Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 16 febbraio: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 16 febbraio 2025

Ariete

Luna in opposizione, severa quanto volete, ma giusta se vi chiede di tenere in considerazione la vita privata, con tutte le tensioni che potrebbero nascere nel matrimonio. Non avete ancora capito nemmeno la natura di certe relazioni professionali, approfondirete la prossima settimana. Nel significato di "passato", Luna dice che bisogna superare i vecchi schemi, accettare e provocare cambiamenti, rompere la catena che voi stessi avete costruito. Passioni nuove.

Toro

Domenica molto bella, produttiva anche per le questioni pratiche. Il lavoro a lungo andare vi porterà dei benefici, si tratta solo di sopportare un'altra Luna prima del mese dei Pesci. Nettuno vi rende sorprendentemente buoni, comprensivi, quasi idealisti - il che è il massimo per un segno della concretezza e della praticità. Mettete in chiaro i rapporti stretti, relazioni con i parenti. Dice Giove: forse bisogna aver provato l'amore, per conoscere bene l'amicizia. Voi la conoscete.

Gemelli

Bene, molto bene, benissimo la vita affettiva. E di grande importanza l'aspetto tra il vostro Giove con Luna e Venere, transiti che sono sinonimo stesso dell'amore. Possono verificarsi rappacificazioni clamorose, si può consolidare in modo definitivo un legame iniziato da poco, può nascere una nuova storia incredibilmente passionale ma anche dolcissima, profonda. Fortuna presente ma durante i viaggi usate cautela, Mercurio infiamma le vostre vie respiratorie.

Cancro

È dura, lo sappiamo, combattere contro Venere in Ariete, oggi irrequieta anche la Luna, ma vi conviene insistere e non mollare per nessuna ragione finché avete questo grande aiuto dai pianeti in Pesci. Marte vi dà grinta e coraggio, possedete una bella capacità di parola, grazie alla protezione di un vivace Mercurio, troverete le parole giuste anche in famiglia. Emerge dal vostro oroscopo una figura femminile che può essere una moglie, madre, figlia. Le amanti sono assenti.

Leone

Non giocate in difesa, dovete attaccare! Specialmente nel settore lavorativo che sta uscendo dalla recente opposizione di Mercurio in Acquario. Viene segnalato un avvenimento piuttosto importante per il futuro della vostra attività. Eliminate senza troppi complimenti chi ostacola o disturba la vostra realizzazione professionale. Anche la vita privata vi vede alla ribalta, Venere è straordinaria, slancio e passione. Le soddisfazioni più belle arrivano dagli amici.

Vergine

Luna porta avanti, avrete altre possibilità per rafforzare la posizione professionale, ma dovete prima di tutto scoprire da dove derivano infiltrazioni negative. Mercurio non è poi così negativo, se vi ammonisce di stare attenti ai collaboratori. Sappiate che il prossimo martedì anche il Sole inizia l'opposizione dai Pesci, cominciate a eliminare qualche impegno. Ciò che sorprende veramente nel vostro cielo è la crescente passione amorosa, alimentata dal fuoco di Marte.

Bilancia

In qualche maniera assomigliate a Narciso, vi trovate belli e vi piace essere adorati. Ultimamente però Venere si mostra distratta nei vostri confronti, Marte cerca altre battaglie e altri trofei d'amore, però la Luna oggi risponde al vostro appello: voglio una donna, voglio un uomo… Ricordate “Amarcord" di Fellini? Giove è il vostro protettore, vi rende adorabili, affascinanti come lo eravate nel momento in cui vi siete innamorati. Auguri a voi tutti che siete soli, arriva l’amore!

Scorpione

Le stelle parlano il linguaggio del successo nel lavoro, nella professione, nelle finanze. C'è solo il pericolo di confusione, troppi pensieri, troppi progetti affollano la vostra mente. Quando il Sole uscirà dall'Acquario, riuscirete a concludere molto. Intanto vivrete in uno stato di eccitazione, tutto vi interessa, tutto vi affascina, non avete paura del nuovo - nemmeno in amore. Il pallore del viso vi rende affascinanti, suscitate tenerezza a chi si avvicina ai vostri occhi grigio verde…

Sagittario

Oggi non vi sentirete più prigionieri del flusso degli avvenimenti, grazie allo scatto sereno che la Luna in Bilancia forma con il Sole. Le relazioni con gli amici, colleghi, superiori, sono molto buone e si presenterà persino un'occasione di migliorare la vostra situazione professionale ed economica. Conviene sollecitare incontri e colloqui, fissare appuntamenti per domani mattina. Amore alla finestra, quella Venere vi mette in vista, la gente è molto curiosa di quel che fate.

Capricorno

Una nuova agitazione nell'ambiente professionale è annunciata dalla Luna in Bilancia ma in qualche modo gioverà alla vostra scalata al successo. Più che delle scale si dovrebbe parlare di onde, visto Mercurio nel mare dei Pesci, e voi siete bravissimi a nuotare tra le difficoltà che in qualche modo vi esaltano. Rilassatevi fino a martedì. Qualcuno, quando vi pensa, ancora si commuove al ricordo di quel vostro bacio d'amore… È proprio vero che il Capricorno lascia il segno.

Acquario

Ottime prospettive anche per questa domenica. Le stelle, sapete, non seguono il nostro calendario, Giove decide della fortuna come e quando vuole. Volete fare i conti? Presto fatto. Tutti i pianeti sono positivi, solo Urano borbotta nel Toro ma è molto utile per la sistemazione della casa, Luna magnifica per la famiglia e per i viaggi. Non lasciatevi fuorviare dai sentimentalismi, l'obiettivo deve essere uno solo: riscattarvi nella vita, riscattarvi in amore! Fortuna.

Pesci

Prendete iniziative coraggiose, il momento è buono per chiedere, per farsi avanti, per bussare a tutte quelle porte che sembravano chiuse. Il consiglio vale principalmente per il lavoro e la carriera, affari e promozioni, ma è valido anche per il settore degli affetti, della vita di coppia. Organizzate qualcosa di magico questa sera e anche domani, consigliamo agli innamorati di isolarsi dal resto del mondo, per essere pronti martedì 18 a iniziare una nuova navigazione.