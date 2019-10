Turismo: Mirabilia Network, 'scopriamo l’Italia dai tesori nascosti'

Rimini, 10 ott. (Labitalia) - "Scopriamo l’Italia dai tesori nascosti, proponiamo agli addetti ai lavori, ai turisti internazionali i nostri territori, i nostri borghi, quelli meno conosciuti, valorizziamo insieme queste mete, dal culturale all’agroalimentare, all’artigianato artistico, senza dimenticarne le produzioni di eccellenza". Lo ha affermato Angelo Tortorelli, presidente di Mirabilia Network, in occasione di Ttg Travel Experience, il salone internazionale del turismo, incorso al quartiere fieristico di Rimini. L’associazione nazionale Mirabilia Network, con le sue sedici Camere di commercio italiane e Unioncamere, è cassa di risonanza per la promozione e la valorizzazione dei luoghi Unesco, quelli meno conosciuti e delle eccellenze dei territori di riferimento.

"Stiamo lavorando insieme alle Camere di commercio - ha spiegato - per avere sempre di più una dimensione internazionale: Mirabilia diventa un’opportunità per promuovere il cosiddetto turismo esperienziale, e tutti quei flussi turistici ad alto potenziale d’acquisto interessati ad itinerari di viaggio unici e indimenticabili". Matera, la città dei sassi Patrimonio mondiale Unesco, Capitale europea della Cultura 2019, una delle città più antiche al mondo e tra i siti di Mirabilia Network, è stata scelta dagli organizzatori dell’importante manifestazione fieristica, come un ideale 'fil rouge di comunicazione' del programma 'Think Future', l’area dedicata ai dibattiti tra esperti e aziende, ai seminari e agli incontri con relatori di fama internazionale, eventi ideati per progettare il futuro del turismo e dell’ospitalità.

Proprio Matera sarà quest’anno l’affascinante location per il tradizionale evento b2b promosso da Mirabilia Network. L’appuntamento per gli operatori del settore è dal 18 al 19 novembre con l’ottava edizione della 'Borsa internazionale del turismo culturale' realizzata in collaborazione con Ieg-Italian Exhibition Group e la quarta edizione di 'Mirabilia Food & Drink', la borsa dedicata al settore agroalimentare in partenariato con Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.