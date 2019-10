Manovra: Revolut, disincentivare uso del contante scelta strategica

Roma, 7 ott. (Labitalia) - “Pensiamo che favorire i pagamenti tracciabili e disincentivare l'uso del contante sia una scelta strategica e positiva per il Paese. L’utilizzo del contante non comporta solo una maggiore evasione fiscale, ma anche maggiori costi per la stampa, la gestione, la sicurezza e il controllo". Ad affermarlo ad Adnkronos/Labitalia Elena Lavezzi, Head of Southern Europe di Revolut, piattaforma finanziaria europea fondata nel luglio 2015 da Nik Storonsky e Vlad Yatsenko, ex trader di Credit Suisse e Deutsche Bank, con l’obiettivo di diventare un’alternativa digitale alle banche tradizionali.

"Questo lavoro, però, non può prescindere - sottolinea - da un’attività di education nei confronti delle persone, necessaria e mirata a spiegare quali sono i vantaggi dei pagamenti elettronici sia in termini di sicurezza dei cittadini sia per l’economia del Paese".

"Ormai la tecnologia offre un valido aiuto a chi vuole gestire il proprio denaro in modo sicuro, facile e immediato e non possiamo più perdere tempo", conclude.