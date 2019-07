Lavoro: Openjobmetis, buon risultato per sportello a San Luca

San Luca (Rc), 26 lug. (Labitalia) - Buon risultato per lo sportello lavoro Openjobmetis, prima e unica agenzia per il lavoro quotata in Borsa Italiana e presente in tutta Italia con oltre 130 filiali, inaugurato lo scorso 27 febbraio e attivo dal 6 marzo nel comune di San Luca (Rc). Nelle scorse settimane sono state colloquiate e assunte ben 20 persone; inoltre, per l’autunno, sono previste altre selezioni per 12 rider (addetti consegna a domicilio), 16 addetti camerieri-commis di sala, 27 repartisti e 4 macellai per la Gdo, 9 saldatori a filo tig, 3 programmatori informatici, 6 impiegati amministrativi con esperienza, 2 responsabili controllo qualità produzione.

Un risultato degno di nota, spiega la nota di Openjobmetis, "considerando che il tasso di disoccupazione giovanile in Calabria raggiunge il 60%". "Un dato ancor più significativo, considerando che una simile iniziativa non ha precedenti ed è unica nel suo genere in terre molto belle e ospitali, ma socialmente esposte come quelle della Locride nell’Aspromonte", aggiunge.

L’accordo tra Openjobmetis e il Comune di San Luca è stato rinnovato dal nuovo sindaco Bruno Bartolo, l’auspicio è che nei prossimi mesi si possa proseguire su questa strada valorizzando ancora di più i curricula dei giovani ragazzi e ragazze di San Luca, conclude la nota.