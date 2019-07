Estate: Zoomarine, da scivolo sonoro a salto nel vuoto le novità 2019

Roma, 22 lug. (Labitalia) - Una nuova piscina, il primo scivolo sonoro in Italia, la battaglia dei dinosauri, i draghi in animatronics, la piattaforma per saltare nel vuoto come veri tuffatori. E, ancora, gli appuntamenti in esclusiva con i 'Me Contro Te', idoli dei teenager, e gli artisti più amati dai giovani. Nuovi e più comodi collegamenti con Roma e il litorale laziale, un programma di eventi firmato Claudio Cecchetto. Entra nel vivo la stagione estiva a Zoomarine e si inaugurano tutte le attrazioni e le novità del 2019.

Tutto in un solo biglietto: 20 attrazioni (Era dei dinosauri, Draco Arena, novità 2019, Polpo, Squalotto, Eureka, Minipolpo, Carrosello, Revolving Sea, novità 2019, Free Fall, novità 2019, Harakiri, Trenino, Cinema 4D, Avventura nella foresta, Vertigo, Galeone Maledetto, Flow rider, Tronchi, Music Tube, Trenino Fattoria e Laguna dei Pirati); 9 dimostrazioni (2 con i delfini, 2 con i pinnipedi, 2 con i pappagalli e uccelli tropicali, 2 con animali domestici e di compagnia, 1 feeding pinguini, oltre alla presenza delle tartarughe e fenicotteri per oltre 350 animali).

E ancora: 3 show con tuffatori; 6 tra piscine e area acquatiche (Piscina Punta Cana, novità 2019, Piscina Malibu, Covo dei Pirati, Piscina Cancun adulti, Piscina Cancun bambini, Hawai); 12 punti ristoro di cui 3 ristoranti a buffet 'all you can eat', 4 punti shop, 3 servizi nursery e riscalda pappa, zona allattamento gratuita, 3 aree animazione, Zooricarica (punto per ricaricare il cellulare gratuitamente), giochi in piscina, balli di gruppo, schiuma party, beach party.

Attivo anche un nuovo e più capillare piano trasporti per raggiungere Zoomarine con bus/navette private e pubbliche: corse potenziate da Roma Termini e Roma Laurentina, Nettuno e Albano che toccano i comuni di Anzio, Ardea, Castel Gandolfo, Pavona (stazione ferroviaria), Santa Palomba (stazione ferroviaria), Pomezia, Pratica di Mare, Castel Romano, Tor de’ Cenci, Spinaceto. Inoltre, Zoomarine ha appena lanciato il nuovo Abbonamento Young: valido dal 1° agosto 2019 al 6 gennaio 2020, per tutti i giorni di apertura del Parco, con tariffa speciale di 69 euro a persona acquistabile sia in biglietteria che sul sito del Parco.

Zoomarine, guidato dall’amministratore delegato Renato Lenzi, è visitato da oltre 600 mila persone l’anno, con 60 mila studenti in visita, e ospita 384 animali di 33 specie diverse. Vanta la collaborazione con 15 università italiane e straniere su progetti di tutela e salvaguardia ambientale, ospita il primo 'Pronto soccorso del mare' attivo nella Regione Lazio, una Onlus per salvare animali in via di estinzione, una dimostrazione di delfini giudicata tra le migliori al mondo con 10 splendidi esemplari vero gioiello del Parco, la possibilità di conoscere da vicino leoni marini, foche, lemuri, uccelli tropicali, pinguini, tartarughe, pellicani e fenicotteri.

Situato a Torvaianica, a due passi da Roma, con i suoi 40 ettari di verde, acqua e attrazioni, Zoomarine si conferma tra i Parchi divertimento più importanti d’Europa, comprendendo al suo interno 4 parchi: Parco Spettacoli, dove i visitatori potranno assistere agli spettacoli e le dimostrazioni con delfini, foche e leoni marini, uccelli tropicali, cani e animali di compagnia; Parco Interazione, dedicato ai programmi interattivi di educazione e sensibilizzazione con gli animali; Parco Acquatico, con piscine, scivoli e acquapark da 5.000 posti per adulti e bambini; Parco Attrazioni, la parte più adrenalinica, con montagne russe, giostre, attrazioni e percorsi meccanici.

Tra le attività a tutela dell’ambiente e delle specie animali, Zoomarine adotta la politica plastic free, con l’eliminazione delle cannucce di plastica per le bibite e altri oggetti che ogni anno vengono ritrovati nei nostri mari, proponendo delle alternative più ecologiche. Una serie di attenzioni che consentiranno al Parco di essere ancora più green ed ecologico, risparmiando l’equivalente di un consumo energetico giornaliero di 550 abitazioni.

Inoltre, Zoomarine ha scelto di evitare la stampa e produzione di milioni di flyer con le mappe del Parco, salvando moltissimi alberi e affidandosi a strutture e supporti multimediali quali monitor, maxi-schermi, qr code rafforzando il suo orientamento green andando ad evitare uno spreco di carta notevole per ridurre la produzione dei rifiuti e per evitare un consumo eccessivo della carta. In aggiunta a ciò, la nuova scelta ecosostenibile di Zoomarine per la stagione 2019 è la distribuzione di bicchieri riutilizzabili di plastica riciclata che sostituiscono i bicchieri monouso.

Zoomarine rivolge un’attenzione speciale anche alla tecnologia in chiave di sensibilizzazione e, durante l’estate, lancerà la sua nuova app per Ios e Android: un nuovo strumento di comunicazione interattiva che consentirà ai visitatori di conoscere tutte le informazioni sulla programmazione e sulle attività della giornata, scoprire alcune curiosità sugli animali ospitati nel Parco, conoscere in tempo reale le promozioni del giorno, eventi e appuntamenti speciali.