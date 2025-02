Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 1 febbraio: tutti i segni

01 febbraio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 1 febbraio 2025.

Ariete

Potrete portare avanti gli impegni con una certa facilità, ma dovete stare attenti a Marte che vi rende nervosi e troppo sensibili. Questa sensibilità vi fa percepire l'umore degli altri, che poi assorbite come una spugna e così diventate vulnerabili. È chiaro che non dovete reprimere le emozioni, soprattutto in amore, ma non dovete permettere di dominarvi completamente. Oggi dovete affrontare la persona che potrebbe contribuire allo scatto finale per il successo.

Toro

Non vogliamo parlare di avversari, ma certamente avete qualche concorrente che vi ostacola nelle iniziative. Cercate di agire in modo silenzioso, non rivelate ancora un piano. Segreti. Nuovi appoggi dall'esterno sono annunciati dalla Luna in Pesci, ma ancora di più da Venere che oggi si congiunge al romantico Nettuno, aspetto che procura nuovi incontri d'amore e rende intenso il rapporto di sempre. Diciamo che troverete questa domenica, una fresca oasi.

Gemelli

Evitate qualsiasi conflitto. Luna in Pesci produce agitazione, impulsività, piccole esplosioni nel matrimonio e nella vita domestica. Chiarezza totale in amore, famiglia! Salute: gambe stanche, stomaco. Avete bisogno degli altri, ma dovete accettare anche i loro umori e sentimenti. Capita anche a voi di essere scontenti e nervosi, qualche volta. L'amore arrabbiato è più sexy? Forse sì o forse no, certamente mai di sabato e domenica. Un divertimento.

Cancro

Lunghe notti d’amore. Trionfo dei transiti che incidono sulla vita sentimentale, Luna di miele per i giovani, splendida per incontri con persone lontane, viaggi, estero. Vivere appassionatamente la vita: questo il messaggio che arriva da Venere congiunta a Nettuno, mentre Marte nel vostro segno prepara la festa di sesso e samba. Dell'amore dovete accettare anche i suoi cambiamenti, colori, movimenti… Nuovo movimento finanziario a vostro favore.

Leone

Azione immediata, e l'amore sarà vostro! L'aspetto Venere-Luna-Nettuno porta in trionfo la passionalità, che deve essere preceduta e seguita da momenti di dolcezza e tenerezza-di questa avete più bisogno. Anche le cose che sembravano perdute non rappresentano un problema, una gentile corrente le riporterà indietro, oppure troverete altre possibilità. Attenti all'amministrazione, in vista qualche disguido anche di carattere burocratico e legale.

Vergine

Occhio alla Luna nel doppio Pesci, produce due effetti distinti: agita i rapporti di vecchia data, coniugali ma anche professionali, propizia nuovi incontri. Ma perché risentite tanto di questa Luna? Risposta: perché si congiunge a Saturno prima di tutto, poi a Venere e Nettuno (nebbia in Val Padana e nella vostra casa), mentre Giove osserva senza intervenire. Non vi resta che attendere che passi il disturbo, e passerà! Si tratta di intoppi di normale amministrazione.

Bilancia

Il giorno è sotto la protezione di una buona Luna, potete organizzare bene il lavoro, programmare impegni e appuntamenti per la prossima settimana che inizierà con Luna e Venere in opposizione. Un brivido passionale in serata, farà rivivere il fascino e l'eccitamento del primo incontro, che dovreste ricordare spesso in febbraio, mese che fa fiorire le viole. Luna è passata nel segno che incide sulla vostra vitalità, risulta ottima per il lavoro. Non fermatevi, chiedete!

Scorpione

Nettuno è il pianeta che inaugura febbraio, la sua energia muove i destini della società, del mondo. Oggi il suo influsso è molto positivo per il vostro segno considerando anche l'aspetto con Venere, Luna, Saturno, voi siete al centro, il momento propizio per tirare il coniglio dal cilindro, meglio ancora se l'atmosfera intorno si fa tempestosa, i contrasti vi esaltano. Allontanate al primo apparire quelle crisi che non si sa quando cominciano né quando finiscono. La vita è adesso.

Sagittario

Avete dimostrato di essere capaci di tanta pazienza, perché rovinare tutto oggi e dare così soddisfazione a quella burbera Luna in Pesci? Agitazione che si riflette sulla famiglia, ma essendo in contrasto anche con Giove (collaborazioni) può interessare anche lavoro, affari. Circospezione. Il positivo di queste influenze instabili è che permettono di capire chi vi è amico e chi no. Tra le nuove persone che entrano nella vostra vita c'è qualcuno che vi porterà lontano. Salute debole.

Capricorno

Sarà amore.Oh, se sarà amore, il sentimento che comincia a spuntare nel cuore delle persone sole! Gli innamoramenti sono propiziati dallo splendido aspetto Luna-Venere-Nettuno, che sarà recepito come grande dolcezza e tenerezza anche dalle persone accompagnate da molto tempo. L'atmosfera è giusta anche per cercare nuove compagnie che poi saranno un giorno fedeli compagni del vostro lavoro, soci affidabili in affari. Apritevi al mondo.

Acquario

Giove significa gioia di vivere, apertura verso il nuovo, capacità di realizzare e guadagnare, procreare. Nulla è impossibile quando c'è la volontà, ottimismo, voglia di vincere. Vinti in amore? Allora vuol dire che siete innamorati sul serio. Straordinaria presenza planetaria nel segno che incide sul vostro patrimonio finanziario e immobiliare, in Pesci si incontrano Venere, Nettuno e Luna. Cosa significa? Che farete scelte indovinate e fortunate anche nel lavoro.

Pesci

La fortuna è una circostanza puramente accidentale nella vita, ma qualche volta va aiutata, sollecitata, cercata. Provateci oggi, il vostro cielo è pieno di stelle luminose. Luna beneaugurante apre febbraio, mese che per i nativi americani è chiamato "la luna delle castagne". E voi siete veramente bravi quando si tratta di tirare le castagne dal fuoco… Se vi innamorate tra oggi e domani questo amore sarà per sempre. Innamoratissimi anche i coniugi del segno, le dure montagne sono alle spalle.