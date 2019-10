Milano: al via 'La Vendemmia' di MonteNapoleone District

Milano, 7 ott. (Labitalia) - Da oggi fino al 13 ottobre, nel centro di Milano, si festeggia la passione per l’eccellenza che la moda più raffinata e i vini più pregiati condividono, due mondi che insieme rappresentano i più alti livelli di buon gusto e lifestyle.

'La Vendemmia', evento giunto al suo decimo anniversario ideato e promosso da MonteNapoleone District, e realizzato in collaborazione con il Comitato Grandi Cru d’Italia, nasce con l’obiettivo di unire i grandi marchi del lusso internazionale e le più prestigiose cantine nazionali e internazionali, con la partecipazione dei più esclusivi ristoranti e degli hotel 5 stelle lusso della città.

La Vendemmia 2019 vedrà animarsi centosei boutique delle vie Montenapoleone, Sant’Andrea, Verri, Santo Spirito, Gesù, Borgospesso, Bagutta e di via della Spiga, che partecipa per il secondo anno consecutivo, e per la prima volta anche di via San Pietro al’Orto.