Ieg, Ttg Sia e Sun nella serie a dei saloni europei

Rimini, 11 ott. (Labitalia) - Una fotografia del pianeta ospitalità è quella scattata da Italian exhibition group (Ieg), che archivia oggi un’edizione straordinaria dei suoi tre saloni internazionali dedicati all’industria turistica. Alla Fiera di Rimini il 56° Ttg travel experience, il 68° Sia hospitality design e il 37° Sun beach&outdoor style, hanno orientato la traiettoria di sviluppo internazionale di 3000 mila imprese. E a parlare di un’ottima edizione per i tre saloni del turismo di Ieg, con opportunità commerciali continue, informazioni di qualità calibrate per definire gli orizzonti della domanda e generare nuovi affari, sono proprio le aziende, i tour operator, le associazioni, i media e tutto il pubblico. Un appuntamento fieristico che dopo il suo primato italiano si è ora consolidato nell’élite dei saloni europei.

In fiera, 130 destinazioni mondiali hanno scelto il marketplace di Ieg per comunicare la loro proposta, insieme al panorama completo dell’offerta regionale italiana. E’ cresciuto anche il numero di buyers internazionali del 15% rispetto alla precedente edizione (provenienti da 95 Paesi) e oltre 1.500 di questi hanno partecipato alla piattaforma di business matching.

Alcune di queste delegazioni internazionali accompagnati da Ieg proseguiranno la loro visita sulla Penisola. Un successo la proposta delle imprese di servizio e di prodotto per l’hotellerie, nonché per quelle legate al mondo degli stabilimenti balneari e dei camping. Strategico per le strategie d’impresa col palinsesto Think Future, l’iniziale Vision Ttg 2020 by Ieg, in grado di tratteggiare ciò che saprà generare appeal per la domanda del mercato. E i focus BeActive e Eatexperienze a Ttg, dedicati alla vacanza sportiva e al prodotto gastronomico capaci di generare il brand di una destinazione turistica. E poi il grande design italiano a Sia e la frontiera avanzata della qualità nell’ospitalità outdoor percepita a Sun.

Tutti spunti innervati coi temi della sostenibilità. Sulla piattaforma di Ieg le tre giornate hanno scandito quotidianamente impulsi al business, generato networking, stabilito nuovi paradigmi per definire la più avanzata innovazione che è prima l’elaborazione delle informazioni più raffinate e poi il ricorso alla tecnologia per declinarle in formule di successo.

A seguire, il contributo di 140 incontri e oltre 300 relatori, frutto della capacità di Italian exhibition group di far convergere nelle nove arene dislocate nel quartiere i più autorevoli studiosi del nuovo ecosistema nel quale si muoveranno i consumatori di vacanza dei prossimi anni. Il prodotto di viaggio che piacerà non sarà infatti più quello percepito come ‘uguale a se stesso nel tempo e nel luogo’ ma trasformabile grazie all’abbattimento delle barriere temporali consentite dalla tecnologia. Vasta l’eco mediatica: l’hashtag #TTG19 è stato trend topic per tutta la giornata di giovedì, mentre in sala stampa quasi 900 i giornalisti accreditati, italiani ed esteri. Appuntamento quindi fin d’ora dal 14 al 16 ottobre 2020 per la prossima edizione di Ttg travel experience, Sia hospitality design e Sun beach&outdoor style.