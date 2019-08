Formazione: Hyundai Italia lancia 'Training Academy'

Roma, 1 ago. (Labitalia) - Hyundai Italia lancia la sua nuova 'Training Academy', programma di formazione continua dedicato ai dipendenti. L’iniziativa, implementata e promossa a livello di top management e dipartimento Hr, è realizzata in collaborazione con due realtà del settore della formazione: il Mip Politecnico di Milano e Mida, società di consulenza specializzata. In un mondo in continua trasformazione come quello attuale, dove la globalizzazione e il processo tecnologico spesso portano competenze e conoscenze a diventare rapidamente obsolete, investire nella formazione delle risorse umane diventa sempre più cruciale per le aziende.

E se questo è importante in tutti i settori, lo è fortemente in quello automobilistico, dove l’era dei powertrain alternativi, il tema della guida autonoma e dei sistemi di sicurezza e la crescente domanda dei clienti per servizi di mobilità sempre nuovi sta spingendo le case automobilistiche ad attuare profonde trasformazioni nei propri modelli di business.

Una sfida che Hyundai Italia ha deciso di affrontare investendo ancor di più sulle sue risorse umane, stanziando per la formazione del personale un incremento di budget del 200% rispetto al 2018. La scelta è dunque quella di valorizzare fortemente le risorse già presenti in azienda, puntando sulle competenze e sulle professioni che oggi e nel prossimo futuro saranno sempre più strategiche nel business: dal digital alla customer experience (sempre più centrale nell’automotive), alla gestione di progetti integrati (Project Management), fino all’evoluzione dei ruoli legati alle operations nell’industria dell’auto (Operations & Supply Chain).

L’offerta formativa sarà realizzata in collaborazione con il Mip Politecnico di Milano, Business School riconosciuta a livello internazionale per il suo prestigio e inclusa dal 2009 tra le migliori Business Schools europee dai Financial Times Rankings, e Mida, società specializzata nella valorizzazione delle risorse umane e delle soft skills, che copriranno rispettivamente l’area 'tecnica' e quella 'manageriale'. Saranno 17 i corsi attivati, tenuti da 11 docenti del Mip e 11 di Mida, che coinvolgeranno fino alla fine dell’anno il 95% delle risorse umane presenti in azienda, che vanta un’età media di 35 anni. La formazione sviluppata da Mip Politecnico di Milano riguarderà 5 aree tecniche, mentre 5 aree manageriali saranno gestite da Mida. Hyundai Italia è la prima filiale in Europa a lanciare questo nuovo progetto formativo che costituirà una best practice per l’azienda a livello globale.

“Hyundai non si limita a realizzare grandi prodotti: sono le nostre persone che ci rendono quello che siamo oggi e che sono in grado di portare il brand ad incredibili risultati. Sono orgoglioso di annunciare questo grande cambiamento in Hyundai Italia e spero davvero che ognuno dei nostri dipendenti sia felice di poter godere di questa opportunità”, ha commentato Joon Seo Lee, presidente di Hyundai Italia.

“Siamo onorati di partecipare al progetto Hyundai Italia: la formazione delle risorse umane e dei manager del futuro è nel nostro Dna. In particolare, insieme a Hyundai, abbiamo progettato una Academy aziendale ‘su misura’ per valorizzare le competenze manageriali delle risorse”, ha dichiarato Andrea Sianesi, presidente di Mip Politecnico di Milano.