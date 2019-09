Food: le 'Fettuccine alla Alfredo' sbarcano a Cheese

Roma, 20 set. (Labitalia) - Le 'Fettuccine alla Alfredo' sbarcano a Cheese, la manifestazione internazionale dedicata ai formaggi di qualità a latte crudo che si apre oggi a Bra (Cn). Quest'anno, infatti, lo storico ristorante romano 'Alfredo alla Scrofa' parteciperà all'evento ospitato da Casa Beppino Occelli nel cortile di via Mendicità Istruita 47, dove si potranno gustare i prodotti di Beppino Occelli e, appunto, le famose 'Fettuccine all'Alfredo', il piatto celebre in tutto il mondo, apprezzato dallo star system italiano e internazionale, dalla Belle Époque alla Dolce Vita, fino ai nostri giorni, a base di Parmigiano Reggiano Dop 24 mesi e burro delle Langhe e mantecate direttamente al tavolo anche per un solo commensale.

“Siamo conosciuti in tutto il mondo per le 'Fettuccine Alfredo' che ovviamente racchiudono una forte percentuale di attrazione ma, in aggiunta, credo che uno dei nostri plus sia anche l’ambiente retrò con i quadri appesi alle pareti e l’atmosfera anni 30 e che credo lo rendano molto intenso agli occhi dei nostri ospiti”, spiega Mario Mozzetti, proprietario, insieme a Veronica Salvatori, del ristorante Alfredo alla Scrofa, punto di riferimento nella storia della ristorazione capitolina.

Oltre alle 'Fettuccine Alfredo', infatti, qui si possono degustare tanti piatti tipici della cucina italiana con una particolare predilezione per quella romana. Attenzione alla qualità e alla stagionalità degli ingredienti sono gli aspetti cardine del ristorante. “Proponiamo tutti piatti italiani, rispettiamo la materia prima e usiamo tecniche di cotture della cucina italiana. Ci rivolgiamo alla clientela locale, italiana e straniera senza alcuna distinzione di sorta sulla qualità e sul prezzo”, spiega Veronica Salvatori.