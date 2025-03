Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 28 marzo: tutti i segni

28 marzo 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 28 marzo 2025.

Ariete

Le cose andranno meglio, ci penseranno il Sole, le montagne, il mare…Ci penserà la Luna che si prepara a entrare nel segno per diventare nuova tra venerdì e sabato. La professione ha bisogno di innovazioni e di nuovi stimoli, di nuovi posti e nuove persone? Fatevi avanti per primi, proponete, allargatevi in affari, un Giove così grande non lo potete mandare via senza aver ottenuto di più. Siete innamoratissimi e ricambiati, Venere propizia incontri nuovi e felici. Viaggi sì.

Toro

Luna in Pesci: pretende il possesso dell'affetto per soddisfare l'intima insicurezza emotiva. Marte propone il concetto che a tutti deve essere concessa la possibilità di realizzare il proprio destino. Urano è il rifiuto di sottomettersi a qualsiasi padrone eccetto quello scelto personalmente. È un pianeta che sosta nel vostro segno e si mostra impaziente, insofferente, perché vi vede in tante situazioni a tentennare ancora. Un nuovo incontro sarebbe fantastico davvero. Dichiaratevi.

Gemelli

Luna e tre pianeti in Pesci contro il vostro Giove, non si sa dove vi potrebbe portare l'impulsività. Controllate la salute. L'importante è tirare fuori la capacità, il talento, senza aspettarsi subito teatrali riconoscimenti, i premi Oscar sono stati ormai assegnati e l'Italia è rimasta fuori. Puntate molto sul vostro spirito, umorismo, la capacità unica che possedete di sdrammatizzare tutto, iniziando da voi stessi. Certe sere una carezza dice più di mille parole.

Cancro

Se ci sono questioni legali e burocratiche in sospeso, questo è il momento buono per stringere i tempi e cercare di portarle alla loro naturale conclusione. Noi confidiamo in quel Mercurio ritornato in Pesci, ma dovete crederci anche voi - l'oroscopo significa la reciproca collaborazione tra voi e chi scrive. Marte è la vostra rosa rossa e continua una eccitante guerra con Venere in Ariete, ma questa amorosa Luna in Pesci risveglia il fanciullo che abita in voi.

Leone

Richiamiamo oggi l'attenzione sulla Luna nuova che si formerà domani in Ariete, annuncia di essere strepitosa per nuovi affari. Non solo lavoro e finanze, ma in aspetto eccezionale con Giove annuncia eventi belli bellissimi anche in famiglia, con i figli, nipoti, amici. In Giappone, paese del Sole, quindi molto vicino al segno del Leone, sperano in un nuovo futuro luminoso, incantevole come il ciliegio in fiore. Siate liberi di fare esperienze nuove, quelle che sognate.

Vergine

Prendetela con umorismo, Luna in compagnia dei tre pianeti in Pesci non è proprio una situazione ideale per parlare di cose serie, rimandate per due giorni discussioni professionali e finanziarie. Ricordiamo che questi pianeti, compreso Giove, disturbano il vecchio, cose che possono risalire a sette o 14 anni fa, sono invece favorevolmente interessati alle nuove intese e nuovi progetti. Trovate più tempo per l'amore. Cassaforte sotto chiave, c'è molta roba lì dentro.

Bilancia

Solo l'indecisione, vostra o di un interlocutore, potrà essere la causa della non perfetta riuscita di una trattativa, un affare, un colloquio di lavoro. Luna e Mercurio sono nella posizione ideale per avviare un colloquio di lavoro, una trattativa, un affare. Il settore economico riceve influssi interessanti da Giove, pianeta che si interessa anche della vostra salute. L'amore più è silenzioso e più è intenso. Molto rumore in famiglia e non per nulla Venere si occupa costantemente del matrimonio.

Scorpione

Basta guardarvi e ci si innamora di voi. Polvere di stelle sul vostro segno che oggi potrebbe vivere un avvenimento lungamente atteso, inseguito, sognato. Ve lo auguriamo di cuore, dopo quello che avete attraversato meritate fortuna. I pianeti in Pesci aprono un cielo davvero promettente sotto l'aspetto della realizzazione professionale, Venere in Ariete vi lancia verso la cima della montagna del successo. Marte, pianeta delle grandi passioni, è al massimo della forza amorosa.

Sagittario

Mercurio in Pesci: sarete facilmente fraintesi dalla gente, che tende a reagire negativamente alle vostre parole. Portate pazienza, non è possibile essere simpatici proprio a tutti, ma se rimandate certi colloqui alla Luna nuova sarà più facile conversare. Sistemate piuttosto la casa, i figli, il matrimonio, i rapporti con gli ex. Impazienti di natura, l'attesa diventa un tormento. Fischiano le orecchie? Qualcuno vi pensa, è in arrivo.

Capricorno

Saturno riceve stimoli dalla Luna anche lei in Pesci insieme a Mercurio, astro del denaro. Questo è un giorno di guadagno, progresso in ogni caso, l'importante è agire subito perché domani la Luna sarà orientata sul campo domestico. Però, se siete innamorati, sotto questo cielo musicale potete programmare il matrimonio. Incontri fulminanti sono la specialità di Marte e Urano. Oggi, a Las Vegas, molti matrimoni saranno del Capricorno. Anche qualche divorzio, certo.

Acquario

È giunta l'ora. Magnifico lo slancio con cui partirete alla conquista del successo nel lavoro, studio, carriera, affari. Straordinaria la protezione offerta da qualcuno che occupa un posto importante nel vostro ambiente, meglio ancora per quelli di voi che cercano l'occasione della vita in altri posti e con altre persone. In ogni caso, sistemate le cose con un diretto superiore; Venere passionale per l'amore, Giove è come uno zio d'America che porta doni ai figli prediletti. Fortuna.

Pesci

Proseguono influssi di grande intensità, importanti anche per noi tutti. Siete il segno della nostra vita, in questo 2025, con voi finisce un certo periodo storico, insieme al vostro Nettuno inizia una nuova navigazione, con le incognite e le speranze che ogni nuova partenza riserva. Il vostro sarà il cammino di Giove, astro della fortuna. L'amore è stimolato da Marte, come un atleta olimpionico vi aiuta a vincere ogni gara. Chi ha paura del segno dei Pesci?