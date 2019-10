Trasporto aereo: Klm festeggia 100 anni guardando al futuro

Roma, 8 ott. (Labitalia) - Il 7 ottobre 1919 veniva fondata Klm (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij) e si sono celebrati i 100 anni di attività della compagnia di bandiera olandese. Un secolo di grandi eventi storici e cambiamenti sociali che Klm ha percorso mantenendo inalterata la propria identità sapendo, allo stesso tempo, adattarsi ai diversi contesti e anticipando le necessità del mondo dell’aviazione civile.

“Le parole chiave di questo grande traguardo - spiega Stefan Vanovermeir, direttore generale Air France-Klm East Mediterranean - sono due: orgoglio e futuro. Orgoglio di essere la prima compagnia aerea al mondo a festeggiare i 100 anni con il proprio nome originario. Un glorioso passato che ha scritto la storia del trasporto aereo basato sulla fiducia nel futuro: Klm è pronta per i prossimi cento anni perché collega il mondo, ma soprattutto lo rispetta". Klm, presente in Italia da quando, il 29 ottobre 1931, fu operato il primo volo verso l’Italia con destinazione Roma, collega undici aeroporti Italiani verso 160 destinazioni nel mondo via Amsterdam e oggi, 7 ottobre, ha dato vita a una serie di iniziative celebrative che ha coinvolto e piacevolmente sorpreso i passeggeri della compagnia olandese.

“Per noi di Klm, è stata l'occasione - conclude Stefan Vanovermeir - per celebrare il glorioso passato. Siamo orgogliosi di aver scritto un lungo capitolo della storia dell’aviazione civile, dall’esordio alla storia odierna divenendo una delle più grandi realtà del trasporto aereo europeo. Continueremo a mantenere questa promessa guardando sempre al futuro".