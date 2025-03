Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 27 marzo: tutti i segni

27 marzo 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 27 marzo 2025.

Ariete

Il giorno è giusto per parlare dei vostri problemi, emozioni, ansie, ma anche di tanti buoni propositi che stanno nascendo nel vostro cuore. Ritrovate la gioia di dare, regalare, aiutare. Luna in Pesci non è negativa, ma produce una certa instabilità psicologica e in qualche caso anche stanchezza fisica, ma nello stesso tempo offre protezione per le questioni che interessano la casa e la famiglia. I grandi giochi nell'attività, come in amore, sono ancora tutti da giocare. Venere, ciao!

Toro

Apre una nuova schiarita, Venere che ritorna in Pesci fino al 17 aprile, calma la tempesta nel cuore, fa vedere le cose con un occhio più ottimista, vi veste di colore verde, il colore della speranza. Anche la Luna cambia aspetto e vi aiuta nelle questioni economiche, spostamenti, contatti. Il settore economico riceve influssi interessanti, potete pensare anche a un nuovo investimento. Voi che siete ancora soli, invece, approfittate per fare nuove conoscenze e incontri.

Gemelli

Cambia temperatura nel vostro cielo, Venere ritorna per qualche giorno in Pesci e Luna si avvicina a Saturno. Sotto pressione tutta la mattinata, sono ancora presenti problemi nella vita domestica, che saranno risolti prima se avrete appoggi anche dai familiari che non vivono con voi. Impossibile sfuggire al cambiamento che richiede Saturno, bisogna essere pronti anche a qualche rinuncia. Rimandate complicate operazioni finanziarie, ma non ritardate appuntamenti d’amore.

Cancro

Bella fantasia ma nelle questioni economiche bisogna seguire il sentiero della concretezza, affrontate direttamente chi vi ha provocato qualche guaio. Il problema nella vita pubblica è dato dai rapporti difficili con l'estero e voi oggi siete favoriti proprio dai pianeti che agiscono sui rapporti col lontano. Un dono del cielo Venere che torna in Pesci fino al 17 aprile, seguita da Luna e subito in contatto con il vostro Marte. Sogno o son destro? Si domandano tanti nativi che ritrovano oggi tutta la passione e l'amore possibile.

Leone

Passate dalla teoria alla pratica, le sole ambizioni non bastano. Fino a domenica avete influssi ottimi per affari, facilitazioni nel lavoro e nel campo legale, ripresa nel commercio. Acque torbide nel vostro ambiente, insidiosa la concorrenza, non fatevi coinvolgere in situazioni non trasparenti. La nuova Venere rende ancora più interessante la sfera sentimentale, più passionale. Vi sta bene l’atteggiamento sognante che talvolta assumete, aumenta il vostro carisma.

Vergine

In prospettiva andrà bene per chi pensa di cambiare nelle collaborazioni professionali e nelle intese commerciali, otterrà senz’altro notevoli miglioramenti anche sotto il profilo economico - Saturno disturba il vecchio, ma favorisce il nuovo. Tutti questi progetti vanno affrontati il 29 sotto Luna nuova in Ariete, l’odierna transita in Pesci insieme a Venere, aspetto di disturbo proprio per le questioni economiche. Nuove spese in famiglia e per le vostre cure personali.

Bilancia

Con un cielo lavorativo in bel fermento, creato dal ritorno di Venere in Pesci e l’aspetto che forma con Luna e Saturno, non createvi poi problemi con le cose banali della vita quotidiana: acqua, luce, gas, benzina… Se proprio volete pagare qualche bolletta, pagatela in amore. Le stelle sollecitano qualcosa di veramente grande nonostante le subdole opposizioni di qualche ultimo arrivato. Avrete comunque modo di riprendervi in pieno.

Scorpione

Essere primi, cioè tagliare il traguardo con un vantaggio rispetto a chi insegue i vostri stessi obbiettivi. Potete arrivarci. Grosse novità previste nelle collaborazioni professionali, anche voi però dovete offrire aiuto e protezione a una persona che vive un momento difficile. I pianeti della sessualità, Venere e Marte e anche Luna sono molto più che positivi. Maratona sessuale fino a domenica sera. I coniugi hanno altro per la testa, ma un giorno penseranno con nostalgia a questo marzo.

Sagittario

Qualcosa bisogna spezzare, tagliare. È chiaro, però, che è necessario prima passare il ponte e mettersi al riparo sull’altra riva. Un improvviso attacco di avarizia, forse per la paura della vecchiaia, ma se c’è un segno che resta giovane in eterno è proprio il vostro, il Sagittario. Due giorni di crisi alterne causate da Venere, Luna, Saturno e Nettuno. Non resta che attendere la Luna nuova di sabato 29.

Capricorno

Lo stress fisico è dovuto alla grande mole di lavoro, quello mentale nasce probabilmente da qualche vecchia situazione o fatto, che ancora vi condiziona. Introspezione e, dopo, eliminerete da soli queste ombre. Venere in Pesci insieme alla Luna, è un grande regalo delle stelle per il vostro amore. È possibile che questa trasognata Luna porti la voglia di un ritorno di fiamma, non ci sembra proprio il caso.

Acquario

Le stelle che incidono sul successo professionale continuano a dare chiari segnali di fortuna, dovete andare incontro alle persone autorevoli e fare le vostre proposte. Venere ritorna in Pesci, vostra seconda casa zodiacale che è in rapporto con i beni materiali, l’alimentazione, il mondo dell’avere. Sereni e leggeri andate alla conquista di un nuovo e ambizioso traguardo - per il fine settimana prevediamo risultati economici. Che battaglie in casa e in amore, solo per poter respirare!

Pesci

Di ora in ora più coinvolgente l’amore. Le nuove storie, che farà nascere Venere ritornata nel segno fino al 17 aprile, non hanno tutte garanzia di durata, ma non importa, a qualcuno adesso sono necessarie. Per dimenticare. Per ricominciare. Qualche moneta d’argento viene buttata dalla generosa Luna di marzo nel vostro mare, attenti a non pescare con una rete strappata. Se passate per Fontana di Trevi, ricordatevi il nostro oroscopo.