio è con voi, sollecita i ritardatari nel lavoro, seguitelo senza sosta se non siete ancora riusciti ad avere. Bronchi, gola, tosse.

Cancro

Primo quarto è un segnale positivo per il lavoro, lancia una fiamma di ottimismo anche per le soluzioni finanziarie, potrebbe invece provocare infiammazioni e dolori alla schiena, perché il Sagittario è il vostro settore della salute, particolarmente sensibili gli uomini sopra i 60. Luna coinvolge nel processo di rinnovamento anche il mondo domestico e la vostra vita privata, Venere crea momenti coinvolgenti in amore. Che è poi quello da raggiungere, intensità di sentimenti.

Leone

Il giorno è vostro. Primo quarto nel campo della fortuna, Sagittario, quello che toccate diventa oro. Questo cambio lunare è a favore dei segni di fuoco, voi dovete prima fare un programma nella vostra mente, poi vi lanciate in qualche grande impresa, che Giove protegge. Altrettanto promettente il giorno per la ricerca di nuovi amori, Venere invece non è tranquilla per la casa e per i coniugi, ma ciò non esclude un caldo trasporto. È arrivata l'ora della vostra riscossa.

Vergine

Certe cose finiscono o non vengono realizzate, perché evidentemente le condizioni non sono quelle giuste. Insistere sotto questa Luna primo quarto significa solo caricare di inutile stress anche le persone vicine. Dovete seriamente affrontare e sistemare i problemi nella vita domestica, perché questa fase lunare è completamente rivolta alla famiglia, figli, genitori. Nel matrimonio è come se vi mancasse aria. Ci penserà Mercurio a ravvivare l'atmosfera, domani.

Bilancia

Per prima la buona notizia, Luna crescente in Sagittario rende tutto più sereno e apre all'ottimismo, con Mercurio nel segno riuscite a fare un ottimo lavoro e con la partecipazione straordinaria di Giove riuscite ad avere anche soldi. Non pochi. Meno bello Marte, per non dire Saturno e Nettuno, sarete tentati di fare le cose troppo in fretta, impulsivi e precipitosi. Ma se volete porre fine alla vostra solitudine sentimentale, questo caos stellare vi sorprenderà. No sport.

Scorpione

Dobbiamo farvi le congratulazioni, siete in condizioni fisiche e mentali perfette per elaborare la strategia dello Scorpione, cioè, quella tecnica leggermente subdola che mette in trappola perfino “Il Sistema”. Vincete facile nel mondo del lavoro ma a dire il vero non è che la concorrenza sia poi così grande. Indicativo il primo quarto di Luna in Sagittario, cura e aumenta il vostro patrimonio. Tutto però in regola con la legge! In amore siete all'altezza della vostra fama.

Sagittario

C'è un treno che parte dalla stazione centrale alle ore 20:45, sempre che non ci sia lo sciopero, ma la vostra Luna primo quarto arriva puntualissima e forma uno degli aspetti più belli per quanto riguarda gli amori. Parliamo al plurale, perché oggi nascono tanti amori come piace a Giove vostro padre zodiacale, conquistatore indiscusso. L’uomo Sagittario avrà la sua notte di gloria, anche la donna, certo, ma senza cercare sulle app di incontri. Urano è negativo.

Capricorno

C'è molto fuoco nel cielo astrale, non vi sentite a vostro agio, ma se le cose procedono con un ritmo rallentato non è un fatto negativo. Avrete più tempo per approfondire progetti e rapporti umani, che non hanno ancora preso un ritmo confidenziale. L’amore resiste nonostante qualche transito fastidioso, sono anzi questi periodi agitati ad aumentare la voglia di tenerezza e di affetto, a farvi capire l'importanza della famiglia e delle amicizie. Innocenti follie.

Acquario

Primo quarto: profumo di soldi, profumo d'amore. Nasce in Sagittario, vostro storico amico, bellissimo per gli incontri sociali, viaggi, relazioni professionali, nuove conoscenze. Ricordatevi di un amico lontano, che forse vive un momento delicato. Un controllo generale delle cose familiari, una pennellata di vernice fresca alla vostra bellezza, ritornerete come prima. Prima di ogni appuntamento fatevi precedere da un fiore, funziona sempre caro uomo Acquario. Viaggi.

Pesci

Venerdì prossimo avrete voi una Luna beneaugurante nel segno, che metterà in crisi qualche vostro concorrente. Parliamo di avversari nel lavoro, non certo in amore. Siete amati, desiderati, indispensabili anche in casa. Primo quarto si forma in Sagittario, segno che governa l'ambiente di lavoro e rapporti con persone autorevoli, richiede di fare un controllo di cose fatte fino ad oggi, chiudere situazioni insoddisfacenti. Esercita una spinta energica al rinnovamento.