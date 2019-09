Food: il 12 settembre è Pizza Romana Day, nasce la '100% Lazio'

Roma, 4 set. (Labitalia) - Manca poco alla seconda edizione del Pizza Romana Day, l’iniziativa, organizzata da Agrodolce.it, in programma giovedì 12 settembre. Un evento diffuso cui prenderanno parte decine di pizzerie, con Roma come teatro centrale ma con anche il Lazio e il resto d’Italia coinvolti nell’iniziativa. Tanti protagonisti resi partecipi, quindi, per interpretare al meglio la vera star della giornata: la pizza romana, declinata nelle sue tre varianti, alla pala, in teglia e tonda. Si parte già dalla mattina perché, i romani ben lo sanno, questo è uno dei pochi prodotti che possono definirsi, senza tema di smentita, all day long. Buona per la colazione, adatta per una merenda o per un pranzo gustoso e, ovviamente, partner ideale per una serata 'croccante'.

E se la prima parte del giorno sarà dedicata alle versioni alla pala e in teglia, dal tramonto entrerà in scena la famosa tonda. E proprio per celebrare questa giornata speciale, la pizza romana il 12 settembre entrerà nei menu anche di quelle pizzerie che usualmente propongono stili differenti, che quindi per quella serata daranno vita a una sorta di limited edition. Ma non finisce qui, perché quest’anno gli appassionati della pizza romana, e tutti i food lover desiderosi di apprendere la sua storia e le sue varianti, avranno un motivo in più per approfondire il gustoso argomento. Tutte le pizzerie coinvolte, infatti, proporranno, in esclusiva per il Pizza Romana Day, una 'Pizza 100% Lazio', vale a dire realizzata con prodotti provenienti unicamente dal territorio laziale. Tipicità ed eccellenze come il Prosciutto Amatriciano Igp, la Porchetta di Ariccia Igp, la Salsiccia di Marino, ma anche la Mozzarella di Bufala dell'Agro Pontino, l’Olio Extravergine di Oliva della Tuscia Dop o il Pomodoro Fiaschetto di Fondi.

"Il Pizza Romana Day - sottolinea Lorenza Fumelli, responsabile di Agrodolce.it e ideatrice dell’evento - è realizzato in collaborazione con la Regione Lazio e Arsial e ci è parso giusto far dedicare ad ogni pizzaiolo una ricetta realizzata unicamente con ingredienti laziali. Prodotti ad alto tasso qualitativo che aggiungono valore e gusto alla nostra iniziativa. I consumatori, oltre a 'studiare da vicino' le varie declinazioni della pizza romana, potranno così scoprire diverse specialità e apprezzare meglio quelle che già conoscono". "Invitiamo tutti gli appassionati a postare sui social network le foto delle proprie pizze 100% Lazio preferite, con gli hashtag #Pizzaromanaday e della pizzeria in cui si trovano", conclude.