Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 7 febbraio: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 7 febbraio 2025.

Ariete

Persino troppo vivace questa Luna in Gemelli, voi e le persone vicine siete sempre sopra le righe, ma certamente non mancano attestati di stima e dimostrazioni di affetto. Voi non rinunciate quando decidete di raggiungere un obiettivo, un guadagno, una o più persone. E proprio Giove nei Gemelli, vostro collaboratore privilegiato, che insegna alcuni trucchi per convincere gli altri. Più raffinatezza in amore e nel modo di vestire.

Toro

Voi pretendete prove per tutto, la ricerca della realtà e concretezza diventa talvolta quasi una ossessione. Marte in posizione molto attiva è promotore di un’energia costruttiva e ambiziosa. Urano (affari) forma aspetti con gli altri corpi celesti tutti positivi. Con Luna: riuscita improvvisa, Mercurio: innovazioni, Venere: temperamento tumultuoso, doti di seduzione. Saturno: come un costruttore, Nettuno: la vita è musica. Cercate una nuova freschezza anche in amore.

Gemelli

Amore! Il giorno è toccato da transiti sorprendenti per la vita sentimentale, Giove e Venere risvegliano i coniugi, ma sono eccezionali soprattutto per le nuove conquiste. In vista un matrimonio molto romantico per i fidanzati. Ancora non perfetta l’intesa nel rapporto genitori-figli, ma sotto il profilo professionale e finanziario il momento può essere considerato clamoroso.

Cancro

Avete privilegiato le cose spicciole, va bene, ma adesso dovete pensare a traguardi più ambiziosi e mettervi anche sul piede di guerra, se necessario. Marte non discute i vostri abbandoni nel mondo spirituale, chiede però di non fare troppa filosofia quando dovete parlare di lavoro e affari. Non è il caso di insistere con chi si è dimostrato indifferente alle vostre proposte, anche d’amore. Fatevi trovare fisicamente più freschi, moderni, giovani.

Leone

Saturno è un grande aiuto in questo momento astrale anche volubile per il vostro segno, che si vede però più bersagliato da certe persone che non dagli astri. Le riserve riguardano le vecchie situazioni e i vecchi rapporti, oggi toccate dall’opposizione forte del Sole e Mercurio. Transito che potrebbe avere due effetti. Cambio delle collaborazioni oppure una novità per il coniuge. L’aspetto chiede circospezione nelle questioni finanziarie, cautela nella salute.

Vergine

Solo una piccola infiammazione, Luna è ancora pesante, però è meglio consultare il medico, Giove vi resta ostile. Famiglia agitata, ma l’amore sarà lo stesso molto passionale. Oggi è molto interessante il moderno Urano in un segno che influenza ottimamente il vostro successo e annuncia la possibilità di nuovi investimenti, che arrivano probabilmente da un posto lontano e richiedono qualche rischio iniziale. Pensate alla primavera… la carriera non deve prendere proprio tutto.

Bilancia

Un lampo di fortuna è acceso dalla fiammante Luna congiunta a Giove ma proprio perché è un lampo dovete essere veloci. Il transito risulta positivo per le operazioni bancarie di ogni tipo, contatti con istituiti di credito, assicurazioni. Particolarmente disponibile per le ricerche di un lavoro, una nuova occupazione, perché si associa al Sole e Mercurio. Effetto eccitante per la vita amorosa, che dovete mantenere anche domani (Luna in Cancro).

Scorpione

Urano, pianeta dei tagli, è nuovamente pronto a concludere qualcosa, ma solo voi potete sapere dove è necessario intervenire. L’influsso non è invece male sotto il profilo psicologico - “taglia” qualche malinconia rimasta. Momento ancora non ben definito se dovete sistemare gli interessi con le persone vicine e con chi siete in rapporto di lavoro ma sotto il profilo legale avete un’ottima assistenza di Giove. Sussulti d’amore.

Sagittario

Luna fastidiosa nel campo delle relazioni strette, può causare tensioni nel matrimonio e nelle collaborazioni, ma va precisato che non è in discussione il risultato positivo nel lavoro, finanze. Conviene stare calmi per non compromettere un altro transito molto positivo proprio per le questioni di lavoro e di carriera, l’attrazione tra Venere e Plutone, magnifica per l’amore. Un colpo di fulmine. Organizzate una festa con gli amici.

Capricorno

Con Marte in opposizione bisogna sempre mettere l’accento sulla salute, anche perché oggi la Luna transita ancora in Gemelli, segno che occupa il campo della vostra salute. Controllare circolazione, pressione, digestione. Questo stesso transito incide invece positivamente sulla sfera professionale e finanziaria. La vostra fortuna sono le relazioni sociali, amicizie, i vostri brillanti discorsi.

Acquario

Sotto un manto di stelle, ma la più fortunata è la Luna congiunta a Giove, nel settore della vostra fortuna: successo, guadagno, felicità. Sposatevi questa settimana… straordinario il trasporto passionale nelle nuove conquiste, caratterizzate anche da una notevole differenza di età, diversa posizione sociale e le condizioni economiche. Grandi affetti familiari, e questa è la conquista più bella: avete riscoperto la famiglia.

Pesci

Cautela nella salute, Luna cambia posizione domani ma oggi è ancora in Gemelli e quindi qualche disturbo è possibile, per precauzione chiedete consigli al medico. Un tranello è possibile nel settore finanziario, meglio quindi rimandare le importanti transazioni e tenere sotto controllo le spese domestiche. Saturno prevede lavori di rinnovamento entro la primavera, per molti anche un cambio di casa, dovete restare nel preventivo stabilito. Dove vi va sempre bene, ma tanto bene, è in amore.