Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 31 gennaio: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 31 gennaio 2025.

Ariete

Anche questo può essere un simbolo: gennaio si conclude con Luna in Pesci, ultimo segnodella sequenza zodiacale, febbraio porterà subito Luna e Venere in Ariete, segno di partenza verso nuove stagioni della vostra e della vita di noi tutti. Troppo sensibili, assorbite l'umore degli altri e così diventate vulnerabili, atteggiamento poco adatto per trattare affari. Marte rifiuta di sottomettersi a qualsiasi padrone, eccetto quello scelto personalmente, cioè, l’amore.

Toro

Segno che esce benissimo dalle ombre che calano sulla situazione generale, voi avete tutta una serie di circostanze favorevoli create dalla Luna passata in Pesci e Venere vicina. Ogni nuovo incontro va approfondito, professionale o sentimentale. Sembra passato più di un mese dalla prima Luna dell'anno, vero? Tanto è capitato nella vostra vita, ma l'ultimo giorno di gennaio vi riserva stelle generose per l'amore, le possibilità che si presentano sono un segno della fortuna.

Gemelli

Una visita dall'estetista, per rinfrescare il viso, rendere morbido il corpo, questa Luna in Pesci (segno della pelle) e adatta anche per tagliare i capelli. Anche Venere avrà inciso sull'aspetto fisico, ma i vostri occhi sono splendenti come sempre, forse appena appena con un tratto di delusione, o di malinconia, non si può mai dire con certezza, perché restate un po' ambigui. Regalatevi relax, se riscontrate la mancanza della voglia di reagire, intraprendere.

Cancro

Quando canta la Luna, è sempre festa per voi. Oggi e domani in splendida posizione in Pesci, congiunta a Saturno, influsso indicato per intraprendere strade nuove nella professione, meglio se non sono state mai usate prima, perché tutto quello che ha sapore di novità provoca una meravigliosa eccitazione. Succede anche in amore, eccome! Vagando per le strade della città, oppure nel porto di una qualche città di mare, troverete qualcuno. Anzi, vi ritroverete!

Leone

In famiglia, altri conflitti per averi, proprietà che avete in comune con altri. Anche nel rapporto con i figli maggiorenni e forse sposati, bisogna usare l'arte della diplomazia, perché se hanno preso da voi… A differenza di ieri, oggi vi salva la Luna passata in Pesci, congiunta a Venere diventa una carezza d'amore, una passione ritrovata. State però ancora attenti nell'ambiente professionale, restate fuori da polemiche e discussioni. Un domani vi riprenderete tutto.

Vergine

Strade della vita. La doppia Luna in Pesci indica due possibilità, nel lavoro e in affari (specie in relazione alle associazioni finanziarie), il buon senso vi aiuterà a scegliere quella giusta. Consigliamo però di operare le scelte e di firmare i contratti la prossima settimana, quando Luna e Venere saranno in Ariete. Oggi un acquazzone si abbatte sulle collaborazioni di vecchia data, acqua fredda anche su qualche matrimonio. Attenti a Saturno, vuole isolarvi. Pasti regolari e leggeri.

Bilancia

Mercurio governa il vostro conto personale, si fa sentire e vedere, le buone notizie scritte o verbali sono già state spedite, in molti casi sono di carattere legale-amministrativo, ma i grandi giochi per la vostra carriera sono ancora da giocare. Marte è critico più per le situazioni professionali e le collaborazioni, i casi sono due: o cambiano loro o cambiate voi. Giove, grande benefico, suggerisce di svoltare per primi. Intanto fatevi portare da Venere dal vostro amore.

Scorpione

Sole in Acquario disturba anche Toro e Leone, i due segni che hanno un forte legame con il vostro lavoro e successo, intervenite subito oggi se c'è qualcosa che non vi convince. Potete contare su una Luna grandiosa nel campo della fortuna, Pesci, in aspetto con Saturno, Nettuno e Venere. È il triangolo della vostra fortuna. Una musica per chi vi ama da poco o da sempre. Marte, anche tu così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai…

Sagittario

Avete fatto il controllo medico che vi abbiamo consigliato? Se la risposta è affermativa, oggi e domani sarà più facile convivere con la Luna in Pesci, critica anche per la famiglia, vulnerabile per il lavoro-che non significa però non poter avere successo e guadagno. Piuttosto, attenti ai nuovi amori e passioni che nascono con Venere ancora negativa. Fate dire a un nuovo corteggiatore“trentatre", come si fa dal medico. Giusto per avere subito un'idea chiara.

Capricorno

Chiamatelo con il suo nome: amore è amore, anche quando si mostrerà nervoso nel prossimo periodo con Venere ostile. Oggi la Luna è in Pesci, in aspetto romantico e generoso pure per le cose materiali, denaro compreso. Il giorno e anche sotto la protezione di Urano, voi sopportate benissimo la tensione generale nell'ambiente sociale e lavorativo, siete in grado di realizzare un'idea originale e piuttosto ardita. Giove osserva che siete… osservati dalla legge.

Acquario

Come annunciato, i favori della Luna nuova proseguono. Figli del futuro, cittadini del mondo, spezzate la catena che vi lega a situazioni passate, Giove è un pianeta internazionale, Urano è uno che guarda solo al futuro. Venere, come una madre, dice che troverete ovunque chi vi darà una mano e crederà in voi. Nuove idee, possibilità di carriera all'estero, specie per i giovani. Figli poco riconoscenti? Anche voi, da giovani, non siete stati proprio una perla.

Pesci

Clamorosa, incredibile e sorprendente conclusione di gennaio. A parte Giove, che è comunque presente come un padre, tutte le altre stelle vi sono favorevoli. Arriva la Luna e avrà un contatto immediato con Venere e Marte, i due amanti dello zodiaco, potrete vivere un momento di travolgente passionalità. I nuovi incontri d'amore partono subito da una perfetta sintonia fisica. Le notizie professionali-finanziarie sono positive. Il successo sarà più eclatante se farete qualcosa di inedito.