Imprese: Federlegno arredo eventi, certificazione filiera foresta

Roma, 12 lug. (Labitalia) - Federlegno arredo eventi ha recentemente ottenuto la certificazione Pefc, in qualità di capogruppo del gruppo di certificazione filiera foresta legno Italia. Il gruppo prende avvio dalla volontà di Federlegno arredo eventi, di concerto con il direttivo di Assolegno, di valorizzare l’attività di prima lavorazione e costruzione di opere di ingegneria in legno delle aziende associate. La scelta di attivare una certificazione Pefc di gruppo, riflette sia gli orientamenti legislativi nazionali, principalmente legati all’introduzione dei criteri ambientali minimi, nelle forniture e nei bandi di gara per le opere pubbliche, che i requisiti di qualificazione delle imprese definiti dal protocollo Sale (Sistema affidabilità legno edilizia).

La certificazione di gruppo è volta anche a sostenere e supportare le aziende aderenti che hanno scelto di valorizzare l’utilizzo di materia prima legnosa proveniente da una gestione sostenibile e responsabile da un punto di vista ambientale, sociale ed economico; semplificando l’iter, coordinando il gruppo a livello centrale e cercando di valorizzare l’industria italiana del legno all’interno del panorama edile nazionale e del mondo produttivo di prodotti legnosi e derivati. Creare un gruppo significa, inoltre, permettere di attuare e certificare la catena di custodia anche in società di piccole dimensioni. Questo si traduce in un risparmio notevole sui costi necessari per l’implementazione e il mantenimento della catena di custodia Pefc.

"La certificazione Pefc di gruppo - spiega il presidente di Assolegno, Marco Vidoni - rappresenta una opportunità di crescita per le imprese locali e di cooperazione con le istituzioni e le associazioni di categoria, che permette di rispondere sempre più e sempre meglio ai bisogni dei clienti, delle aziende e alla sensibilità della collettività, sempre più attenta alle problematiche ambientali e sociali. Inoltre, è un’opportunità di crescita nell'ottica di poter consolidare i mercati già presenti e di poter operare anche in nuove nicchie di mercato, anche a fronte delle ultime evoluzioni legislative".