Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 6 febbraio: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 6 febbraio 2025

Ariete

Oggi potete concludere le iniziative che avete impostato nella seconda parte di gennaio, siglare contratti e accordi. Le questioni scritte contano sulla protezione della Luna in Gemelli, che favorisce anche le trattative commerciali riguardanti proprietà immobili e terreni. Una mediazione permette di realizzare guadagni immediati, i viaggi sono favoriti. Una volta le vostre imprese sentimentali-passionali erano più immediate, dirette, non c'era alcun imbarazzo. Siate semplici.

Toro

Primo quarto ha lasciato un segnale di felicità, ma anche in Gemelli la Luna è straordinaria per gli amori di fresca e di vecchia data. Marte in posizione molto attiva è promotore di un'energia costruttiva e ambiziosa, adatta a favorire le iniziative dove siano richieste tenacia e prontezza di riflessi - leggi: affari. Allargatevi verso l'esterno con viaggi, riunioni sociali, feste. Se esiste una certa tensione nei rapporti che vi interessano, oggi potete parlare apertamente. Destino di una persona.

Gemelli

Le stelle fanno festa nel vostro segno, si interessano dell'amore e della vostra fortuna, contiamole insieme: Luna, Giove, Sole, Mercurio, Venere… Non potete perdere una simile occasione, questo è il giorno delle importanti scelte, ambiziose iniziative, transazioni economiche di alto livello, ma soprattutto è il giovedì delle sensazionali conquiste sentimentali, viaggi brevi e a lunga distanza. Attivatevi al massimo, controllate la salute, e rispondete alla buona sorte!

Cancro

È un buon segnale: l'uomo Cancro ritorna a essere sessualmente inquieto; le donne del segno hanno bisogno di avere accanto un uomo dal carattere romantico, visto che in questo periodo persino troppo vivace da ogni punto di vista, cercano soprattutto la poesia. Assolutamente non male le possibilità che si presentano nel campo pratico, allungate il passo e potrete realizzare un discreto guadagno. Cercate però di presentare i progetti in modo convincente.

Leone

Mercurio parla di controlli della finanza, per chi lavora in proprio o possiede proprietà di un certo livello. Anche il Sole in Acquario può creare problemi con la legge, controllate attentamente le vostre carte, oggi avete l'aiuto della Luna passata in Gemelli, perfetta per le questioni scritte. E grazie a lei che avrete la possibilità di realizzare guadagni, in faccia a tutti. Piacevoli relazioni sociali, di giorno in giorno scoprite quanti amici sinceri avete vicino.

Vergine

Trionfo del tempo e della verità. Le iniziative impostate nei periodi recenti cominciano a maturare, viene riconosciuta l'importanza che avete nel vostro ambiente e sono ancora più importanti le richieste e sollecitazioni da ambienti nuovi e mai frequentati prima. Nello stesso momento, in questo giorno di Luna contro Saturno, possono cadere situazioni che hanno già fatto vedere la loro fragilità. Sì, alle nuove associazioni ma anche…ai nuovi amori. Venere è tornata!

Bilancia

Un po' di movimento fisico vi farà bene, evitate però lo stress tipo Roccaraso, Marte continua la guerra con voi. Eppure oggi sono possibili colpi di fulmine, una nuova storia d'amore può nascere in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione, anche i coniugi devono approfittare di questa splendida Luna in Gemelli congiunta a Giove, in grado di vincere persino Marte! Nelle imprese finanziarie siete assistiti da Giove e Mercurio, il massimo che si possa ottenere dalle stelle.

Scorpione

Luna in Gemelli è ottima per i lavori che richiedono contatti con il pubblico, quali relazioni sociali, assicurazioni, affari finanziari. Avrete successo grazie anche a un colpo di fortuna che promette Giove, ma pure la nuova Venere in Ariete è interessata al vostro lavoro e affari, aggiunge alle vostre iniziative e imprese un tocco di fortuna. Figuratevi quello che non farà in amore. Il vostro mistero è chiuso in voi, ma ancora per poco. Pensate a una manovra esplicita.

Sagittario

Non dovete permettere che si facciano paragoni tra il vostro e il lavoro degli altri, il successo fin qui ottenuto vi è costato fatica. Oggi lo stress potrebbe raggiungere la punta massima a causa della Luna in Gemelli quadrata a Saturno e Nettuno in Pesci. Arti superiori, gambe e spalle richiedono cautela. Ma sotto il profilo finanziario siete quelli che possono guadagnare di più; Venere è passionale, ma vi ricorda che vi siete sposati per allegria.

Capricorno

Mandorli in fiore nella valle dei templi di Agrigento, i bucaneve spuntano nei boschi del Trentino, così deve ritornare a fiorire il vostro amore. Venere è aggressiva, Marte lo è ancora di più, il momento appare complicato più per le collaborazioni che non per il matrimonio, l’amore. Nell'ambiente professionale dovete agire di testa, cioè, in quel modo impetuoso che assumete quando siete gasati, provocati. Come oggi. Farete annaspare la concorrenza. Guardate la salute.

Acquario

Conviene approfittare senza tentennamenti di tutte le occasioni che si presentano. Affrontate anche un viaggio se questo serve per migliorare la vostra attività e accrescere il conto in banca. Solo un atteggiamento sonnolento impedisce di ottenere quello che promette questa fortunata Luna in Gemelli, oggi e domani, congiunta al grande benefico Giove e sollecitata da Venere. Nuovi incontri d'amore sono segnati da una forte intensità erotica. Avventure a volontà…

Pesci

Nasce lo scontro Saturno-Luna e che produce prima di tutto ansia, quindi dovete agire su voi stessi e cercare di non esagerare con nulla. Nemmeno con lo stress fisico, le ossa sono fragili. Ma non ci sono poi tutte queste minacce nel lavoro, anche se la concorrenza fa la sua parte. Mai portare nel privato le problematiche del mondo esterno, basta ascoltare con attenzione e intervenire quando necessario. Luna propone una riunione di famiglia, genitori e figli.