Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 30 gennaio: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 30 gennaio 2025

Ariete

Ecco la Luna nuova! Prosegue il transito in Acquario, novilunio che si combina con il favorevole Giove, per voi significa una nuova apertura nel lavoro e nelle finanze, con sorprese molto piacevoli anche in amore. Venere è ormai alle porte del vostro segno, inventate un nuovo sogno. Non mancano le difficili condizioni di competitività e di rivalità, nel mondo del lavoro e della carriera, ma gli ostacoli sono superabili se agite nei modi giusti e con persone giuste.

Toro

Il vostro senso della realtà e della concretezza vi sarà di grande aiuto in questo giorno di Luna instabile per i rapporti con l'ambiente professionale, impulsiva per i legami affettivi. Restate nella penombra, in ambienti caldi, la salute è toccata anche da Mercurio. Urano, pianeta forte e magnetico, vi aiuta a mettere in luce il vostro talento ma vi dovete occupare di affari solo se vi sentite perfettamente tranquilli. Guardate da un'altra prospettiva, voi stessi e gli altri.

Gemelli

Secondo giorno di Luna nuova, magnifica per situazioni e progetti, professionali o affettivi, che potete intraprendere anche in posti lontani, con nuove persone. Ritorna la voglia di vagabondare, che potete assecondare senza però trascurare la casa natale. Le occasioni arriveranno - guadagni, promozioni, nuovi lavori. Questa Luna è fortunata anche per l'amore, ma già domani sarà diversa, Venere è fino al prossimo martedì ancora in Pesci.

Cancro

Stimoli al cambiamento nel lavoro, collaborazioni, arrivano dalla Luna nuova. Una fase che prepara una situazione molto promettente per gli affari e l'amore, ma porta in luce atteggiamenti inconsci che irritano gli altri. Prestate attenzione alle persone che vi circondano o che inseguono i vostri stessi obiettivi, la concorrenza è forte. In Cina, terra del Cancro, aquiloni colorati vibrano nell'aria, festeggiano il nuovo anno del Serpente, anche per voi simbolo del cambiamento.

Leone

Forse è più insolito che difficile, questo cielo. I rapporti con il lontano sono ottimamente protetti dalla stessa Luna nuova che rende così difficili, inconcludenti, i rapporti con il solito ambiente. Collaborazioni sotto esame di Mercurio. Non diamo troppo credito alle proposte che arrivano sotto questa Luna, la più ambigua di gennaio. Le amicizie portano una ventata di spensieratezza nella vostra vita e anche in famiglia. Investimenti del passato, borsa: notizie.

Vergine

In amore, nel matrimonio in particolare, fate finta che non sia successo nulla. Oggi è molto più importante orientare tutto l'interesse verso il campo del lavoro, professione, studio, affari. Luna nuova è ancora nel punto giusto - quando gli altri sono incerti, voi vincete. Come, dove e con chi, non lo sappiamo, ma voi potete dare il via a una nuova importante semina che darà un ricco raccolto da aprile in poi. C'è anche la possibilità di concludere qualche rapporto, se volete.

Bilancia

Un lampo di fortuna acceso oggi dall'aspetto tra Giove-Mercurio-Luna nuova - uno dei più felici per tutte le imprese finanziarie, speculazioni, compravendite, borsa, titoli stranieri, beni immobili. Saturno suggerisce indicazioni molto sagge su come investire i beni che vi sono stati regalati oppure avete ereditato. Coraggio (vi potrebbe mancare causa Marte molto ostile), non fate i finti modesti, lanciatevi! Cielo bellissimo anche per l'amore, famiglia, figli. Nascite. Nozze.

Scorpione

Appena svegli, fate un programma di riposo per gran parte del giorno, riprenderete argomenti importanti domani quando la Luna sarà nuovamente amica del segno dei Pesci. Ricordate i sogni che avete fatto negli ultimi sette giorni? Sono premonitori, annunciano eventi veri. L'astrologia deve ancora studiare gli effetti di Plutone in Acquario, ma possiamo prevedere qualche tensione. Potrebbe però annunciare anche l'arrivo di un meraviglioso amore!

Sagittario

Luna nuova nel campo delle questioni scritte, Mercurio esalta la vostra capacità di parola. Nonostante Venere negativa, anche in amore sapete trovare parole sensuali e persuasive, altro che un cavallo, voi sembrate una volpe argentata! Lanciate le iniziative a lungo raggio, verso primavera-estate, come fanno nella moda. Puntate sulla originalità ma tenendo cara anche la tradizione, esattamente come hanno fatto Dolce e Gabbana nella sfilata parigina dell'altro giorno.

Capricorno

Non solo la personale soddisfazione e il vostro reddito, sapete stimolare anche le persone che avete intorno, a fare di più e meglio. Se vivono qualche problema, sapete dire con le parole giuste che il tempo guarisce tutti i mali. Le stelle vi chiedono oggi di trasmettere agli altri la forza e la passione. Patrimonio personale sotto la protezione della Luna nuova, Mercurio lo farà aumentare. La più bella di tutti è Venere, al calar del Sole risveglia il desiderio d’amore.

Acquario

Comprate una culla. Questo il suggerimento di Giove, alle giovani coppie ma anche ai genitori di figli sposati. Il pianeta della maternità e della paternità è anche oggi in aspetto bellissimo con Luna nuova e due pianeti nel vostro segno che parlano senz'altro di un aumento delle risorse economiche. Denaro che può arrivare anche come dono oppure per un colpo di fortuna… Quello che farete in casa, con i parenti, è una pagina che dovete scrivere da soli.

Pesci

L'ambiente professionale non è proprio a vostro favore, dovete stare attenti alle persone che vi circondano. Luna nuova alle vostre spalle nasconde qualche persona che vuole remare contro, a qualcuno date fastidio. Troverete la giusta direzione da prendere nella vita, ma oggi sarebbe meglio non intervenire nelle polemiche. Regalatevi una giornata da turisti, un po' di qua, un po' di là…alla ricerca di libertà. Voi che siete ancora soli sappiate che Venere tesse la rete…