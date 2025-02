Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 15 febbraio: tutti i segni

15 febbraio 2025 a





"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 15 febbraio 2025

Ariete

Rimandate reazioni vivaci nel pomeriggio quando la Luna sarà in opposizione, la prima parte di questo giorno conta ancora sulla sua protezione nel campo del lavoro, quindi positiva anche per affari. Nuove imprese, attività in proprio, anche le nuove formazioni con persone diverse dal vostro gruppo sono favorite dalle stelle. In casa qualcuno è contro le vostre scelte, ma voi siete padroni della vostra vita, solo l'amore vi può condizionare. Venere un tenero frutto.

Toro

Ancora una Luna molto positiva, ottima per tutte le discussioni finanziarie. Praticamente non ci sono influssi di disturbo, anzi con il nuovo Mercurio fate bene a riguardare contratti, transazioni, progetti di compravendite. Però, ripensandoci, più dell'equilibrio adesso ci vorrebbe un tocco di "follia" nella vostra vita, Urano infatti è un pianeta eroticamente molto curioso, quindi ringiovanisce l'atteggiamento verso l'amore che, dobbiamo darvi atto, vi attende sempre fedele.

Gemelli

Luna ancora difficile, soprattutto in mattinata, evitate qualsiasi discussione nel lavoro e in famiglia, vi manca la capacità di autocontrollo perché siete già da ieri provocati da Mercurio, non si può dire quello che potrebbe uscire dalla vostra bella e sensuale bocca. Così viene definita da Venere in Ariete, una che di punti "giusti" del corpo umano se ne intende. Ideale sarebbe relax alle terme perché avete gran bisogno di caldo e di calore, in tutti i sensi. A Saturnia vi attendono.

Cancro

Come annunciato nei giorni scorsi, Mercurio prevede l'arrivo di una somma di denaro, che potrebbe essere spedita da un posto lontano, anche dall'estero, considerando che avete una grande protezione di tre pianeti dal segno dei Pesci. Questi formano una società con Marte nel vostro segno che vi porterà successo nel lavoro. Nel pomeriggio, Luna passa in Bilancia settore della vostra famiglia e richiama l'attenzione sul coniuge. I pensieri causano emicrania.

Leone

Improvviso movimento nel campo professionale, nel lavoro, di conseguenza anche negli affari finanziari. Riscossa, ottima influenza di Mercurio per le trattative e accordi commerciali, approfondite meglio i rapporti con soci e collaboratori. Anche Luna in Bilancia incide molto bene sul patrimonio finanziario, preziosa per un controllo generale dei documenti e contratti che riguardano anche la famiglia. Sera brillante, vita da Grand Hotel, come si addice ai benestanti.

Vergine

Adesso siete disturbati da Mercurio in Pesci, come avrete notato già ieri, ma questa Luna ancora nel segno e poi in Bilancia conferma la validità e l'importanza delle iniziative avviate, incide molto bene sul patrimonio finanziario. Fate un viaggio, divertitevi, Saturno fa vedere le cose più complicate. In amore meglio non dire tutto, lasciate la sorpresa per la prossima settimana. Urano fa prevedere una folle e incontenibile passione. Nettuno raccomanda di seguire consigli medici.

Bilancia

Questa sera arriva la vostra Luna di febbraio, bagnata da Nettuno e Mercurio in Pesci, i due pianeti che formano in questo momento di forti tensioni uno scudo protettivo, quindi potete portare avanti con una certa tranquillità i vostri impegni. Parliamo in plurale perché sembrate impegnati da più parti, quasi come se le soddisfazioni pratiche possano riempire un certo vuoto che fa sentire Venere opposta. Ma c'è Sole in Acquario, per voi significa "piaceri della vita”.

Scorpione

Potenti influssi astrali, per gli affari e l'attività professionale, sono di giorno in giorno più vicini e forti. Anche l'odierna Luna annuncia soddisfazioni non da poco, ma dovete stare attenti a qualche possibile inghippo: Sole ancora quattro giorni in Acquario, da evitare assolutamente tensioni con le autorità oppure con i vostri superiori nel lavoro. La vostra forza è l'amore, che poi vi dà lo scatto giusto per vincere gli avversari. Spesso andate a cercarveli, perché vi diverte.

Sagittario

Può darsi che non siate del tutto soddisfatti di come vanno le cose in qualche campo della vostra vita, ma d'altra parte chi lo è completamente? Questa sera però avrete un tris d'assi per l'amore: Luna, Marte e Venere. La grande intensità di sentimenti vi aiuta nelle attività creative e nei contatti con il pubblico. Giove vi manda una email: "Vivete, se volete credermi, non aspettate domani. Cogliete fin da oggi le rose della vita.” Pierre de Ronsard. Vie respiratorie, articolazioni.

Capricorno

Le occasioni migliori si presentano nella prima parte del giorno, propiziate dai tre pianeti riuniti nel segno amico dei Pesci: Mercurio, Nettuno, Saturno. Formano una "trojka", suonano per voi la marcia del successo. Preso quanto vi devono, ritiratevi nel vostro mondo privato perché la stessa Luna passa in aspetto fastidioso, anche per la salute. Basta una sola parola per ottenere il successo, in amore ci vorrebbero 1000 parole e ancora non riuscireste a dire tutto.

Acquario

Come una volta… Prosegue la stagione del vostro compleanno con stelle molto positive, prima fra tutte Venere luminosa in una posizione strategica, Ariete. Combattiva, intraprendente, passionale. In più Giove, nel campo professionale e finanziario, aggiunge quel pizzico di fortuna che serve sempre in ogni impresa della vita. Anche in amore. Luna bellissima in serata, si unisce a Marte, pianeta della sessualità. Un figlio nascerà.

Pesci

Innamorati e fidanzati, cominciate a costruirvi il vostro nido sugli alberi, per essere più vicini alle stelle e per vedere il mare in lontananza… si avvicina alla vostra stagione astrale, Sole arriva il 18, in serata Luna passa in Bilancia e fa vedere la faccia buona, incisiva per la vostra fortuna man mano che si avvicina allo Scorpione. Si avvicina il momento per dare il via a un diverso corso professionale, allontanate chi vi ha provocato problemi e delusioni. Voi meritate molto di più.