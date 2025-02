Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 17 febbraio: tutti i segni

17 febbraio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 17 febbraio 2025

Ariete

Un gesto di generosità, di simpatia, di partecipazione verso qualcuno con cui siete in rapporto stretto di lavoro oppure avete qualche interesse extra professionale. Questo è l'invito del Sole ultimo giorno in Acquario, segno conosciuto per la sua umanità e altruismo. C'è ancora il fastidio della Luna nell'ambiente domestico, non facili i rapporti con le donne vicine, siete facilmente eccitabili, caparbi, conflitti con parenti. Nella salute, qualche problema con la pelle, più estetico che medico.

Toro

Giorno di vigilia: domani mattina il Sole inaugura la stagione dei Pesci, Sole e altre stelle saranno al vostro fianco fino alla primavera. Luna è oggi molto presente nel campo del lavoro e degli affari, se vi siete preparati a dovere, iniziate pure a scalare una nuova montagna del successo. Razionalità portata al massimo suggerisce iniziative vincenti, i rapporti validi si instaurano a livello profondamente intuitivo, voi "sentite". Un inconfessato sogno d’amore.

Gemelli

Il mese dell'Acquario si conclude con una bellissima Luna nel campo dell'amore, emozioni per i giovani, le coppie assortite, ma non ancora sposate, dovrebbero iniziare a cercare adesso il nido d'amore. Dato che il Sole in Pesci porta sempre qualche giorno di tensione nel matrimonio, come anche nei rapporti con l'ambiente professionale, compresi i rapporti con le autorità, dovete partire quando la Luna sarà giusta e dovrete usare sempre la vostra infallibile tattica mercuriana.

Cancro

Solo per scrupolo professionale annotiamo i possibili effetti sulla salute che possono derivare dalla Luna contro il vostro Marte e anche in opposizione a Venere. Indicano disturbi alla digestione e disturbi ginecologici, anche disturbi sessuali per quanto riguarda gli uomini, i più delicati sono in nativi di anni 19-30, età di Marte. Riprenderete attività fisiche e sportive domani mattina dopo le ore 11:00. Affettuosa presenza in famiglia, intensificate il dialogo con i figli.

Leone

Domani mattina avrete già Sole positivo in Pesci, segno che risveglia sempre le vostre emozioni più profonde e intense, più vere. Oggi stesso potete esprimere tutto quello che sentite nel vostro cuore, Luna vi ascolta e trasmette le vostre parole, proprio mentre si risveglia Venere in Ariete. Questo è un transito unico e lo dovete vivere con una passione d'amore magnifica. Visto che siete nello spirito giusto concentratevi anche sulle persone che incidono sul vostro successo.

Vergine

La famiglia e il rapporto amoroso sembrano dominare la vostra giornata, sarà così anche nei prossimi giorni sotto il segno dei Pesci. Luna che governa questo tipo di situazioni oggi è in buon aspetto, se c'è qualcosa da chiarire o da chiedere fatelo subito. Riservate un'attenzione speciale per le collaborazioni, attività che fate insieme ad altri. Curate la salute, la forma fisica, il vostro aspetto. Amore: Marte transita nella vostra casa dei flirt, incontri inediti per le persone sole.

Bilancia

Cercate di trarre profitto questo lunedì, ultimo giorno di Sole in Acquario. Lavoro non andrà male nemmeno sotto il segno dei Pesci, ma perché rimandare a domani quello che si può ottenere oggi. Energia creativa, comprensione profonda delle cose, capacità di concentrazione, siete ben informati. Insomma, cosa manca per un successo? Una sola dritta: trattate il vostro patrimonio personale con più egoismo. Amore: non facili i rapporti con le donne, nemmeno con gli uomini.

Scorpione

Domani il Sole risplende in Pesci, il massimo per voi. La fortuna non sarà più straniera, se vi lamentate ancora per la mancanza di facilitazioni e di risultati. Quel segno evoca in tutti, specialmente nelle persone di una certa età, la famiglia e la casa materna, accentua il legame affettivo con le proprie origini. Non va tanto di moda parlare di patria, ma lo Scorpione sa dare valore a questa parola. Anche per questo sarete ripagati dalla fortuna, in affari e in amore.

Sagittario

Ultimo contatto gentile Luna-Sole, nel mezzo anche la splendente Venere in Ariete, dedicate questo lunedì alla ricerca di momenti perduti nella vita di coppia, potreste recuperare anche un po' di sessualità, ultimamente non vi siete dimostrati gli amanti di una volta. Non vi manca nulla, né occasioni né persone, siete voi che non gettate gli occhi nella direzione giusta Vi mancano i viaggi, non sopportate Mercurio in Pesci, e domani ci sarà anche il Sole in quel mare!

Capricorno

Domani inizia un nuovo periodo di grande interesse per la vostra affermazione professionale, nel significato di successo e considerazione, poi vedrete anche aumenti economici. Questo giorno è ancora segnato dalla Luna in Bilancia che si agita proprio nell'ambiente di lavoro e chiaramente disturba come non mai i rapporti di collaborazione, consigliamo di allontanarvi perché se perdete la pazienza non si può sapere dove potreste arrivare. Amore: e chi l'ha visto?

Acquario

Ultimo giorno del Sole nel segno, i bimbi che nasceranno entro le ore 11:00 di domani appartengono ancora all'Acquario, fortunati! Voi brindate anche a quell'amore che non siete riusciti a conquistare, a portare nel vostro campo di grano in cui si muove Marte, papavero rosso della passione… Non è detta l'ultima parola però, Venere è ancora sexy in Ariete, non rinuncia così facilmente. Oggi rallentate il ritmo di lavoro, vi siete stressati troppo. Dolori alle gambe, schiena.

Pesci

Siete pronti, siete caldi? Così dice Madonna all'inizio di ogni concerto, voi preparatevi a un nuovo concerto di coppia e di lavoro, il Sole aprirà la stagione del vostro compleanno domani alle ore 11:00. Meravigliosa navigazione, siete sostenuti da Mercurio - Nettuno - Saturno -Marte - Venere e Giove. Più che un mese di fine inverno sembra il mese della vendemmia, tutto può ritornare a posto, tutto sarà come decidete voi. Non ditelo in giro che ve l'ho detto io…per la privacy.