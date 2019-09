In libreria nuovo libro su 'sarrismo'

Roma, 6 set. (Labitalia) - 'Sarrismo, fede e disintermediazione' è il nuovo libro di Michele Bosco dedicato al sarrismo, il fenomeno mediatico legato a uno dei protagonisti indiscussi del calcio italiano, l’allenatore Maurizio Sarri, approdato sulla panchina bianconera per guidare la Juventus dopo le esperienze con Napoli e Chelsea. Il libro è in uscita per Dario Flaccovio editore, in data 12 settembre.

Dalla panchina di Stia ha inizio una scalata entusiasmante che nasconde un tragitto complicato, ricco di insidie, e un carattere duro, schietto, sincero, che frena per anni la genialità di un uomo di grande coraggio, ma poco incline al compromesso. La vita e la carriera di Maurizio Sarri rappresentano il filo narrativo che segna il percorso del libro, analizzando il sarrismo dalla sua origine alla sua diffusione virale, dallo storytelling della gavetta alla creazione del mito, sottolineando l’importanza dei valori per la nascita della community.

"La crisi dell’attuale paradigma editoriale - spiega l'autore - crea nuove opportunità nel giornalismo aziendale e nelle media house, con un avveniristico prototipo che porta le aziende a farsi broadcaster, media ed editori, per intrattenere, informare e cogliere l’attenzione di audience trasversali con cui instaurare una relazione e innescare occasioni commerciali. Il testo muove i suoi passi su due livelli distinti ma combinati di narrazione, col racconto del percorso di Sarri che si conclude col recente trasferimento alla Juventus, spiegando, attraverso la strategia manageriale dei bianconeri, ciò che il mister porta in dote e rappresenta, in un cambio di stile funzionale al processo di internazionalizzazione, per intercettare nuovi target e generare fedeltà e identificazione, sfruttando le leve del digitale e della sua rivoluzione".