Amplifon ricerca oltre 85 talenti, al via il tour nei principali career days d'Italia

Roma, 24 set. (Labitalia) - Parte domani 25 settembre da Torino il tour di Amplifon per attrarre giovani talenti e per presentare interessanti opportunità di inserimento professionale. L'azienda - leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l'udito - sarà presente al Job meeting di Torino (9-17; Palazzetto dello Sport Ruffini, viale Bistolfi 10, Torino) per presentare a studenti e a giovani professionisti percorsi di formazione e sviluppo in una realtà in grande crescita, dinamica e dal respiro internazionale.

Dopo Torino, Amplifon sarà presente al Career Day dell'Università Cattolica di Milano (8 ottobre), al Job Meeting di Napoli (16 ottobre) e al Bocconi & Jobs (5 novembre) dell’Università Bocconi. Oltre a quelli italiani, nel corso del 2020 Amplifon incontrerà i giovani talenti dei 29 Paesi in cui è presente durante diversi appuntamenti internazionali in partnership con le principali università e associazioni studentesche internazionali.

Amplifon è presente in Italia con il proprio headquarter mondiale ed europeo, oltre che con la sua filiale nazionale, e ricerca in questo momento oltre 85 profili, di cui circa la metà neolaureati, da inserire e formare in diversi ambiti: dalla digital customer experience al customer relationship management, dai big data al cloud passando per il program management.

Le posizioni aperte comprendono anche i settori delle vendite, del retail, della gestione della catena di distribuzione, della finanza e delle risorse umane. La ricerca di nuovi profili riguarda anche la nostra rete di punti vendita – oltre 3.100 centri di assistenza e circa 617 negozi in tutta Italia – per la quale ricerchiamo al momento oltre 50 professionisti.

"In Amplifon le persone sono l’ingrediente principale del nostro successo – oltre 16 mila professionisti in 29 Paesi - che ogni giorno fanno la differenza per i nostri clienti. In questa fase di crescita stiamo espandendo la nostra organizzazione e cerchiamo nuovi profili in linea con le nostre ambizioni e i nostri valori. Il tour nei principali career days italiani è un esempio della nostra strategia di attrazione dei migliori talenti in tutto il mondo. Questi appuntamenti ci permettono di presentare la nostra realtà: una 'start-up con quasi 70 anni di storia' in una fase di grande trasformazione guidata dal digitale e dall’innovazione con l’Uomo al centro", continua la nota.

"I nostri collaboratori -commenta Francesca Morichini, chief hr officer, Gruppo Amplifon- rendono concreta, ogni giorno, la missione di Amplifon, aiutando le persone a riscoprire tutte le emozioni dei suoni. La promessa che ci impegniamo a mantenere concreta e viva coi nostri collaboratori è 'Make More Possible', ovvero vogliamo che ognuno dei nostri colleghi sia nelle condizioni di esprimere al meglio il proprio potenziale, anche grazie alla formazione continua e ad opportunità di sviluppo internazionale".