Terme: a Margherita di Savoia appuntamento per i 100 anni di Federterme

Roma, 2 lug. (Labitalia) - Il centenario di Federterme arriva alle Terme Margherita di Savoia. L’appuntamento è per venerdì 5 luglio, alle 18, per l’evento '1919>2019 Il centenario di Federterme', moderato da Antonio Gelormini, capo redattore di affaritaliani di Puglia. Il Programma prevede i saluti di Bernardo Ladispoto, sindaco di Margherita di Savoia, e Marina Lalli, amministratore unico Terme MdS e vicepresidente cicario Federturismo.

“E’ un piacere - dichiara Marina Lalli - poter ospitare una tappa del centenario di Federterme nel nostro stabilimento termale di Margherita di Savoia. Siamo riconoscenti a Federterme per quanto ha fatto in tutti questi anni per l’affermazione e la promozione del termalismo in Italia, aggiornando continuamente la sua attività per incontrare le mutate necessità della gente. Il termalismo è e rimane il migliore metodo naturale di prevenzione e cura di molte patologie e grazie alla Forst siamo adesso anche in grado di dimostrarlo con valenza scientifica".

“L’incontro promosso dalle Terme Margherita di Savoia si inserisce nel road show per il centenario di Federterme che intende realizzare una riflessione sullo stato dell’arte e sulle potenzialità del termalismo nei territori - afferma Costanzo Jannotti Pecci, presidente di Federterme Confindustria- con riferimento in particolare alla tutela della risorsa termale e alle prospettive di crescita dell’offerta dei servizi per il turismo della salute ed il benessere termale. L’obiettivo di una offerta termale attrattiva è quello d’intercettare e di soddisfare le esigenze e le aspettative dei residenti e dei cittadini europei interessati a fruire dell’offerta termale italiana, con l’intento di contribuire contemporaneamente alla destagionalizzazione del turismo italiano”.

Per Massimo Ostillio, vicepresidente della Fondazione per la ricerca scientifica termale (Forst), "in base alle proiezioni Eurostat, nel 2050 gli over 65 rappresenteranno circa il 52% della popolazione, raddoppiando rispetto al 2010". "La Forst - sottolinea - è pienamente consapevole della necessità in prospettiva di soddisfare questo forte incremento della domanda di salute e benessere. La qualità della vita può essere migliorata sensibilmente grazie alle cure termali, come dimostrano gli studi sinora effettuati e i risultati sinora emersi da quelli in corso. Le attività della Fondazione si affiancano all'impegno profuso dagli operatori di settore, realizzando un lavoro corale che, grazie all'organizzazione di rappresentanza imprenditoriale Federterme, ci consente di dare prospettive concrete, allargando i nostri orizzonti e motivandoci ancora di più”.

Il Programma dei lavori prevede una tavola rotonda sul tema 'La medicina termale nel centenario di Federterme', con gli interventi di Vitangelo Dattoli, direttore generale Policlinico di Foggia, Nicola Quaranta, Clinica Otorinolaringoiatrica Università degli studi di Bari, Onofrio Resta, Clinica Pneumologica Università degli studi di Bari, Vincenzo Gigantelli, presidente regionale Card Puglia, e Massimo Ostillio, vicepresidente Forst.

Una seconda tavola rotonda sarà dedicata al tema 'L’Importanza del termalismo nel turismo italiano, storia e prospettive' con gli interventi di Renzo Iorio, amministratore delegato Nugo, coordinatore Gruppo Tecnico Cultura Confindustria, Annunziata Berrino, docente Storia Contemporanea Università di Napoli Federico II, Massimo Salomone, console onorario dell’Olanda, coordinatore Gruppo Tecnico Turismo Confindustria Puglia, e Aurelio Crudeli, direttore generale Federterme. Il Cavaliere del Lavoro Costanzo Jannotti Pecci, presidente di Federterme, concluderà i lavori.