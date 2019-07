Startup, nuova call Luiss Enlabs

In arrivo 160mila euro per imprese digitali del futuro

Roma, 24 lug. (Labitalia) - Ha preso il via la seconda call annuale di Luiss EnLabs: l’acceleratore d’impresa di LVenture Group, nato da una joint venture con l’Università Luiss, fino al 30 settembre apre le porte alle candidature per il batch invernale del suo Programma di accelerazione, che partirà nel mese di dicembre. Con un success rate dell’80% in termini di investimenti raccolti dalle startup che hanno concluso con successo il Programma e una metodologia affermata a livello internazionale (come riconosciuto ultimamente anche dal Global Finance Magazine, che ha inserito Luiss EnLabs nella classifica dei 25 'World’s Best Financial Innovation Labs 2019'), l’acceleratore di LVenture Group è pronto a trasformare le startup digitali early stage più promettenti nelle imprese del futuro.

Le startup che verranno selezionate potranno accedere a un investimento fino a 160 mila euro da parte di LVenture Group, holding di partecipazioni quotata sul Mta di Borsa Italiana e tra i principali operatori VC a livello europeo, che ha supportato la crescita di oltre 60 startup con 60 milioni di euro di investimenti raccolti (di cui 14 milioni di euro investiti direttamente dalla società e 46 milioni di euro da parte di co-investitori).

“Il nostro Programma di accelerazione riesce a dare una reale validazione di mercato alle startup che selezioniamo, portandole in soli 5 mesi a produrre risultati concreti. È un percorso sfidante, che consente di entrare a far parte dell’ecosistema di LVenture Group, dove la contaminazione tra talenti, mondo universitario, investitori e corporate si sviluppa quotidianamente, generando occasioni di crescita. Cerchiamo team pronti a intercettare i nuovi trend di mercato e siamo pronti a supportarli attivamente, offrendogli un’opportunità unica nel panorama italiano ed europeo dell’innovazione”, ha dichiarato Augusto Coppola, Managing Director di Luiss EnLabs.

Il Programma di accelerazione ha una durata di 5 mesi sotto la guida del team di esperti di Luiss EnLabs e LVenture Group. Le startup selezionate potranno avvalersi di una rete di oltre 50 advisor a supporto dello sviluppo del loro prodotto, del modello di business, della tecnologia, della comunicazione, del marketing, dell’assistenza legale e delle attività di fundraising. Potranno inoltre usufruire di importanti agevolazioni (crediti per il cloud, supporto nella prototipazione Seo, facilitazioni e-payments) per un valore di 1,5 milioni di euro.

Per accedere al Programma di accelerazione di Luiss EnLabs le startup devono proporre soluzioni competitive nei settori di mercato emergenti, con un prototipo funzionante del prodotto o un’idea validata (Minimum Viable Product) e presentare un team disposto a trasferirsi a Roma o Milano per dedicarsi al progetto full time, con competenze trasversali, in particolare quelle necessarie allo sviluppo tecnologico. La selezione è aperta a tutte le startup che operano nel digitale con particolare riguardo ai nuovi trend di mercato in ambito corporate welfare, cybersecurity, software per le imprese, fintech, retail, Industria 4.0, salute e benessere, Urban Tech e all’utilizzo di tecnologie come AR/VR, Intelligenza Artificiale e Big Data, blockchain.

Le startup selezionate svolgeranno il Programma di accelerazione nell’Hub di LVenture Group e Luiss EnLabs, presso la Stazione Termini di Roma o nella sede dell’acceleratore presso il Milano Luiss Hub, accedendo a spazi di lavoro capaci di rispondere ad ogni esigenza operativa e a centinaia di eventi legati al mondo dell’innovazione, fonte di costante ispirazione e di opportunità di networking. Le candidature al Programma di accelerazione devono essere inoltrate online accedendo ad accelerationluissenlabs.lventuregroup.com. È inoltre possibile prenotare un incontro one-to-one con il team di accelerazione di Luiss EnLabs, pronto a indirizzare nuovi progetti innovativi nel processo di applicazione scrivendo una e-mail a: applications@lventuregroup.com.