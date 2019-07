Moda: a Trevignano sfilano 'Donne in Rinascita' che combattono il tumore

Roma, 19 lug. (Labitalia) - Si terrà sabato 20 luglio alle 21 sul Lungolago centrale di Trevignano Romano una sfilata di moda eccezionale. A indossare gli splendidi abiti ed accessori dello stilista Gianfranco Venturi, promotore dell'iniziativa, saranno infatti oltre 50 "Donne in Rinascita", che stanno combattendo o hanno combattuto il tumore.

L'evento, di particolare valore sociale e ricchissimo di emozioni, è organizzato dall’Associazione “A Trevignano” con il sostegno del Comune di Trevignano Romano ed ha ricevuto il Patrocinio di tanti Comuni, Istituzioni e associazioni impegnate nella diffusione della cultura della prevenzione oncologica.

Il backstage della sfilata ed i camerini saranno posizionati sulla motonave Sabazia II, illuminata di rosa per l’occasione, dove le indossatrici, insieme alle autorità ed ai passeggeri che vorranno essere presenti (incasso devoluto in beneficenza), saliranno nel pomeriggio per fare un suggestivo giro del lago durante il quale potranno degustare prodotti locali a Km 0.

Alle 21.00 la motonave attraccherà al Molo di Trevignano Romano e le indossatrici "in rinascita", vestite con i coloratissimi abiti di Gianfranco Venturi, scenderanno dalla passerella della Motonave per sfilare nella scenografica location del lungo lago, illuminato di rosa e con sottofondo musicale.

"Ho organizzato tante sfilate di questo genere; ultima in ordine di tempo a Roma al Pincio - dice Gianfranco Venturi - e tutte hanno trasmesso a me come al pubblico ed alle indossatrici sensazioni forti, perché sfilare dopo un intervento o durante la cura per il tumore ha una forte valenza psicologica ed anche terapeutica. Questa però mi emoziona particolarmente perché sono finalmente riuscito ad organizzarla a Trevignano Romano dove vivo da decenni ".

"Lago in Rosa" -dice Luca Galloni, vicesindaco di Trevignano Romano con delega al Turismo - sarà una serata di moda, gioia, prevenzione, speranza e solidarietà. E' come se Trevignano Romano, le tante Istituzioni,Associazioni e il Lago tutto volessero abbracciare queste indossatrici così forti e coraggiose". La serata si concluderà con un concerto swing in piazzale del Molo della “Smile Orchestra”.

Lunghissimo l'elenco delle associazioni, gli enti ed i comuni che patrocinano, sostengono e partecipano al progetto: Provincia di Viterbo, Comuni di Trevignano Romano, Bracciano, Anguillara Sabazia, Allumiere, Bassano Romano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capranica, Corchiano, Formello, Gallese, Ladispoli, Mazzano Romano, Monterosi, Oriolo Romano, Santa Marinella, Sutri, Tolfa.

Le associazioni: A Trevignano Romano, Susan G Komen, ABC beautiful after breast cancer italia onlus, B, Beatrice Onlus, Elliott Pink, Noi e Marianna Onlus, Progettiamo il Presente, Spazio Supporto Donna, Velia Bracciano.

E ancora: Bcc Formello Trevignano Romano, Consorzio Promo Trevignano, Consorzio Lago di Bracciano, Parco di Bracciano e Martignano, Associazione Commercianti Bracciano; Acquaranda, Cantine Capitani, Centercolor tipografia, Ditta Stendhal, Eco Hotel Trevignano Romano, Gelatine Guidoni Loredana, Service tecnology srl. Tra i sommelier : Momenti di Vini; Trucco: Laura Oriolo; Parrucchieri: Mood Parrucchieri; Monnalisa Parrucchieri; Trucco e parrucchiere: Mariotti Daniela; Radio: Rgs Radio Green Stage.