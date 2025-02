Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 8 febbraio: tutti i segni

08 febbraio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 8 febbraio 2025.

Ariete

Avere tante possibilità di successo non basta, bisogna anche fare proposte chiare e precise, Mercurio non può fare tutto da solo. Visto che è bene illuminata la sfera delle relazioni sociali, cercate di allargare la cerchia delle conoscenze, curate i rapporti, chiedete consigli e non fate il passo più lungo della gamba. In primavera vi potrete concedere qualche sfizio… Oggi vivete la vita attraverso le emozioni. Il vostro colore di febbraio, mese d'amore: bianco misto a rosso.

Toro

Anche oggi avete la protezione della Luna che vi rende spensierati, pure i cupi pensieri che vi aggredivano ultimamente sembrano volare via. Proprio per questo vi dava molto fastidio ricevere osservazioni e qualche critica nel vostro lavoro. Voi già pregustate il dolce sapore della vendetta in amore, qualcuno ritornerà in ginocchio. Anche il coniuge guarda innamorato, geloso sospetta qualcosa. Colore portafortuna per questo mese d'amore: bianco misto a giallo limone.

Gemelli

Nella vita esistono anche i compromessi. Fate tacere per un attimo il vostro orgoglio e accettate qualche condizione: sarà per il vostro bene. Il giorno è dinamico, copertomolto bene dalle stelle, ci sono possibilità di svolte significative nel lavoro e quel Mercurio che si muove in Acquario preannuncia avvenimenti di grande importanza. Preparatevi per un nuovo appuntamento con il destino che noi prevediamo felice. Colore di febbraio: bianco misto a rosso.

Cancro

L'ultima volta che avete visto Parigi? Oppure non ci siete mai stati, ma in voi c'è il desiderio di visitare quella città degli innamorati? Questa Luna nel segno in fase crescente, un po' come lo era il 13 gennaio quando esplose in fase di plenilunio in Cancro, è indicata per i viaggi d'amore. Potete partire anche soli, qualcuno vi noterà… Attenti alle carte, documenti, lettere. Mettete in ordine le idee, originali ma confuse. Colore portafortuna: bianco misto a verde.

Leone

Lavoro, professione, affari. In previsione del prossimo passaggio di Mercurio in Pesci, cominciate a prepararvi. Stelle particolarmente interessanti per i Leoni con attività indipendenti, affari all’estero - dollaro come moneta rifugio, oro come investimento. Sono proprio avvenimenti lontani e persone che vivono in altri posti a prendere un posto privilegiato nei vostri pensieri e nel vostro cuore. Beato chi vi ama, avrà tanto amore! Colore di febbraio: giallo o verde.

Vergine

Sarete assorbiti da impegni professionali. Dovete approfittare di Mercurio fino al 14 ancora in Acquario, positivo per prendere iniziative in più direzioni, due su cinque andranno in porto e non ci sembra una previsione da poco. In amore dovete pretendere di più, molto di più, perché molto avete dato, anche in famiglia. Luna è quella giusta per le dichiarazioni d'amore, sorprendente per quelli che cercano una nuova storia. Colore portafortuna: nero screziato di blu.

Bilancia

Giorno alquanto aggressivo, mettetevi in posizione di difesa. Causa Luna congiunta a Marte e Venere dissonante, potreste essere svogliati e indecisi, c'è anche qualche impedimento di tipo familiare, ma noi consigliamo di occuparvi di voi stessi e di pensare al vostro futuro. Serve urgentemente qualche distrazione in amore, divertimento… A Vienna, vostra città, nemmeno a un uomo sposato è lecito rifiutare un valzer a una ragazza. Colore di febbraio: porpora scuro o bruno.

Scorpione

Ottima combinazione Luna-Marte, decisioni ardite e prese di posizione irremovibili, facilitazioni nel campo finanziario, specie se avete affari insieme a persone lontane. Tutto fa prevedere un giorno di successo. Voi Scorpioni siete più fortunati in amore che nel gioco, ma oggi potete tentare la fortuna. Ma la fortuna più grande e più vera sono le parole d'amore che un vento gentile porterà fino a voi. Ricorderete il cielo in quella stanza… Colore vostro: marrone cammello.

Sagittario

Una colomba bianca con il ramoscello d'ulivo è in volo verso il nido del vostro amore: che clamorose riappacificazioni. Siete innamorati, per questo non dubitate. Precisiamo che sarà ancora più clamoroso quel nuovo amore che porterà Venere conquistatrice in Ariete, segno che governa anche la vostra fortuna in affari. Se vi siete ripresi dalla Luna di ieri, andate sicuri verso obiettivi ambiziosi e persone che vi possono sostenere. Colore in sintonia: verde acceso o giallo.

Capricorno

Regna una certa inquietudine nella vita privata e sentimentale, ma oggi conviene lasciare le cose così come stanno, con Venere in posizione ostile qualsiasi vostro intervento rischia di essere frainteso. Noi comunque salviamo, per così dire, l'amore. Nonostante una passionalità frettolosa, i coniugi alla fine si intendono. Nel lavoro dovete insistere con le vostre richieste, oggi magari non saranno esaudite, ma domani chissà… Colore: nero o ruggine.

Acquario

Siete nati liberi, ma anche voi avete bisogno di qualche protezione, di una spinta… Diciamoci francamente, le raccomandazioni non sono passate di moda e oggi potreste ottenere un appoggio importante nel lavoro e in affari. Avete un forte potere di convincimento che vi crea nuovi alleati, avete pure il dono di farvi ricordare sempre e a lungo, ma peccate anche di presunzione. Oggi dovete essere semplicissimi perché la fortuna è qui! Colore di febbraio: blu.

Pesci

Un lampo nei vostri occhi profondi e vellutati conferma che siete innamorati, niente male la serata per chi cerca anche solo avventure…. Noi abbiamo a cuore le persone che stanno uscendo da un rapporto non riuscito, a loro questa straordinaria Luna assicura: vivrete altri amori, vedrete che direte altre volte "amo te". Oggi avrete un appoggio importante per le questioni lavorative e affari, speciali incontri e conoscenze del tutto casuali durante i viaggi vi porteranno soltanto bene.