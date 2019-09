Dalle imprese del legno-arredo opportunità per i giovani

Al via corsi dalla Fondazione Its 'Rosario Messina'

Roma, 6 set. (Labitalia) - Per chi ama le nuove frontiere del marketing e dell’internazionalizzazione o vorrebbe applicare le nuove tecnologie al design per il settore legno arredo, c’è tempo fino al 20 settembre per iscriversi alle selezioni per i seguenti percorsi formativi promossi dalla Fondazione Its 'Rosario Messina', nata su iniziativa di FederlegnoArredo: 'Tecnico superiore per il prodotto, il marketing e l’internazionalizzazione nel settore legno-arredo'; 'Tecnico superiore per la progettazione e l’industrializzazione nel settore legno-arredamento - Industria 4.0'.

Il primo percorso prepara ad opportunità di impiego nella direzione commerciale per lo sviluppo dei mercati internazionali e promozione dei prodotti del made in Italy inerenti la filiera del legno-arredo, grazie a una profonda acquisizione dei processi di produzione e delle specifiche caratteristiche tecniche. Il secondo, invece, predispone alla realizzazione di nuovi prodotti di design, applicando tecnologie e strumenti innovativi coerenti con i processi produttivi introdotti grazie a Industria 4.0, trasformando la proposta progettuale in progetto esecutivo ricercando materiali e sistemi avanzati e intelligenti.

I percorsi si rivolgono a giovani in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e prevedono due annualità di 900 ore, con frequenza diurna giornaliera. Per ogni annualità sono previste 600 ore d’aula, presso la nuovissima e tecnologica sede di Lentate sul Seveso (Monza e Brianza), di cui almeno il 50% erogato da professionisti provenienti dalle aziende del settore, mentre le restanti saranno svolte come tirocinio formativo presso aziende della filiera con sedi in Italia e/o all’estero. Al termine del percorso, previo esame finale, verrà rilasciato dal ministero della Pubblica Istruzione un diploma di Tecnico superiore di V livello Eqf.

La proposta formativa post diploma della Fondazione Its 'Rosario Messina' si completa con un corso Ifts per 'Tecnici per la progettazione 4.0 nel legno-arredo', che forma figure professionali in grado di coniugare le caratteristiche della produzione con l’innovazione tecnologica introdotta da Industria 4.0, grazie allo sviluppo di specifici moduli formativi inerenti la progettazione, la prototipazione, la produzione e la sostenibilità ambientale.

In questo caso il corso, completamente gratuito, prevede una sola annualità con 1.000 ore di formazione di cui 480 di tirocinio ed è destinato a giovani diplomati, appassionati del legno e di tematiche ambientali, che desiderano specializzarsi per inserirsi velocemente nel mondo del lavoro.

La Fondazione Its 'Rosario Messina' ha messo a punto in questi anni una proposta formativa capace di riavvicinare i giovani alle professioni del territorio e rispondere al fabbisogno occupazionale espresso dalle migliaia di aziende del distretto legno-arredo. Una richiesta di figure professionali tale per cui i diplomati Its fino ad oggi hanno trovato occupazione nelle aziende del settore nel 90% dei casi.